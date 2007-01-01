Жители Даугавпилса: Надоело читать про «город опустел»

Недавно Русский TVNET, побывав в Даугавпилсе, рассказал о своих наблюдениях - бывшая даугавпилчанка, латыш, который побывал там впервые, и частая гостья описали первые впечатления от пребывания во втором по величине городе Латвии. Каждый отметил какие-либо особенности, преимущества и недостатки Даугавпилса. Читатели нашего портала также высказали свое мнение - многие согласны с тем, что тема оттока молодежи и людей трудоспособного возраста актуальна, а кто-то напротив уверен, что данная проблема преувеличена.

На протяжении нескольких дней в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» Русский TVNET получает письма от читателей, что позволяет сделать вывод - тема жизни и социальных процессов, которые происходят во втором по величине городе Латвии, актуальна. Мы публикуем два разнящихся мнения о том, как выглядит город глазами местных жителей.

Митя Мокин:

«Надоело читать этот бред про «город опустел»! Я живу тут и бываю в разных районах. И молодёжи хватает и детей, и людей среднего возраста. Естественно есть и пенсионеры. А то придумали показатель - пенсионера увидели, и делают вывод - город умирает! Вы же сами и приезжаете с такой установкой, смотрите на всё через призму этой установки и хоть толпы людей увидите, а всё равно будете писать, как тут все умирают.

Причём, в большинстве случаев вы бываете только в центре города, а ведь в спальных районах типа Первомайский, Химия и т.д. всегда полно народа, если погода более-менее сносная.

В серый унылый ноябрьский день, у самого настроения ноль, так и видите «пустую» улицу Рижскую. Так ведь и 10, и 30 лет назад в плохую погоду улицы были малолюдными и в Даугавпилсе, и где угодно. Когда я гуляю по Ригас, там всегда хватает народа. И многие улицы, какими были в 90-х по количеству прохожих, такими остались и сейчас».

Данные: PMPL, 2007-2017

Владимир Тимошенко:

"Не могу не согласиться с вашим впечатлением и общей ситуацией по городу. Хочется смотреть оптимистично вперёд на будущее нашего города, но, увы, пока это получается с огромной долей неуверенности и скептицизма. Второй по величине город чахнет на глазах. Молодёжь стремительно покидает город, и, возможно, в будущем меня ждёт точно такая же участь.

Мы, как молодёжь, надеялись на светлые и большие перемены с приходом новой власти в городе, но, увы, политические баталии не позволили молодому политику навести порядок в городе. Вот так и умирают надежды на перемены и лучшее.

Обидно и досадно, что нас вынуждают покидать родные места в поисках лучшей жизни. Хотим ли мы этого? Я думаю, что далеко не все, и я в том числе, но выбора остаётся всё меньше".

Свои переживания читатель Русского TVNET отобразил в видеоролике.

One day with nature

Напоминаем, в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» Русский TVNET запустил серию статей о Даугавпилсе, в которых мы будем рассказывать о текущих проблемах города и людях, в нем живущих.

Если у вас также есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.