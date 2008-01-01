Отельер из Даугавпилса: «У многих уже куплены билеты в один конец»

«Я знаю, что про Даугавпилс многие говорят: «Все плохо...», но на самом деле это не так», - рассказывает владелец отеля Homelike hotel Артур Чипатс. Гостиница открылась только в прошлом году, но уже успела не только стать узнаваемой, но и побывать в центре достаточно резонансного и обсуждаемого дела о штрафе от Центра госязыка за слово «Hotel», что, впрочем, не смутило президента Латвии, который проживал здесь во время своего визита в Даугавпилс. В ходе интервью удалось узнать, как выглядит Даугавпилс глазами бывшего рижанина, который около 10 лет назад переехал во второй по величине город из столицы, с какими сложностями придется столкнуться местным предпринимателям, в каком направлении возможно менять и развивать город. Отельер рассказал и о том, как контролирующие структуры в нашей стране превращаются в «карателей», туристы из Америки жалуются на то, что в городе им негде потратить деньги, а у многих местных молодых людей уже давно куплен билет «в один конец» за рубеж.

- Многие считают Даугавпилс не самым лучшим местом для начала предпринимательской деятельности. Кроме того, для сравнительно небольшого города здесь немало гостиниц, соответственно, конкуренция высока. Как вы решили начать предпринимательскую деятельность в Даугавпилсе, и почему именно гостиничный бизнес?

- Если судить по той информации, которая появляется в СМИ, то да, действительно кажется, что все плохо. В Даугавпилсе я живу с 2008 года, а до этого, если честно, я о городе знал только то, где он находится. Сам я учился и работал в Риге, был связан со строительством.

Я часто смеюсь, что «все проблемы в нашей жизни происходят из-за женщин». Получилось так, что моя нынешняя жена, с которой мы познакомились в Риге, родом из Даугавпилса. В 2008-2009 годах мне предложили работу в Даугавпилсе. Я сначала долго не хотел, потому что в голове была мысль: «Куда я попрусь?». Все это совпало со сложными временами в латвийском строительстве, те годы считались кризисными, и я нехотя решил попробовать.

- Это интересный опыт. Практика моих знакомых показывает, что молодые люди уезжают из Даугавпилса в столицу, а не наоборот.

- Вот да! Я родился в Гулбене, но после школы сразу переехал в Ригу. Многие из тех, с кем я знакомлюсь, очень удивляются, мол, «люди из Даугавпилса уезжают в Ригу, а ты сломал систему и поступил наоборот». Изначально это была идея поработать полгода, потом посмотреть по ситуации, возможно, вернуться в столицу. Но вышло по-другому - я проработал год в одной организации, потом открыл свою строительную фирму, и вот в прошлом году «созрел» для открытия гостиницы. Это маленький семейный бизнес.

До того, как реализовать идею, мы с супругой продолжительное время изучали рынок.

Если бы я открывал гостиницу в Риге, я бы наверное, так долго не думал, но в Даугавпилсе пришлось взвешивать все «за» и «против» где-то год.

Здесь есть свои риски - у нас не такой поток туристов, чем-то ты должен их привлекать. Именно поэтому нашей целью была маленькая гостиница на 10 номеров, свои постоянные клиенты, работы по поиску которых мы ведем до сих пор.

- Вы говорите, что знали о Даугавпилсе только то, где он находится. Можете вспомнить свои первые впечатления, ощущения, когда вы приехали в такой спокойный город из пусть не мегаполиса, но столицы, ритм жизни которой значительно отличается от Даугавпилса?

- Сам я любитель больших городов и мегаполисов, который обожает Нью-Йорк. Когда я переехал в Даугавпилс, я жил на улице Ригас (пешеходная улица в центре Даугавпилса - прим.ред.), чтобы добраться до работы, мне требовалось 5 минут. Когда я каждый день в 8 утра выходил из дома, удивлялся тому, как мало людей вокруг. Для меня это было непривычно.

Хотя, если сравнивать количество людей в 2008 году и сейчас, в 2017, на примере той же улицы Ригас, можно увидеть, как сильно за эти неполные 10 лет уменьшилось количество людей.

Жена показывала старые фотографии, когда давно здесь кипела жизнь, я смотрел, и думал: «Вау!». Сейчас по статистике в Даугавпилсе около 90 тыс. населения.

- Ну мы же понимаем, официальные данные показывают количество задекларированых людей, а физически части из них здесь уже давно нет...

- Конечно, я думаю, что если даже «притянуть за уши», 60 тысяч - это максимум. Думаю, реальная цифра - около 50 тысяч человек. Это очень чувствуется, особенно при поиске работников. Хороших специалистов практически нет. Это не только проблема Даугавпилса, это проблема всей Латвии. Уже сейчас к нам приезжают работать белорусы, украинцы.

- Как вы считаете, трудовые мигранты для Латвии - это хорошо или плохо?

- Для Даугавпилса, я думаю, это в любом случае неплохо - украинцев и белорусов в Даугавпилсе уже и так достаточно много. У нас с ними в чем-то схожий менталитет, против них я ничего не имею, с ними мы сработаемся. Я однозначно против того, когда в город и страну приезжают представители национальностей, культура которых радикально отличается от нашей, как это сейчас происходит в Европе.

С другой стороны, я очень надеюсь, что уехавшие даугавпилчане когда-нибудь вернуться домой. Городу нужны еще хотя бы 10-20 тысяч человек.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Вам, как предпринимателю, сложно найти персонал, обладающий необходимыми профессиональными навыками?

- Сложно. В гостиницу мы стараемся трудоустраивать молодых людей. Это, может, мой личный предрассудок из других отраслей, но мне кажется, что проще научить так, как надо тебе, чем переучивать взрослого или даже человека в возрасте. В среднем на обучение мы тратим месяц-полтора. Некоторых людей мы взяли из Торгового училища, которые учились в сфере гостиничного бизнеса и гостеприимства, некоторых - с биржы труда.

Сейчас ищем еще одного работника. Недавно на бирже мне сказали:

«Артур, Вы понимаете, в 2014 году ситуация была такова, что мы не могли найти работодателя, который был в состоянии трудоустроить специалистов, а сейчас наоборот - мы не можем найти людей, которые могут работать».

- Да, об этой проблеме говоря многие. С одной стороны люди жалуются на то, что не могут найти работу, с другой - предприниматели, которые не могут найти сотрудников... Как Вы думаете, эта ситуация когда-либо изменится?

- Я не хочу обобщать, но могу сделать вывод о молодом поколении. Я всегда сравниваю с собой. Так вот, ко мне приходят молодые люди, студенты. Пример - ему 20 лет, опыта нет. Человек не хочет понимать, что в процессе обучения мы вкладываем в него средства. Чтобы мы могли говорить о его дальнейшем карьерном росте и повышении зарплаты, он должен себя показать. Я вспоминаю себя - когда я учился и у меня была возможность подработать в месте, где меня еще и обучали, я был очень рад.

Вот реальный пример из моей строительной компании - буквально недавно приходят ко мне на практику два парня из Строительного техникума, с которым мы сотрудничаем. 20 лет, молодые. Я сказал, что если ребята будут появляться на объекте в 8 утра и нормально работать до 17, мы сможем заключить с ними трудовой договор, я буду платить. Договорились! И что вы думаете? Уже через два дня они не приходят вовремя на работу. Я спрашиваю: «Почему? Какие ваши планы на дальнейшую жизнь?», а они говорят: «Мы закончим техникум, и сразу в Англию, нас там уже ждут друзья». У них нет никакого стимула работать здесь!

Не хочу обобщать, но у многих здесь, грубо говоря, уже куплены билеты за границу, куда они уедут сразу после того, как закончат учебу.

- Тем не менее, по статистике, за границу жители Даугавпилса, да и Латвии, уезжают уже не так массово. Как вы думаете, с чем это связано - «там» уже не так хорошо, как было раньше, или всё-таки здесь стало лучше?

- Я думаю, «там» тоже есть свои нюансы - есть у меня знакомые, которые делятся, что не могут «прижиться» за рубежом. В другой стране в большинстве случаев ты всегда будешь гастарбайтером. Некоторые возвращаются потому, что заработные платы в Латвии понемногу начинают расти. Многие видят, что здесь дешевле жильё.

Я знаю, что про Даугавпилс многие говорят: «Все плохо...», но на самом деле это не так.

Конечно, есть свои нюансы, но в городе можно найти и достойную работу.

- А если говорить о нематериальных факторах. Играет ли роль, на Ваш взгляд, некая эмоциональная привязанность?

- Конечно, об этом я могу опять рассказать на своём примере. Когда мне было 20, я думал: «Вот если до 25 я не достигну того, чего хочу, я плюну и уеду». Думаю, многие уехавшие просто недостаточно старались - «туда» уехать легко, там, грубо говоря, работа лежит на блюдечке. В Латвии такого нет, здесь всё не приносят на ладони - ты должен стараться, доказывать, показывать себя.

Если вернуться к теме бизнеса - не хочу жаловаться, но в Латвии много различных нюансов...

Говоря о госучреждениях, больше всего раздражает то, что большинство контролирующих структур берут на себя функции «карателей». Когда мы начинали, я даже не думал, что может быть столько разных проверок...

Из всех контролирующих структур была лишь одна, представители которой пришли и сказали: «Ты только открылся, можем тебя проконсультировать». Это была Продовольственно-ветеринарная служба.

- Один из даугавпилсских рестораторов рассказал мне историю про Центр госязыка. Когда работник организации в своё нерабочее время шла по улице и обратила внимание на табличку «open», которая весела на двери и несла больше декоративную, нежели информативную функцию. Заведению было выписано предупреждение. Кроме того, представитель ЦГЯ очень интересовалась о картинах с надписями на английском, несколько раз уточнив, точно ли это декор, а не информационные стенды (если это не декор, то текст должен был быть продублирован на латышский большим шрифтом, - прим.ред.). Я знаю, что похожая история есть и Вас... (В начале этого года ЦГЯ оштрафовал владельца гостиницы «Homelike Hotel» Артура Чипатса за табличку с надписью «Hotel», хотя это часть названия заведения, а для рекламы гостиницы используется латышский язык. - прим.ред.) Мы с Вами тогда общались на данную тему. Чем закончилась ситуация? Насколько я помню, Вы собирались подавать в суд.

- Да, мы подали апелляцию. Был суд, я туда пришел, давал показания. Приезжало главное начальство ЦГЯ из Риги. Я был со своим адвокатом. Если честно, заседание было больше похож на цирк.

Это был принцип: меня, латыша, будут учить латышскому языку в Даугавпилсе? Ну это смешно! Я думаю, что в городе есть другие, более серьезные нарушения...

Судья этой темой тоже интересовался, рассказал, что сам ходил к гостинице, изучал нюансы.

Тот суд мы проиграли, после подали ещё одну апелляцию, но оспорить штраф так и не удалось. Кстати, недавно мне напомнили, чтобы я все-таки заплатил эти 35 евро, а не то долг будет передан коллекторам.

- Вы поменяли вывеску после того, как проиграли суд?

- Нет, и не собираюсь.

- Чтобы оспорить штраф 35 евро (чего сделать не удалось!), Вы наверняка потратили сумму, многократно превышающую размер самого штрафа...

- Да, я потратил примерно 400-500 евро.

- Для чего? Ради принципа?

- Да, мне не нравится то чувство, которое я испытываю как предприниматель -

как только к тебе приходит любая проверка, ты ей уже должен. Не важно, начали тебя проверять, или еще нет... И так работают практически все - начиная с нашей любимой СГД, заканчивая ЦГЯ.

Ни разу не было такой ситуации, которая характерна для Европы, когда предпринимателю звонят контролирующие службы, и спрашивают, все ли у него хорошо. У нас все наоборот - когда человек работает, это вызывает подозрения. Спустя месяц после открытия гостиницы, нам позвонили из СГД с вопросом: «Почему у вас так мало работников?». Я объяснил, что мы только начинаем, у нас пока минимальная загруженность... Я был вынужден перед ними отчитываться...

- Если все-же вернуться к ситуации с ЦГЯ... Вы потратили 500 евро на судебные издержки. Эта ситуация нашла отображения в СМИ. Может, это и было основной целью? Такой своеобразный пиар.

- Проверка пришла в день, когда у меня было много других проблем, в том числе по второму бизнесу, у меня было плохое настроение... Я должен был целый час сидеть, отчитываться перед ними как пятиклассник. Конечно, потом я уже сложил все «плюсы» и «минусы», и да, не буду скрывать, одной из причин, почему я решил ввязаться в эту «судебную эпопею» - чтобы о нас узнали.

- Это сработало?

- Трудно сказать. Были два клиента-латыша, которые звонили из Риги со словами: «Мы видели Вас в Bez Tabu, хотим забронировать номер». О нас написал TVNET, TV3 сделали сюжет. Но эту ситуацию нужно рассматривать с двух сторон. Я думаю, что есть люди, которым это могло и не понравиться. Мол, я тут нарушаю закон, ущемляю права латышского языка... Хотя я сам латыш, о чем здесь можно говорить?

Я потом уже узнал, что было несколько человек, которые яро отстаивают латышский язык, они подавали жалобы, даже заходили к нам. Я могу с ними с удовольствием пообщаться на латышском, и даже, возможно, чему-то их научить!

ЦГЯ предложили нам два варианта «hotelis» или «viesnīca». Я представляю себя - я не знаю латышский, иду по улице, вижу вывеску «hotelis». Не знаю как у других, но у меня такое название сразу ассоциируется с «хостелом», что, согласитесь, далеко не тоже самое, что «хотел». Так из-за двух букв может прогореть целый бизнес. К нам часто туристы приходят прямо с улицы потому, что видят вывеску - мы показываем им номера, и они остаются. Это еще одна причина, почему мы судились с ЦГЯ.

- Многие говорят, что в бизнесе сложнее удержаться, чем начать. Это так?

- Однозначно - да. Кроме того, если говорить о гостиничном бизнесе, у рынка Даугавпилса есть свои особенности. Например то, что мы не находимся у моря. Хочется надеется, что в Даугавпилсе будут развиваться туристические объекты, поток туристов увеличится.

Ещё один нюанс - в нашей стране нет постоянства. Два года у нас есть еврофонды, и страна не знает, как с этим справиться, а потом резко спад, затишье... Невозможность планировать, отсутствие стабильности - вот самые большие минусы.

После открытия гостиницы мы год искали своих постоянных клиентов - юридические компании, которые отправляют своих сотрудников в командировки. Летом, конечно, проще.

- Через какое время можно выдохнуть, осознав, что механизм работает и задуманное осуществилось, почувствовать некоторую стабильность?

- Когда ты начинаешь бизнес, ты рассчитываешь, как скоро ты его отобьешь, когда ты станешь зарабатывать. Потому если брать ту же гостиницу, я даже не могу сказать, когда я смогу расслабиться. У нас рядом Россия, достаточно много россиян, которые к нам приезжают. Но вы же знаете, какая ситуация с Россией сейчас, соответственно, туристов оттуда стало меньше.

FOTO: Mārtiņš Otto /TVNET

- Через сколько лет, согласно планам, Ваш гостиничный бизнес должен окупиться?

- По моим планам - через 6-7 лет. Гостиница небольшая, через 5 лет надо делать обновление - многие гостиницы этого не делают, но поток людей делает свое дело. По большому счету сейчас мы постоянно загружены - зимой к нам приезжают командировочные, на новогодние праздники - россияне, а летом, особенно во время дней города, туристы из Латвии и Европы.

- Согласно статистике Туристического информационного центра, большинство туристов, приезжающих в Даугавпилс, - жители других городов Латвии. Второе место у литовцев, третье - у немцев, четвертое - за россиянами. А как выглядит эта пропорция, если принимать во внимание только клиентов Вашей гостиницы?

- Большинство, разумеется, из Латвии, около 50-55%. На втором месте, с показателем примерно 30%, россияне, среди них есть даже постоянные клиенты. На третьем месте, пожалуй, немцы, датчане, которые приезжают в город по работе. Есть даже туристы из Америки.

- Каков, по вашим наблюдениям, финансовый уровень тех туристов, которые приезжают в Даугавпилс? Какие суммы они готовы оставить в городе?

- В Даугавпилсе есть компании, куда приезжают люди из Америки для того, чтобы изучать русский язык. Они связаны с госучреждениями Америки, и, конечно, могут тратить и около 100 евро в день. Хотя я не знаю, где у нас в городе тратить такую сумму!

Я общался приезжими, мне это всегда интересно, так вот, американцы жаловались, что, на их взгляд, в городе мало мест, где они могут потратить свои деньги.

Хотя последние годы в Даугавпилсе открылось много кафеюшек, ресторанов. Сейчас я вижу, что в городе появился выбор, куда сходить - начиная общепитом, заканчивая развлечениями и культурной программой. Я вижу, что у думы есть проекты, идеи. Я надеюсь, все они реализуются, потому что город с этого будет только получать.

- Туристы - Ваш источник дохода. Соответственно, Вы заинтересованы в том, чтобы туристические проекты думы реализовывались как можно быстрее. Насколько эффективно работает дума в данном направлении? Может, Вы видите и другие направления развития туризма в Даугавпилсе? Например, популярный сегодня медицинский туризм...

- Я слышал, что в городе есть люди, которые пытаются начинают развитие медицинского туризма.

Я думаю, что это одно из тех путей, по которому мог бы пойти Даугавпилс - это денежная сфера, многие европейцы могли бы приезжать к нам. Но опять же, для этого должны быть специалисты, а с ними у нас беда!

Даже не хочется говорить про нашу больницу - там очень большие проблемы с кадрами... Наверное, хуже уже просто не может быть.

- Я слышала, что многие даугавпилчане едут лечиться в Ригу.

- Да, однозначно, и не только в Ригу. В прошлом году моя жена родила дочку, мы уезжали в Прейли. Даже в частных практиках, насколько я слышал, большая проблема с нехваткой специалистов. Вроде бы ситуация немного улучшается, но для того, чтобы в город приехали квалифицированные специалисты, им нужно предоставить соответствующие условия.

Ну вы же понимаете, что пока высококвалифицированному специалисту из Риги не назовут хорошую «цифру» и не обеспечат хорошие условия, он никогда не приедет в Даугавпилс.

- В начале этого года в Вашей гостинице во время визита в Даугавпилс останавливался Раймонд Вейонис с супругой. Как получилось, что они выбрали вас?

- Это интересная история. Однажды на рецепшен позвонили из городской думы. «Мы рассматриваем варианты, где разместить президента, вы один из претендентов», - сказали они. Позже пришли люди, посмотрели номера. Через какое-то время позвонили уже из канцелярии президента. Я думаю, что нас выбрали потому, что недавно открылись, у нас новый дизайн и свежий ремонт. Было необходимо разместить не только президента, но и всю «свиту», включая охрану. Если честно, я не ожидал, что представители думы позвонят нам с таким предложением, мы с ними никак не связаны.

FOTO: Mārtiņš Otto /TVNET

- Был ли какой-то список критериев, которым вы должны были соответствовать?

- В данном случае, нет. Вот у городской думы закупка на размещение различных делегаций, насколько я знаю, проходит каждый год. В прошлом году мы не участвовали, надеюсь, она будет в этом году. В этой ситуации не было никакой закупки - просто канцелярия президента из списка гостиниц выбрала нас, потом уже приезжали охранники, проверяли безопасность ну и так далее.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Сколько стоит размещение в президентском номере?

- Бизнес-номер, в котором останавливался президент, для двух человек стоит 90 евро.

- Ну, это достаточно скромная сумма...

- Да, многие нам говорят, что у нас разумные цены. Конечно, любой бизнесмен хотел бы зарабатывать больше, но надо знать определенный уровень. Почему мы не можем быть дорогими? Согласно законодательству, стоимость одного номера для командировки не может превышать 43 евро. У нас такой номер есть. Мы специально сделали три категории номеров, чтобы охватить разных клиентов. У нас не тот рынок - повышение цен вряд ли сыграет нам на пользу.

- В прошлом году многие отельеры были обеспокоены тем, что международные порталы резервирования airbnb и booking.com, возможно, ведут нечестную коммерческую практику - не платят налоги. Кроме того, в таких условиях, когда любой путешественник может арендовать квартиру, отелям, скорее всего, приходится работать в условиях и без того жесткой конкуренции. Как вы думаете, популярность этих ресурсов угрожает гостиничному бизнесу?

- Даже на том же «букинге» многие физические лица сдают апартаменты. Я как предприниматель, считаю, что это неправильною. Латвийская ассоциация гостиниц писала письмо администрации портала с просьбой не давать возможность «размещаться» на данном сервисе тем, кто сдает квартиры. Однако их корректно послали, сославшись на то, что это наши внутригосударственные разборки. Хотя, насколько я знаю, этот вопрос поднимался не только в Латвии.

В гостиничном секторе мы все конкурируем на равных условиях. Мы все платим налоги, зарплаты сотрудникам, ту же комиссию «букингу» в размере 10-15%. Те, кто сдают квартиры, часто берут деньги «на руки», не выписывают чеки. Но всё это больше вредит государству, чем гостиничному бизнесу - думаю, в ближайшие 20 лет ему ничего не угрожает, ведь гостиница предоставляет сервис, не только жилье.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Завершая разговор, хочется узнать Ваше мнение больше как жителя города, а не как предпринимателя - есть ли какие-то особенности, которые отличают местных жителей?

- Многие представители даугавпилсского старшего поколения до сих пор живут будто в советские времена. Тут можно говорить и про провинциальный менталитет... И про то, что многие такие люди, к сожалению, передают такой способ мышления и эти настроения молодому поколению.

Хотя, думается, в ближайшие 10-15 лет эта тенденция пропадет - уже сейчас чувствуется, что молодое поколение совсем другое. Я жил в Риге и я знаю, что там думают о людях, живущих в Даугавпилсе. Но на самом деле, у нас не так уж и плохо! Многие мои приятели, которые приезжают в наш город впервые, бывают приятно удивлены. Вот, например, мои знакомые латыши из столицы говорили: «Что там делать, в Даугавпилсе, там же одни русские...», а я им ответил: «Ты сначала приедь, посмотри, а потом делай выводы и говори!». В итоге я оказываюсь прав - многим в Даугавпилсе очень нравится.

- Город меняется в лучшую сторону?

- Да!

- Каким Вы его видите в 2030 году?

- Мне очень интересно, что будет в 2022 году, когда у города закончатся те евроденьги, которые выделены на реализацию различных проектов. Ясно, что «в яму мы не сядем», но интересно, как будет работать дума в период с 2022 по 2030 годы - будет ли также стараться, потому что тогда уже придется вкладывать свои собственные деньги.

Если запланированные сегодня проекты будут реализованы к 2022 году, город уже станет намного привлекательней -

у нас будет свой променад, современное здание школы «Саулес», филиал Моторного музея. Хочется верить, что некоторые развалины в крепости приведут в порядок, будут вести активный диалог с городом и продуктивно развивали идеи.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.