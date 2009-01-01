«Самое привлекательное место в Восточной Балтии»: Когда наступит будущее Даугавпилса?

«Даугавпилс — самое привлекательное место для жизни и предпринимательства в Восточной Балтии», - так, согласно информации департамента развития даугавпилсской думы, должно выглядеть будущее второго по величине города Латвии. Есть ли у Даугавпилса потенциал получить, хоть и неофициальный статус «самого привлекательного места»? В рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» Русский TVNET рассказывает о текущих социальных и экономических показателях, а также о грядущих проектах, направленных на то, чтобы в будущем сделать жизнь местных лучше.

Для жизни

Даугавпилс меняется. Это видно невооруженным глазом. Так, например, когда-то деградирующая территория за новым корпусом Даугавпилсского университета (ДУ) сегодня выглядит абсолютно иначе - у облагороженного пруда построили современную детскую площадку. Да и сам университет изменился — в августе 2014 года здесь открыли лабораторный корпус естественных и инженерных наук, построенный в рамках проекта Европейского Фонда регионального развития (ЕРАФ).

FOTO: Kaspars Meinerts / TVNET

Общая сумма проекта составила 23,78 млн евро, из которых финансирование ЕРАФ – 20,22 млн евро, участие госбюджета – 1,7 млн евро и софинансирование ДУ – 1,86 млн евро.

FOTO: Kaspars Meinerts/TVNET

В 2016 году из уст руководителя Градостроительного департамента Даугавпилса Санты Пупини прозвучала информация о том, что 2017 год для второго по величине города Латвии станет годом активного строительства.

Говоря «строительство» представитель департамента подразумевала променады в Стропах и на ул. Бругю и Циетокшня, пристройку к зданию школы «Саулес», новая трамвайная линия на ул. Веселибас, восстановление фасада Латгальского зоосада, реновацию нескольких образовательных учреждений, двухуровневый путепровод на ул. Смилтенес и т.д.

Однако практика показывает, что проекты реализуются не так быстро, как планировалось.

К примеру, договор о строительстве двухуровневого путепровода, реализацию которого обсуждали не один год, подписали лишь 3 ноября этого года.

Общие расходы на реализацию проекта составляют 13,5 млн евро, из которых доля самоуправления составляет 3,7 млн. евро.

На реализации достаточно амбициозного проекта променада вдоль Даугавы необходимо неполных 100 тыс. евро. Конкурс эскизов прошел еще в 2014 году, а работы по разработке строительного проекта начались в феврале 2016 года.

На одной из последних пресс-конференций, отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект, руководство города сообщило: «Есть 2 части проекта. Одна предполагает строительство променада вдоль Крепости, вторая - в Гайке.

Первый проект уже готов, второй - на подходе, поэтому о строительстве пока не идет речи. Когда будет известна индикативная сумма реализации проекта, самоуправление поднимет этот вопрос - будут ли средства у государства или из европейских структурных фондов на их реализацию».

В августе 2017 года на заседании комитета по развитию депутаты принимали решение в отношении будущего проекта реконструкции и строительства зданий школы искусств и дизайна Saules. Общая стоимость проекта составит около 4,5 млн евро.

FOTO: Daugavpils dome

Согласно информации Центрального агентства финансов и договоров, за 6 лет, с 2009 по 2015 годы, за деньги ЕС фондов в Даугавпилсе были реализовано около 200 проектов, общая сумма которых составила 206 млн евро.

Так, например, в создание Центра искусств Марка Ротко и реконструкцию Арсенала было вложено более 6 млн евро. Из них 4,8 млн – финансирование из фондов ЕС, 736 тыс. евро - деньги самоуправления и 171 тыс. евро – государственное финансирование.

Для туристов

По условиям проекта ежегодно галерею должны посещать 90 тыс. человек в год. И, надо сказать, условия выполняются. Открывший свои двери в 2013 году Центр Марка Ротко, находящийся на территории Даугавпилсской крепости, сегодня является самым популярным туристическим местом.

По словам мэра города Рихарда Эйгима, в настоящее время самоуправление ведет переговоры о создании в Крепости музея Моторов, о 7 млн евро необходимых на данный проект.

Число туристов во втором по величине городе Латвии растет - так, например, по информации Туристического информационного центра, в 2016 году Даугавпилс посетили более 490 тыс. человек против 489 тыс. в 2015 году.

По данным центра, количество посетителей туристических объектов возросло практически на 20%.

Среди наиболее посещаемых достопримечательностей города также - Латгальский зоосад, первый береговой люнет Даугавпилсской крепости, Даугавпилсских краеведческий и художественный музей.

Для предпринимательства и работы

Вопрос развития бизнеса и создания новых рабочих мест является основным вопросом для регионов, откуда массово уезжают люди трудоспособного возраста.

Считается, что с каждым годом поддержка бизнес-идей в Даугавпилсе растет. На протяжение четырех лет городская дума Даугавпилса реализует программу «Импульс» - оказание финансовой поддержки (до 7 тыс. евро) бизнес-проектов начинающих предпринимателей.

За три года реализации данной программы финансовую поддержку самоуправления получили 27 проектов.

Главным критерием для конкурсной комиссии при оценке проектов служит создание новых рабочих мест, по оценкам экспертов, благодаря программе «Импульс» за 3 года во втором по величине городе Латвии таких мест появилось около 100.

Тем не менее, в Даугавпилсе на 1000 жителей приходится около 28 активных предприятия. Для сравнения - в Риге данный показатель составляет 85 предприятий на 1000 жителей.

Руководство города обещает - совсем скоро появятся и новые рабочие места. Так, например, благодаря открытию литовского магазина K-Senukai, удалось трудоустроить 52 даугавпилчан. Мэр города Рихард Эйгим в разговоре с Русским TVNET подчеркнул - в Даугавпилсе планируется строительство завода Latraps - и там может быть от 50 до 100 рабочих мест.

В Даугавпилсе действительно происходят позитивные изменения, город медленно, но меняется в лучшую сторону. Однако реализовать задуманное без привлечения Еврофондов не получится - впрочем, эксперты прогнозируют их новый приток в ближайшие годы.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.