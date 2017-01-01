Жители Даугавпилса: нам сложно составить объективную картину происходящего

Считается, что среда средств массовой информации Даугавпилса является одной из самых опасных в Латвии. Все потому, что жители города отдают предпочтение просмотру российских телеканалов, а местные СМИ лоббируют интересы той или иной партии. Мэр города Рихард Эйгим признает, что во втором по величине городе Латвии каждый политик имеет свою «информационную трибуну», подчеркивая, что такая «традиция» в городе сложилась давно. Однако глава самоуправления уверен - подобное происходит по всей Латвии. В свою очередь, часть жителей Даугавпилса, с которыми удалось пообщаться Русскому TVNET, не скрывают того, что смотрят российское телевидение. Некоторые не доверяют местным СМИ, а другим не хватает «альтернативного» источника с объективной информацией о жизни города.

Что говорят местные?

Молодые люди, и Даугавпилс здесь не исключение, получают информацию преимущественно из социальных сетей. Так, например, Алексей, который работает лаборантом в школе, рассказал Русскому TVNET, что следит за новостями города на Facebook - там он подписан на страницы grani.lv и gorod.lv.

Из данных порталов информацию о жизни города получает и Жанна, организатор детских мероприятий. ««Грани» подают информацию со своей точки зрения, «Город» - со своей. Хотелось бы третий, более нейтральный, объективный источник информации», - поделилась она.

Часть опрошенных жителей города смотрят российское телевидение - так, например, Игорь, работник Latvijas maiznieks, рассказал, что наряду с Первым Балтийским каналом и местным «Даутком» смотрит российский телеканал «РТР».

Крыши даугавпилсских домов усеяны различного вида тарелками, которые зачастую не ловят латвийские каналы. Эти информацию Русскому TVNET подтвердили и пенсионеры Фёдор и Тамар, которые рассказали, что в их квартире установлена «тарелка», а в списке доступных каналов местное телевидение отсутствует.

Информацию о текущих новостях они получают из новостных блоков Первого балтийского канала и российского телеканала «Россия-1».

Жанна, организатор детских мероприятий, считает, что местным жителям сложно составить объективную картину происходящего в Даугавпилсе.

«Многие говорят: «Посмотрим «Грани» - думаем одно, почитаем «Город» - думаем противоположное». У нас всё так и есть - один портал за одного, другой - за другого»,

- комментирует она.

Что думают эксперты?

Результаты исследования «Latvijas iedzīvotāju medijpratība», проведенные Министерством культуры в июне 2017 года, свидетельствуют о том, что 35% жителей Латгалии смотрят новостные сводки, произведенные российскими телеканалами.

Проблему лоббирования даугавпилсских СМИ, в свою очередь, также обсуждают на государственном уровне. Так, например, директор Балтийского центра развития СМИ Рита Рудуша на заседании комитета Сейма по иностранным делам, высказалась -

среда СМИ Даугавпилса опасна тем, что в ней имеется олигархическая система владельцев СМИ, которая коррумпирует среду и создает риски безопасности в информационном пространстве государства.

Как комментируют власти?

(полный комментарий смотрите в видеосюжете Русского TVNET)

В свою очередь Рихард Эйгим, мэр Даугавпилса, прокомментировал ситуацию Русскому TVNET так:

«У каждого политика есть какая-то трибуна. Если бы у меня была трибуна «Дауткома», я, поверьте мне, был бы очень рад, но данное издание поддерживало другого политика.

Din.lv поддерживали нас, gorod.lv поддерживал «Согласие». Каждый политик ищет себе издание, работает с ним.

С din.lv у нас был заключен официальный договор на рекламные статьи».

Отвечая на замечания Русского TVNET о том, что между политической рекламой и статьями, в которых проглядывается явная симпатия к определенным политическим партиям, всё же есть некоторая разница, мэр отметил:

"Это традиции. Эйгим не был и не будет тем человеком, который будет их ломать. Есть руководство, акционеры издания, им виднее, почему они поддерживают тех или иных политиков. Мы же, политики, идем к тем, с кем мы можем заключить договор.

[...]

И не надо говорить, что такая ситуация только в Даугавпилсе, то же самое и в Риге - я 7 лет был в Сейме, я следил за рижскими газетами, ситуация была аналогичной - и еще неизвестно, кто у кого перенял эту традицию.

[...]

Мне бы хотелось стабильности, как можно меньше этой грязи, которая была в предвыборное время. Однако некоторые депутаты, не буду называть имена, не хотят об этом помнить - для многих предвыборная компания всё ещё продолжается. Иногда я читаю какие-то пасквили, которые не соответствуют действительности".

Ольга Петкевич, советница мэра, рассказала о происходящем на конкретных примерах: «Рихар Эйгим посетил один из рынков в Даугавпилсе, где пообщался с местными, которые пожимали ему руки, конструктивно беседовали, рассказывали о проблемах и предлагали свои варианты их решения».

Мэр Даугавпилса добавляет, - после этого на одном из местных порталов появилась статья о том, что он собирается закрывать рынок.

«Когда я сделаю то, что планирую - поставлю столы и навесы, народ, который там был, скажет: «Нет, эта статья была враньём«. Мне абсолютно все равно, что обо мне пишут», - комментирует Эйгим.

Похоже, ситуация со средствами массовой информации Даугавпилса действительно уникальна, и требует дальнейшего изучения. Напомним, Русский TVNET уже писал о среде даугавпилсских СМИ и взаимодействии прессы с политическими партиями в статье «Четвертая власть Даугавпилса: кто с кем против кого дружит».

После общения с политиками, представителями некоторых местных СМИ и анализа еженедельников, мы получили дополнительную информацию о медиасреде города. Подробнее - в следующих публикациях Русского TVNET.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.