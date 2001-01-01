Экс-мэр Даугавпилса об ошибках ценой в 2 млн и конкурентах

Экс-мэра второго по величине города Латвии и председателя правления «Латгальской партии» Яниса Лачплесиса, чьё кресло по итогам муниципальных выборов занял Андрей Элксниньш из «Согласия», а спустя несколько месяцев, после «переворота» в Даугавпилсской думе, - Рихард Эйгим, часть общественности называет политиком, который до сих пор имеет влияние на многие политические процессы города. В интервью Русскому TVNET экс-градоначальник прокомментировал последние скандалы, в которых фигурировали даугавпилсские чиновники, а также рассказал об отношениях с оппозицией, которую он критикует за серьёзные ошибки и неумение организовывать работу. Ситуация осложняется тем, что, по словам политика, в городе существует так называемая «партийная пресса», главная цель которой заключается в получении политических дивидендов и очернении конкурентов.

Предсказуемо начав разговор с оценки качества и объёмов выполненных работ, которые были проведены в годы, когда Янис Лачплесис занимал кресло мэра, экс-градоначальник рассказал Русскому TVNET о грядущих проектах, эффективности освоения фондов ЕС и городских средств, и то, почему актуальные проблемы города невозможно решить без существенных изменений на государственном уровне.

В ходе разговора удалось узнать об отношениях Лачплесиса с оппозиционной партией, а также обсудить взаимодействие местных СМИ и политических сил, которое особенно ярко проявилось в этом году, во время острой «гонки» накануне муниципальных выборов, - именно с этих тем Русский TVNET и начинает расшифровку интервью с экс-мэром второго по величине города Даугавпилса.

- Многие местные жители, с которыми нам удалось пообщаться, говорили, что им хотелось бы, чтобы ведущие политики Даугавпилса сотрудничали между собой, однако все из них признают - скорее всего, это невозможно. Вы, в свою очередь, в день муниципальных выборов сказали, что есть люди, которым Вы впредь никогда не подадите руки. Мне бы хотелось узнать, что это за люди, и почему у Вас к ним такое категорическое отношение?

- Такое отношение они заработали за то, что делали — за ложь и клевету во время предвыборной кампании. Мое отношение к ним как людям сегодня не изменилось и никогда не поменяется, однако Вы забыли упомянуть, что помимо того, что я не подам им руки, я сказал, что, если понадобится, совместно работать на благо города мы с ними готовы.

- Как показывает практика, совместно работать не получилось…

- Мы поддержали господина Эйгима (нынешний мэр второго по величине города Латвии, который возглавил местное самоуправление в сентябре, сменив на посту председателя городской думы Андрея Элксниньша из партии «Согласие», продержавшегося во главе городской власти около двух месяцев - прим.ред.), выдвинув его на должность мэра, и сейчас смотрим, получится ли это у него. Пока «Латгальская партия» не управляет городом, но мы готовы взять ответственность на себя. Элксниньш, в свою очередь, показал, что он не в состоянии управлять Даугавпилсом, совершив «очень дорогие ошибки для города».

- Как вы думаете, могут ли политики, не являющиеся коренными жителями Даугавпилса, принести какие-либо новые идеи для развития города, или все-таки самоуправлением должны руководить те, кто здесь живет?

- Любая работа требует профессиональной подготовки и знаний.

Наш город достаточно специфический, и я думаю, что человеку, который не знает нюансов, управлять им достаточно сложно. Да, можно включить пропаганду, пиар, но все это даст кратковременный результат —

люди то всё равно дают свою оценку, анализируя постоянную работу. Я повторюсь — мы готовы к сотрудничеству, но чисто по-человечески своё мнение я уже никогда не поменяю.

- Если говорить о Вашем сотрудничестве с господином Эйгимом. Насколько я знаю, из Ваших уст ранее звучали обвинения и в его сторону. Выходит, Вы изменили своё мнение?

- Действительно, многие «проблемные проекты» были результатом его деятельности в предыдущий период, когда он был мэром. Сегодня Эйгим представляет правящую партию. Мы дали ему возможность показать себя в работе — может ли город получить поддержку правительства в это непростое время. Поживем, увидим.

- Но Вы ведь можете также и отказать ему в этой поддержке. Получается, что в какой-то степени городом управляете Вы?

- Нет, это не так. Каждый отвечает за свои действия, у каждой политической силы есть определенное количество мандатов, исходя из которых они ведут свою деятельность.

Вот был два месяца Элксниньш… За это время от создал не только финансовые проблемы, но и опозорил весь город.

Вот хотя бы формирование комитетов — он незаконно делал все возможное, только чтобы не дать депутатам из оппозиции работать в самоуправлении, не включать их в комитеты.

Надо по возможности составлять комитеты пропорционально. (В Даугавпилсской думе Латгальская партия по итогам выборов получила шесть мест, «Согласие» - пять, «Наша партия» - четыре, - прим.ред).

Латгальская партия получила 6 из 15 мест (В Даугавпилсской думе заседают 15 депутатов, - прим.ред.), это 40%. Выходит, что в комитете 4 из 10 депутатов должны быть представителями нашей партии, а у Элксниньша получилось, что 40% - это только два депутата.

Мы увидели абсолютное нежелание сотрудничать, неумение организовывать работу. Они понасажали своих людей по предприятиям, понавводили дополнительных должностей. Соответственно, сейчас уже думают: «Ай-ай-ай, надо будет повышать тарифы». Это неэффективное руководство.

- Создается впечатление, что в Даугавпилсе каждый последующий мэр занимается ликвидацией ошибок предыдущего...

- Нет, такой тенденции нет. Наоборот, город достаточно долго имел преемство, традиции, созданные Алексеем Видавским, который достаточно долго возглавлял и город, и городскую партию. Как раз умение сотрудничать, собирать и объединять депутатов, за исключением некоторых периодов, в общем-то свойственно нашему города. (Видавский являлся мэром Даугавпилса с 1994 по 2001 годы, после чего председателем городской думы стал Рихард Эйгим - прим. ред.).

- Как Вы считаете, дума в нынешнем ее составе может эффективно работать?

- Это зависит от депутатов -

мы готовы сотрудничать со всеми, но готовы работать только в интересах города и горожан. Как только начинается продвижение каких-либо спонсорских интересов, наши мнения расходятся. Может поэтому не всегда получается сотрудничать.

- Как вы можете прокомментировать последний скандал — когда Здановский и Вайводе, будучи членами Комиссии по планированию здравоохранения Даугавпилсской городской думы, поручили изменить техническую спецификацию объявляемой закупки и от имени «Врачебная практика доктора А.Здановского» заявились на участие в конкурсе с общей суммой в 50 тысяч евро.



- Насколько я знаю, и по информации СМИ, KNAB дал заключение, что конфликта интересов нет, ну а если рассуждать с моральной точки зрения — фирма отозвала своё предложение. 50 тысяч, это конечно, большая сумма, но это не два миллиона, которые потратил Элксниньш, подписав договор о строительстве новой трамвайной ветки. (Проектная стоимость строительства новой трамвайной ветки составляла 3,7 миллионов евро. 25 июля Андрей Элксниньш принял решение заключить договор с фирмой, которая предложила 5,6 миллионов евро, в результате чего переплата составила 2 миллиона евро относительно проектной стоимости - прим.ред.)

Знаете, как выражается удорожание строительства нового трамвайного пути на 2 млн? Там ведь строится достаточно приличный «кусок». Так вот, удорожание проявляется в том, что на каждую шпалу нужно будет положить 500 евро дополнительно. Кто-то положил, а кто-то их будет собирать…

- Прислушиваетесь ли Вы к комментариям, идеям жителей Даугавпилса, которые обращаются в думу?

- Ну конечно, любая партия, любой политик должны и стараются быть открытыми к обществу. Есть разные способы контактировать — и через СМИ, и на прямую - у каждого депутата есть приемное время. Когда я иду по улице, со мной часто здороваются незнакомые мне горожане. Бывает, даже обращаются с вопросами.

- О чём эти вопросы?

- Разные - и житейские, и рабочие.

- Вы пытаетесь поспособствовать решению этих вопросов?

- В зависимости от характера просьбы. Стараюсь, если есть возможность помочь.

- Прокомментируйте, пожалуйста, случай когда в этом году после пресс-конференции Вы отказались давать комментарий журналистам. (По данным портала gorod.lv, 6 февраля 2017 года руководство думы отсутствовало на пресс-конференции самоуправления. Съемочная группа, пришедшая в думу тем же вечером с целью задать вопросы напрямую мэру города, увидела Лачплесиса, однако он отказался общаться с журналистами - прим.ред.)

- Я? После пресс-конференции?

- Насколько я знаю из местных СМИ, Вы не участвовали в пресс-конференции. Журналисты «поймали» Вас где-то в коридоре, после чего попытались задать вопросы, однако Вы отказались с ними разговаривать.

- Потому что есть пресс-конференция, на которой любой журналист может задать свои вопросы.

- По доступной мне информации, Вас на этой пресс-конференции не было...

- Пресс-конференция проходит два раза в месяц.

Я не помню этого случая, так как «партийную прессу своих конкурентов» я не читаю. Я не знаю, что они там раздули.

В памяти есть случай, когда журналисты из Риги требовали к себе особенного отношения только потому, что они из столицы, но я им отказал - для меня все журналисты равны.

- Вы упомянули термин «партийная пресса моих конкурентов». Можете, пожалуйста, объяснить.

- Ну куплены они у нас... Где-то за полтора гора до этих муниципальных выборов «Согласие» купили портал, через который проводили свою агитацию.

- Вы имеете ввиду портал gorod.lv и газету «Наш город»?

- Да. Всем понятно, что это некоммерческий проект. Они себя не окупают, содержатся только для того, чтобы получать политические дивиденды. Содержание этой газеты, в свою очередь, уже потом компенсируется за счет дивидендов политической власти. Там нет экономики!

- Есть в Даугавпилсе и СМИ, которые поддерживают Вас. Например портал grani.lv, телеканал Dautkom.

- С «гранями» я не имею никаких финансовых отношений. Наоборот, как бы «грани» не обижались, но после того, как на посту мэра я сменил Кулакову, заказов самоуправления для этого СМИ стало меньше.

- Как Вы можете охарактеризовать контент этого портала?

- Вот они, по-моему, пытаются делать так, чтобы иметь свою аудиторию и зарабатывать на этом. Хочу заметить, что на принцип окупаемости работает и газета «Миллион», также пока и Latgales laiks.

- Насколько нам было видно из Риги, главное политическое противостояние, как Вы сами выразились «грязь, ложь» проходили между двумя СМИ - порталом grani.lv и порталом gorod.lv. При этом grani.lv были на вашей стороне. Почему?

- Этот вопрос надо задать редактору или владельцу портала. Насколько я знаю, меня поддерживали и Latgales laiks. «Миллион» держал, по крайней мере, объективную позицию - в общем те, кто получает деньги от своей аудитории. А у тех СМИ, которые построены на «политических процессах», другие цели.

- То есть, на Ваш взгляд, в Даугавпилсе лишь одно политизированное СМИ?

- То, у которого нет экономического основания, в принципе, да. Такие деньги, которые вкладываются туда, через читателей и рекламу не отбиваются.

- Если говорить в целом - не много ли в Даугавпилсе газет для одного города?

- Вот то, что в Даугавпилсе так много газет, как раз таки и показывает, что многие из них сдержатся чисто как политический проект. Да и активизируют свою работу некоторые из них лишь перед выборами...

- Некоторые из них? Вы же только что сказали, что в Даугавпилсе всего одно СМИ является «политическим проектом»...

- Ну вот посмотрите, газета «Динабург». Её же вообще нет три с половиной года, а потом, аккурат за полгода до выборов, она появляется. Кто-то дает деньги, газету начинают бесплатно раздавать по всему городу, это же ясно, что это чисто политический проект.

- Месяц назад мы брали интервью у мэра Даугавпилса. Так вот, господин Эйгим сказал, что практика, когда каждый политик накануне выборов имеет трибуну в лице определенного СМИ - абсолютно нормальна.

- Для председателя самоуправления трибуной может быть пресс-конференция.

Я не верю, что политик, который не занимается коррупционной деятельностью, в состоянии иметь свою собственную трибуну. Это требует больших денег. У каждого могут быть свои симпатии и антипатии к определенным СМИ, сотрудничество с ними может быть лучше или хуже, но «своя трибуна»...

Я не знаю, что господин Эйгим имел в виду под понятием «своя трибуна». Можно иметь какую-то часть СМИ в собственности, в подчинении, но это не правильно. СМИ должны быть независимы от политиков.

(Рихард Эйгим, мэр Даугавпилса, комментируя даугавпилсские СМИ в интервью Русскому TVNET, рассказал: «У каждого политика есть какая-то трибуна. Если бы у меня была трибуна «Дауткома», я, поверьте мне, был бы очень рад, но данное издание поддерживало другого политика. Din.lv поддерживали нас, gorod.lv поддерживал «Согласие». Каждый политик ищет себе издание, работает с ним. С din.lv у нас был заключен официальный договор на рекламные статьи. [...] Это традиции. Эйгим не был и не будет тем человеком, который будет их ломать. Есть руководство, акционеры издания, им виднее, почему они поддерживают тех или иных политиков. Мы же, политики, идем к тем, с кем мы можем заключить договор», - прим. ред.).

- Насколько я понимаю, на портале gorod.lv в предвыборный период появлялась «очерняющая» Вас информация. Как Вы к этому относились?

- Хотелось подать в суд. Но, с другой стороны, политики должны быть более терпимы, поэтому, после долгих размышлений, я, всё-таки, не стал обращаться в контролирующие организации.

- Тем не менее, СМИ — это четвертая власть, и все люди в большей или меньшей степени склонны верить тому, что они читают. Как Вы оцениваете — не повлияла ли эта противоречивая информация на отношение горожан к Вам — может, Вас недостаточно поддержали на выборах?

- Нет, почему же. Большая часть горожан на выборах поддержала Латгальскую партию, я получил больше всего «плюсиков».

Так что, несмотря на всю эту «оголтелую компанию», во многом «Согласие» желаемого результата добиться не смогли. Наверное, это был единственный путь, как он могли попытаться зацепиться и что-то сделать в городе. На нормальный диалог шансов не было.

Для некоторых политических сил поражение в Даугавпилсе — это трагедия. В первую очередь, для «Согласия».

Во второй части интервью, которая будет опубликована на Русском TVNET на следующей неделе, Янис Лачплесис расскажет о проектах, которые планирует реализовать самоуправление, о ситуации с Даугавпилсским аэропортом, дискуссиях о ликвидации школ нацменьшинств, проблемах города, которые необходимо решать на государственном уровне - оттоке работоспособного населения; о том, что сделал бы экс-мэр на посту министра экономики Латвии, и уточнит, намерен ли политик участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в 2018 году.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.