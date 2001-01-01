Даугавпилс глазами латыша, бывшего жителя и гостя города

Первая поездка Русского TVNET в Даугавпилс подошла к концу. Мы пообщались с местными, узнали о некоторых проблемах города, взяли интервью у политиков и предпринимателей. Но прежде мы хотим рассказать о первых впечатлениях - пустой улице Ригас, интересных проектах Даугавпилсского университета, современном туристическом центре, отсутствии пробок и фильмах с русской озвучкой без субтитров на государственном языке. Каков он - Даугавпилс глазами латыша, побывавшего в городе впервые, бывшей даугавпилчанки, переехавшей в столицу шесть лет назад, и частой гостьи второго по величине города, которая приезжает сюда при каждой удобной возможности?

Виктория Пушкеле, журналист Русского TVNET, переехала из Даугавпилса в Ригу в 2011 году:

"Я помню Даугавпилс еще тогда, когда на месте многоэтажной Latgola была гостиница «Латвия» , вместо торгового центра Ditton nams был рыжий кирпичный рынок (где мы в 2001 году, размахивая флагами Латвии, встречали прибывшего принца Чарльза). Помню, как на месте современных детских горок и качелей в парке Железнодорожников дети того времени играли в бетонных трубах, пока их родители читали расклеенные по стендам газеты.

Я помню, сколько людей собиралось на заправке Stalkers (которая когда-то была местом для фотосессий новобрачных), и именно поэтому, меня шокирует, как это место выглядит сейчас.

FOTO: Kaspars Meinerts/TVNET, пресс-фото

Я помню, как сложно было высидеть на жестких креслах кинотеатра Renesanse, где диктор переводила фильмы на русский в режиме реального времени, какая вкусная пицца продавалась кафе Vecais draugs напротив Даугавпилсского театра.

Я помню, как строили Олимпийский центр, как в летний вечер на улице Ригас и парке Дубровина было не протолкнуться.

Сегодня город сильно изменился. Как автоводитель я не смогла не отметить качество дорожного покрытия, которое, на мой взгляд, значительно лучше, чем в столице. Меня радует, что в Даугавпилссе до сих пор работает зоосад, где когда-то (ещё до реновации) каждый посетитель, налюбовавшись на мартышек и змей, в конце экспозиции мог посмотреть в зеркало с подписью «человек разумный».

Я была впечатлена, когда увидела, как облагородили территорию за Новым корпусом Даугавпилсского университета, где когда-то собирались нетрезвые компании.

Меня порадовал современный туристический центр, работники которого начинают генерировать креативные идеи, и план развития города, изображенный на плакатах в Даугавпилсской думе.

FOTO: Kaspars Meinerts/TVNET

Но город меня также и расстроил.

Кажется, он вымер. Когда-то многолюдная улица Ригас превратилась практически в «перекати поле»,

а транспортных заторов на улицах города нет даже в час-пик (что, конечно, хорошо, но весьма показательно)...

FOTO: Kaspars Meinerts/TVNET

Молодых людей здесь катастрофически мало, в 13 часов рабочего дня на улицах можно встретить разве что пенсионеров. Да, здесь есть инициативные патриоты, но большинство из тех, с кем мне удалось пообщаться, закрытые в себе, немного амёбные люди, которых многое не устраивает, но они отчего-то молчат.

Похоже, что слова о том, что сегодняшняя Латгалия – это самый депрессивный регион Латвии, не пустой звук".

Каспарс Мейнертс, фотограф TVNET, посетил Даугавпилс впервые:

"Первые впечатление от Даугавпилса у меня двойственные - с одной стороны, это второй по величине город Латвии, где живет достаточно много людей, но, с другой стороны, приехав туда, ты этого не ощущаешь. Да, конечно, по сравнению с Вентспилсом или Лиепаей здесь на улицах людей больше, однако, гуляя по Даугавпилсу, можно встретить преимущественно пенсионеров.

Если говорить о языке, то, конечно, на русском здесь говорит большинство - он слышен отовсюду.

Для меня, как человека, который говорит на латышском, это очень странно, однако, следует отметить, что в магазинах и кафе у меня не было никаких проблем с коммуникацией - со мной все говорили по-латышски.

FOTO: Kaspars Meinerts/TVNET

Еще меня удивила индустриальная зона на «Химии» - её огромная площадь и количество заброшенных зданий, которые никак не используются. Не понимаю, почему над вопросом восстановления данных территорий не работают. Например, в Вентспилсе новые заводы и фабрики строят с нуля, а в Даугавпилсе есть места, где можно что-либо открыть, однако этого не происходит. Я не знаю, является ли это упущением думы или нежеланием инвесторов.

Одним из главных разочарований стал даугавпилсский кинотеатр. Меня неприятно удивило то, что фильмы здесь показывают только на русском языке без субтитров на латышском.

Я могу назвать себя киноманом, я посетил многие кинотеатры, и во всех из них фильмы показывают на оригинальном языке с субтитрами на русском и латышском.

Впечатлили цены на проезд - по сравнению с Ригой, они просто смешные! 43 цента против 1 евро 15 центов в Риге. Почти в три раза дешевле!

Говоря о городе как таковом, хочу отметить, что это город со смешанной архитектурой. Центр чем-то напомнил мне Старый Таллин, а некоторые односторонние улицы с интересной архитектурой - Лиепаю".

Татьяна Одыня, журналист Русского TVNET, частый гость Даугавпилса:

"Подсчитать, сколько раз мне случалось бывать в Даугавпилсе давно уже невозможно. Так уж вышло, что город Даугавпилс давно стал для меня в Латвии одной из любимых точек на карте. Давным-давно мне показывал город отец, в единственном нашем совместном путешествии по Латгалии. Были много десятков других поездок: журналистских командировок и путешествий - деловых, туристических и романтических.

Признаюсь: город Даугавпилс я давным-давно люблю и охотно сюда приезжаю при каждой возможности.

Вероятно, это взаимно... Потому что дела мои в Даугавпилсе обычно складываются неплохо, друзей и знакомых становится больше. И к героям давних историй и публикаций тоже всегда возвращаться хочется. С ними интересно - они вдохновляют всегда открываешь здесь для себя что-то новенькое.

FOTO: Kaspars Meinerts/TVNET

В туризме в Даугавпилсе работают очень творческие, знающие и увлеченные люди - приходите в ТИЦ, сами убедитесь. В университете немало делают интересных проектов. От людей бизнеса узнаешь порой совершенно удивительные вещи. А вот коридоров власти я совсем не люблю. Так что хотя часто приезжаю в город, а бывать в Даугавпилсской городской думе мне давным-давно не приходилось.

Впечатляет тишина и пустота в коридорах здания думы. Правда, посетителей на входе встречают - работает инфоцентр. А вот решив показать думу изнутри, в какую дверь не постучишь вместе с сотрудниками пресс-центра - заперто, никого нет на месте... Может работа теперь у чиновников такая, что на месте они не сидят...

FOTO: Kaspars Meinerts/TVNET

Зато вдохновляют планы - визуализации новых проектов, которые предстоит реализовать нынешнему составу думы, вывешены на стенах конференц-зала. Глядишь, через годик-другой уже можно будет прогуляться по новому променаду вдоль Даугавы. Или нацепив на нос очки виртуальной реальности прокатиться, как на велике, по окрестностям города - в новом центре цифровых технологий. Теперь-то я верю, что все это в городе будет.

Все-таки город Даугавпилс остается для меня территорией надежды на лучшее будущее для всей Латвии.

Разумеется, я отдаю себе отчет, что одно дело бывать здесь наездами, и совершенно иное - здесь жить постоянно, работать, учиться, сюда возвращаться из дальних странствий. Пока что это для горожан еще очень непросто. Но ведь возвращаются!

...В последние дни октября Даугавпилс кажется мрачным, пустынным, промокшим, грустным. Как прогнозы погоды и обещали - и ветренно, ненастно, дожди. Совсем не июнь месяц!

Прошлым летом, в мой праздный и легкий в Даугавпилс визит, улица Ригас была оживленной, полной гуляющего народу, в уличных кафе - яблоку негде упасть. То ли все теперь сидят по домам, то ли вообще разъезжаются на зиму?"

Такие разные эмоции у нашей команды вызвала первая поездка во второй по величине город Латвии. Напоминаем, в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» Русский TVNET запустил серию статей о Даугавпилсе, в которых мы будем рассказывать о текущих проблемах города и людях, в нем живущих.

Если у вас также есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.