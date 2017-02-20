Четвертая власть Даугавпилса: кто с кем против кого дружит

Информационная война, лоббирование интересов той или иной партии, необъективное отображение происходящего - все эти термины не раз использовались для того, чтобы описать даугавпилсские СМИ. О том, что исход выборов самоуправления и общие настроения в Даугавпилсе задают газеты, телевидение и новостные порталы, эксперты говорят на протяжении многих лет. Отображение выборов мэра города летом 2017 года, сопровождаемое политическими распрями, во втором по величине городе Латвии превратилось в восхваление представителей определенных партий и перечнем недостатков оппозиции. Какое лицо имеют и кому принадлежат даугавпилсские СМИ?

Четвёртая власть Даугавпилса

«Журналисты придерживаются стиля склок. Статьи, затрагивающие вопросы бизнеса и политику, зачастую написаны непрофессионально и нарушают нормы этики. СМИ поддерживают отношения конфронтации», - вот, как описал даугавпилсские СМИ медиаэксперт, профессор университета имени Страдиня Сергей Крук в своей статье «Система масс-медиа Даугавпилса», которая вошла в изданную в 2007 году книгу «Daugavpils kā attīstības ceļvedis».

В ходе своего исследования профессор приходит к выводу: «По форме диалог склок выглядит как обмен монологическими объявлениями. Оппоненты не разговаривают, они уклоняются от встреч в одном пространстве и времени.

Газеты вербально «бьют» оппонентов. Журналисты чаще всего используют эмоциональные аргументы против личности: обзывают коллег, политиков и бизнесменов, высмеивают их действия.

Для склок и дискредитации оппонента используются все жанры — от новостей до фельетона».

Кажется, за 10 лет в сфере даугавпилсских СМИ ничего не изменилось.

Бывший главный редактор Русского вещания латвийского телеканала LTV7 Ольга Проскурова в этом году выразила мнение, что Даугавпилс, возможно, является последним городом Латвии, где традиционные СМИ «делают» выборы.

Сегодня в Даугавпилсе работают два телеканала - DAUTKOM TV и Alise Plus TV. Среди печатной прессы - газета Latgales laiks (выходит на латышском и русском языках), газета «Сейчас» (выходит на русском языке), газета «Миллион» (выходит на русском языке), газета «Наш город» (выходит на русском языке).

FOTO: Asinka Photography / Flickr, скриншот

Наиболее популярными порталами являются grani.lv, gorod.lv, nasha.lv. Некоторые даугавпилчане читают такие порталы как rajon.lv, d-fakti.lv, din.lv и т.д.

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Русский TVNET проанализировал новостные ленты трёх даугавпилсских порталов глазами беспристрастного рядового читателя.

Лицо даугавпилсских СМИ

У многих даугавпилсских СМИ есть определенные симпатии - это заметно невооруженным глазом. Особенно очевидным данная предвзятость ощущалась накануне выборов самоуправления, и после - во время снятия с поста председателя самоуправления Андрея Элксниньша.

Местные СМИ не скупились на «красное словцо». Такие слова, как «подонок», «предательство», «лживый», «мерзость», «отмороженный», «гопники» и т.д. нередко встречались в новостных лентах даугавпилсских новостных порталов.

SIA «DauTKom Plus» - газета «Сейчас», портал grani.lv, телевидение DauTKom

В материалах, опубликованных на портале grani.lv, прослеживается явная симпатия к Янису Лачплесису.

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«Перефразируя расхожую фразу, можно сказать: «Бывали выборы и хуже, но не было подлей». К сожалению, наш город уже привык к тому, что могут устроить и казнь чучела депутата перед думой, и организовать фальшивые показания проституток, которые оболгут мужа перед беременной женой, и прочие мерзости. Именно Рихард Эйгим ввел такие способы политической борьбы в обиход города», - портал grani.lv публикует обращение Яниса Лачплесиса.

Янис Лачплесис: «Подонок должен ответить за клевету!»

В других материалах, уже без участия Лачплесиса, активно критикуется Рихард Эйгимс. Портал также проводит «расследование», очерняющее нынешнего мэра.

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«Каков он, Эйгим-политик? Насколько далеко он может зайти в своих действиях, чтобы уничтожить своих оппонентов. И какое отношение Р. Эйгим имел к проституткам из борделя на ул. Тукума 23», - так на портале grani.lv анонсируется выпуск передачи «Срываем маски» на DauTKom.

«Срываем маски!»: секс-скандал в Даугавпилсе! Причем здесь Эйгим-политик?

Учредителями SIA «DauTKom Plus» являются Елена Панкевич (97.51% долей капитала) и Владимир Пиворович (2.49% долей капитала).

SIA Dinaburg media group, ликвидированное 20.02.2017 - портал din.lv

Din.lv, который не обновляется уже несколько месяцев, не просто проявлял симпатию к Эйгимсу, а стал платформой для его активной рекламы.

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«Верх цинизма в очередной раз продемонстрировал г-н Лачплесис, выступив на телевидении и на портале, принадлежащем г-же Панкевич, с призывом ко мне — покаяться. Так вот, сегодня я должен выполнить его просьбу и извиниться перед народом», - так начинается статья с обращением Эйгимса к Лачплесису. «С неуважением к Вам, Рихард Эйгим», - а так она заканчивается.

Каяться будете перед прокурором!

Владельцем компании являлся Александр Самарин, который баллотировался на выборах самоуправления в Даугавпилсе от партии «MŪSU PARTIJA». В списке кандидатов Самарин был под номером 5, Эйгимс - под номером 1.

Кроме того, на портале din.lv периодически появлялись материалы, критикующие другие даугавпилсские СМИ.

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«Подконтрольные городской думе СМИ породили новый тип горе-журналиста — гопника. Газета «Сейчас», сайт «Grani» и прочие разные «Голоса» уже не высасывают из пальца новости — для них это дело слишком тонкое. Создан и в бой брошен отряд психически нездоровых людей. На ТВ, в газетах, на сайте не просто слегка отмороженная пишущая и говорящая братия, нет — отмороженная на всю голову! Нам подспудно вбивают, что мы — быдло, которое все проглотит. Грязь и ложь, придурковатость и просто психическая неполноценность — некие новые стандарты!», - информирует портал.

Говорит и показывает подворотня

SIA «Storno S», SIA «gorod.lv» - газета «Наш город», портал gorod.lv

В материалах, опубликованных на портале gorod.lv, активно освещаются заслуги Андрея Элксниньша.

По распоряжению А. Элксниньша в микрорайонах откроются филиалы Соцслужбы

«В ближайшее время центры обслуживания клиентов в микрорайонах должны возобновить свою работу. Основанием для этого стало распоряжение об улучшении работы Социальной службы, которое на посту мэра издал Андрей Элксниньш», - сообщает портал, отвечая на вопрос читательницы, которая обеспокоена тем, что некоторое время назад Социальная служба закрыла пункты приема посетителей в микрорайонах.

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Также портал публикует список дел, которые Андрей Элксниньш успел сделать, занимая пост мэра Даугавпилса.

Два месяца работы команды Андрея Элксниньша

Статья начинается словами: «Несмотря на предательство коллег по коалиции и все попытки политических противников парализовать работу городского самоуправления, команда Андрея Элксниньша продолжает работать и выполнять обещания, которые она дала своим избирателям».

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В свою очередь Рихард Эйгимс, занявший пост мэра Даугавпилса 2 сентября 2017 года, в материалах портала gorod.lv критикуется.

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«Как понимать слова мэра, снова не совсем ясно, так как очередные высказывания вновь противоречат предыдущим, и ясности при этом с каждым днём - все меньше», - заключение к статье о финансировании спидвея.

Эйгимс запутался в финансировании спидвея. Раз в неделю выдает новую версию

За день до внеочередного заседания Даугавпилсской думы, на котором было принято решение о снятии с поста председателя самоуправления Андрея Элксниньша, на портале grani.lv появилась статья с заголовком «Как вице-мэр Эйгим избирателей предавал».

«И что бы ни говорили сегодня новые приятели о том, что сказанные перед выборами слова – это всего лишь ветер (так сказать, часть политической игры), и их надо забыть, будто и не было ничего, но народ шел голосовать именно за те призывы. Поэтому сегодня избиратели обоих политиков чувствуют себя обманутыми. И если у электората Лачплесиса есть некое утешение, что он, пусть и под руководством Эйгима, но будет руководить в Думе, то избиратели Эйгима от проделок политика, в которого они в очередной раз поверили, пребывают в состоянии шока», - рассуждает журналист.

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«А что же действующий мэр? Андрей Элксниньш в этой ситуации оказался единственным лидером в сегодняшней городской политике, который заявил о важности для него как политика и руководителя таких понятий, как честь мундира, доверие избирателя, верность принципам», - завершает статью журналист gorod.lv.

Как вице-мэр Эйгим избирателей предавал

Владельцем SIA «Storno S» является Светлана Удалова - теща депутата Сейма Андрея Элксниньша («Согласие»).

Кому платит Дума?

Согласно публично доступной информации о закупках Даугавпилсской думы, в 2016 году, когда мэром Даугавпилса являлся Янис Лачплесис из Латгальской партии, с SIA «DauTKom Plus», SIA «LATGALES LAIKS», «LATGALES REKLĀMA» был заключен договор о размещении публикаций на русском языке на сумму 20 тыс. 160 евро без НДС. В 2017 году с тремя компаниями снова был заключен договор о размещении статей на русском языке на сумму 21 тыс. евро без НДС.

Соглашение о размещении публикаций на латышском языке было заключено с SIA «LATGALES LAIKS». Сумма услуг, согласно договору, подписанному 13 марта 2017 года, составляет 9 тыс. 500 евро без НДС.

Среди учредителей SIA «LATGALES LAIKS» - Даугавпилсская краевая дума с 18.17% долями капитала, Даугавпилсская городская дума с 25.46% долями капитала, Илукстская краевая дума с 7.27% долями капитала.

Очевидно, что в хитросплетениях взаимодействия даугавпилсских СМИ и политиков разобраться достаточно сложно. О том, что представляют из себя другие масс-медиа, что думают жители о местных новостных порталах, прессе и телевидении, влияют ли они на решения, принимаемые гражданами, Русский TVNET расскажет в следующих публикациях в рамках серии статей о Даугавпилсе, его жителях и текущих проблемах города.

Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.