Четвертая власть Даугавпилса: кто с кем против кого дружит

Информационная война, лоббирование интересов той или иной партии, необъективное отображение происходящего - все эти термины не раз использовались для того, чтобы описать даугавпилсские СМИ. О том, что исход выборов самоуправления и общие настроения в Даугавпилсе задают газеты, телевидение и новостные порталы, эксперты говорят на протяжении многих лет. Отображение выборов мэра города летом 2017 года, сопровождаемое политическими распрями, во втором по величине городе Латвии превратилось в восхваление представителей определенных партий и перечнем недостатков оппозиции. Какое лицо имеют и кому принадлежат даугавпилсские СМИ?
Четвёртая власть Даугавпилса
«Журналисты придерживаются стиля склок. Статьи, затрагивающие вопросы бизнеса и политику, зачастую написаны непрофессионально и нарушают нормы этики. СМИ поддерживают отношения конфронтации», - вот, как описал даугавпилсские СМИ медиаэксперт, профессор университета имени Страдиня Сергей Крук в своей статье «Система масс-медиа Даугавпилса», которая вошла в изданную в 2007 году книгу «Daugavpils kā attīstības ceļvedis».
В ходе своего исследования профессор приходит к выводу: «По форме диалог склок выглядит как обмен монологическими объявлениями. Оппоненты не разговаривают, они уклоняются от встреч в одном пространстве и времени.
Газеты вербально «бьют» оппонентов. Журналисты чаще всего используют эмоциональные аргументы против личности: обзывают коллег, политиков и бизнесменов, высмеивают их действия.
Для склок и дискредитации оппонента используются все жанры — от новостей до фельетона».
Кажется, за 10 лет в сфере даугавпилсских СМИ ничего не изменилось.
Бывший главный редактор Русского вещания латвийского телеканала LTV7 Ольга Проскурова в этом году выразила мнение, что Даугавпилс, возможно, является последним городом Латвии, где традиционные СМИ «делают» выборы.
Сегодня в Даугавпилсе работают два телеканала - DAUTKOM TV и Alise Plus TV. Среди печатной прессы - газета Latgales laiks (выходит на латышском и русском языках), газета «Сейчас» (выходит на русском языке), газета «Миллион» (выходит на русском языке), газета «Наш город» (выходит на русском языке).
Наиболее популярными порталами являются grani.lv, gorod.lv, nasha.lv. Некоторые даугавпилчане читают такие порталы как rajon.lv, d-fakti.lv, din.lv и т.д.
Русский TVNET проанализировал новостные ленты трёх даугавпилсских порталов глазами беспристрастного рядового читателя.
Лицо даугавпилсских СМИ
У многих даугавпилсских СМИ есть определенные симпатии - это заметно невооруженным глазом. Особенно очевидным данная предвзятость ощущалась накануне выборов самоуправления, и после - во время снятия с поста председателя самоуправления Андрея Элксниньша.
Местные СМИ не скупились на «красное словцо». Такие слова, как «подонок», «предательство», «лживый», «мерзость», «отмороженный», «гопники» и т.д. нередко встречались в новостных лентах даугавпилсских новостных порталов.
- SIA «DauTKom Plus» - газета «Сейчас», портал grani.lv, телевидение DauTKom
В материалах, опубликованных на портале grani.lv, прослеживается явная симпатия к Янису Лачплесису.
«Перефразируя расхожую фразу, можно сказать: «Бывали выборы и хуже, но не было подлей». К сожалению, наш город уже привык к тому, что могут устроить и казнь чучела депутата перед думой, и организовать фальшивые показания проституток, которые оболгут мужа перед беременной женой, и прочие мерзости. Именно Рихард Эйгим ввел такие способы политической борьбы в обиход города», - портал grani.lv публикует обращение Яниса Лачплесиса.
Янис Лачплесис: «Подонок должен ответить за клевету!»
В других материалах, уже без участия Лачплесиса, активно критикуется Рихард Эйгимс. Портал также проводит «расследование», очерняющее нынешнего мэра.
«Каков он, Эйгим-политик? Насколько далеко он может зайти в своих действиях, чтобы уничтожить своих оппонентов. И какое отношение Р. Эйгим имел к проституткам из борделя на ул. Тукума 23», - так на портале grani.lv анонсируется выпуск передачи «Срываем маски» на DauTKom.
«Срываем маски!»: секс-скандал в Даугавпилсе! Причем здесь Эйгим-политик?
Учредителями SIA «DauTKom Plus» являются Елена Панкевич (97.51% долей капитала) и Владимир Пиворович (2.49% долей капитала).
- SIA Dinaburg media group, ликвидированное 20.02.2017 - портал din.lv
Din.lv, который не обновляется уже несколько месяцев, не просто проявлял симпатию к Эйгимсу, а стал платформой для его активной рекламы.
«Верх цинизма в очередной раз продемонстрировал г-н Лачплесис, выступив на телевидении и на портале, принадлежащем г-же Панкевич, с призывом ко мне — покаяться. Так вот, сегодня я должен выполнить его просьбу и извиниться перед народом», - так начинается статья с обращением Эйгимса к Лачплесису. «С неуважением к Вам, Рихард Эйгим», - а так она заканчивается.
Каяться будете перед прокурором!
Владельцем компании являлся Александр Самарин, который баллотировался на выборах самоуправления в Даугавпилсе от партии «MŪSU PARTIJA». В списке кандидатов Самарин был под номером 5, Эйгимс - под номером 1.
Кроме того, на портале din.lv периодически появлялись материалы, критикующие другие даугавпилсские СМИ.
«Подконтрольные городской думе СМИ породили новый тип горе-журналиста — гопника. Газета «Сейчас», сайт «Grani» и прочие разные «Голоса» уже не высасывают из пальца новости — для них это дело слишком тонкое. Создан и в бой брошен отряд психически нездоровых людей. На ТВ, в газетах, на сайте не просто слегка отмороженная пишущая и говорящая братия, нет — отмороженная на всю голову! Нам подспудно вбивают, что мы — быдло, которое все проглотит. Грязь и ложь, придурковатость и просто психическая неполноценность — некие новые стандарты!», - информирует портал.
Говорит и показывает подворотня
- SIA «Storno S», SIA «gorod.lv» - газета «Наш город», портал gorod.lv
В материалах, опубликованных на портале gorod.lv, активно освещаются заслуги Андрея Элксниньша.
По распоряжению А. Элксниньша в микрорайонах откроются филиалы Соцслужбы
«В ближайшее время центры обслуживания клиентов в микрорайонах должны возобновить свою работу. Основанием для этого стало распоряжение об улучшении работы Социальной службы, которое на посту мэра издал Андрей Элксниньш», - сообщает портал, отвечая на вопрос читательницы, которая обеспокоена тем, что некоторое время назад Социальная служба закрыла пункты приема посетителей в микрорайонах.
Также портал публикует список дел, которые Андрей Элксниньш успел сделать, занимая пост мэра Даугавпилса.
Два месяца работы команды Андрея Элксниньша
Статья начинается словами: «Несмотря на предательство коллег по коалиции и все попытки политических противников парализовать работу городского самоуправления, команда Андрея Элксниньша продолжает работать и выполнять обещания, которые она дала своим избирателям».
В свою очередь Рихард Эйгимс, занявший пост мэра Даугавпилса 2 сентября 2017 года, в материалах портала gorod.lv критикуется.
«Как понимать слова мэра, снова не совсем ясно, так как очередные высказывания вновь противоречат предыдущим, и ясности при этом с каждым днём - все меньше», - заключение к статье о финансировании спидвея.
Эйгимс запутался в финансировании спидвея. Раз в неделю выдает новую версию
За день до внеочередного заседания Даугавпилсской думы, на котором было принято решение о снятии с поста председателя самоуправления Андрея Элксниньша, на портале grani.lv появилась статья с заголовком «Как вице-мэр Эйгим избирателей предавал».
«И что бы ни говорили сегодня новые приятели о том, что сказанные перед выборами слова – это всего лишь ветер (так сказать, часть политической игры), и их надо забыть, будто и не было ничего, но народ шел голосовать именно за те призывы. Поэтому сегодня избиратели обоих политиков чувствуют себя обманутыми. И если у электората Лачплесиса есть некое утешение, что он, пусть и под руководством Эйгима, но будет руководить в Думе, то избиратели Эйгима от проделок политика, в которого они в очередной раз поверили, пребывают в состоянии шока», - рассуждает журналист.
«А что же действующий мэр? Андрей Элксниньш в этой ситуации оказался единственным лидером в сегодняшней городской политике, который заявил о важности для него как политика и руководителя таких понятий, как честь мундира, доверие избирателя, верность принципам», - завершает статью журналист gorod.lv.
Как вице-мэр Эйгим избирателей предавал
Владельцем SIA «Storno S» является Светлана Удалова - теща депутата Сейма Андрея Элксниньша («Согласие»).
Кому платит Дума?
Согласно публично доступной информации о закупках Даугавпилсской думы, в 2016 году, когда мэром Даугавпилса являлся Янис Лачплесис из Латгальской партии, с SIA «DauTKom Plus», SIA «LATGALES LAIKS», «LATGALES REKLĀMA» был заключен договор о размещении публикаций на русском языке на сумму 20 тыс. 160 евро без НДС. В 2017 году с тремя компаниями снова был заключен договор о размещении статей на русском языке на сумму 21 тыс. евро без НДС.
Соглашение о размещении публикаций на латышском языке было заключено с SIA «LATGALES LAIKS». Сумма услуг, согласно договору, подписанному 13 марта 2017 года, составляет 9 тыс. 500 евро без НДС.
Среди учредителей SIA «LATGALES LAIKS» - Даугавпилсская краевая дума с 18.17% долями капитала, Даугавпилсская городская дума с 25.46% долями капитала, Илукстская краевая дума с 7.27% долями капитала.
Очевидно, что в хитросплетениях взаимодействия даугавпилсских СМИ и политиков разобраться достаточно сложно. О том, что представляют из себя другие масс-медиа, что думают жители о местных новостных порталах, прессе и телевидении, влияют ли они на решения, принимаемые гражданами, Русский TVNET расскажет в следующих публикациях в рамках серии статей о Даугавпилсе, его жителях и текущих проблемах города.
Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.