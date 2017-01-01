Журналист из Даугавпилса: «Политическая проститутка» для нас - обычное словосочетание

Работники СМИ, не подписывающие статьи своими именами и выносящие в новостные заголовки оскорбление «сволочь», которым кандидаты на должность мэра города называли своих соперников накануне муниципальных выборов 2017 года; депутаты, которые на заседании думы отправляют друг друга к наркологу и проктологу, - по мнению даугавпилсского журналиста Романа Самарина, газеты, порталы и телевидение второго по величине города Латвии является орудием сведения счетов, а громкие слова и оскорбления, кажется, уже никого не удивляют. «Черный пиар и грязь, которые не знают границ. Ни в одном другом городе такого нет», - рассказывает он. Русский TVNET публикует фрагменты разговора с, на данный момент, единственным даугавпилсским журналистом, который не возражал против того, что все сказанное им будет опубликовано.

В рамках проекта Русского TVNET «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы общаемся не только с представителями думы, предпринимателями и обычными людьми, но и работниками и руководителями СМИ.

«Эта газета хвалит этого, а вот эта - этого, этот портал принадлежит тому-то», - рассказывает представитель СМИ Х. «Да, те журналисты, которые работали у конкурентов, знают о «редакционной политике», когда им было необходимо писать так, как это требовало руководство», - комментирует представитель СМИ Y.

Все из них, правда, на определенном этапе разговора отмечают - разговор не под запись и не для публикаций.

Сложно судить, что именно заставляет их принимать подобную позицию - боязнь местной власти, конкурентов, нежелание публично выражать свою позицию, или другая, неизвестная нам причина...

Однако, согласно нашей концепции, свою «трибуну» в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» может получить любой желающий. На данный момент, единственный журналист, согласившийся поделиться своими размышлениями о происходящем во втором по величине городе Латвии неанонимно и для публикации - Роман Самарин, главный редактор и владелец портала и газеты din.lv.

(В публикации «Четвертая власть Даугавпилса: кто с кем против кого дружит» Русский TVNET уже пытался разобраться в том, какое лицо имеют и кому принадлежат даугавпилсские СМИ. В статье мы рассказывали и о портале din.lv, во многих публикациях которого на начало 2017 года прослеживалась явная симпатия к Рихарду Эйгиму).

- Мы общались с некоторыми даугавпилсскими журналистами, и практически все они признают, что работать в СМИ в Даугавпилсе, вообщем-то, не так уж и легко. Как считаете Вы?

- Я за свою жизнь много где успел поработать - и в Москве, и в Риге. Недавно, с помощью серии публикаций, нам удалось «пасадить» врача, по вине которого погиб ребенок. Я вёл это дело 7 лет!

(В ноябре 2017 года Верховный суд Латвии оставил в силе приговор Латгальского окружного суда, признав виновным в совершении преступления (халатность, которая привела к смерти 12-летнего Артема Прокопьева) заведующего детским хирургическим отделением Даугавпилсской региональной больницы доктора Василия Христенко. Наказание — 2 года условно, с проверочным сроком на 2 года. Решение обжалованию не подлежит. Уголовное дело длилось 7 лет, с 2010-го года. Самарин проводил собственное расследование, - прим.ред.)

Дело дошло до президента, ввязались министры - мальчик всю ночь умирал, врачи не оказали помощь. Наконец в Риге вынесли приговор, который не подлежит обжалованию.

Отвечая на вопрос, легко ли быть журналистом - на меня заводили уголовные дела, были судебные процессы...

(В 2010 году заместитель председателя Ревизионной комиссии Даугавпилсской городской думы обратилась в Даугавпилсский суд с просьбой начать против Романа Самарина уголовный процесс в связи с тем, что в газете «Динабург Вести», а также на сайте этого издания неоднократно появлялись материалы клеветнического характера, которые оскорбляют ее честь и достоинство, - прим.ред.)

- С чем эти судебные процессы связаны?

- Депутат думы написал заявление, что я готовлю покушение на мэра, в связи с этим, в 2017 году на меня было заведено уголовное дело за покушение господина Лачплесиса, который на тот момент был мэром города.

У Елены Панкевич подожгли машину. Кто виноват? Опять я! Вызывают в полицию, новое уголовное дело. А я даже не знаю, где она живет. (Елена Панкевич - собственница даугавпилсского медиахолдинга «Даутком». 2 мая 2017 года неизвестные бросили банку с зажигательной смесью рядом с автомобилем Lexus, в результате чего огонь повредил колесо машины. Был начат уголовный процесс по 2 части 185 статьи Уголовного закона – порча или уничтожение чужого имущества путем поджога или другим опасным способом, - прим.ред.)

Уровень журналистики - черный пиар и грязь, которая не знает границ. Поверьте мне, ни в одном городе такого нет! У нас очень много СМИ на душу населения. Эти СМИ, по большому счету, становятся оружием - бизнесмен заводит СМИ для того, чтобы потом давить на власть. Очень простая схема, нет ничего нового.

Русский TVNET обсуждал этот вопрос и с первыми людьми города - экс-мэром Янисом Лачплесисом и мэром Рихардом Эйгимом.

Лачплесис: «Партийную прессу моих конкурентов я не читаю. [..] Ну куплены они у нас... Где-то за полтора гора до этих муниципальных выборов «Согласие» купили портал, через который проводили свою агитацию [..] То, что в Даугавпилсе так много газет, как раз таки и показывает, что многие из них сдержатся чисто как политический проект [..] Газеты «Динабург» нет три с половиной года, а потом, аккурат за полгода до выборов, она появляется. Кто-то дает деньги, газету начинают бесплатно раздавать по всему городу, это же ясно, что это чисто политический проект».

Эйгим: «У каждого политика есть какая-то трибуна. Если бы у меня была трибуна «Дауткома», я, поверьте мне, был бы очень рад, но данное издание поддерживало другого политика. Din.lv поддерживали нас, gorod.lv поддерживал «Согласие». Каждый политик ищет себе издание, работает с ним. С din.lv у нас был заключен официальный договор на рекламные статьи. [..] Это традиции. Эйгим не был и не будет тем человеком, который будет их ломать. Есть руководство, акционеры издания, им виднее, почему они поддерживают тех или иных политиков. Мы же, политики, идем к тем, с кем мы можем заключить договор».

Если возвращаться к вопросу о том, сложно ли быть журналистом... У нас журналисты даже не подписываются своими именами. Ну о чем здесь можно говорить? Все публикуют новости под псевдонимами.

- Они боятся?

- Да, боятся, когда пишут какую-то порнуху, они вообще подписываются просто изданием.

- Что Вы имеет ввиду под «порнухой»? Предвыборную клевету и очернение определенных политических сил?

- Я немного оговорился, имел ввиду чернуху, хотя и «порнуха» у нас имела место. Есть вещи, которые этика вообще не позволяет делать... а у нас все спущено с тормозов.

- Можете привести конкретный пример?

- Каждые выборы у нас происходит одно и тоже. Возьмем любого мэра - каждое СМИ традиционно лезло в его постель и грязное белье. Один мэр обзывает другого «сволочью» - это все выносится в заголовок. «Политическая проститутка» - это у нас уже обычное словосочетание, которое употребляется денно и нощно.

Ложь, подмена понятий - все это норма. В Даугавпилсе нет ни одного журналиста, который несет ответственность за свои слова. Кроме меня ни один журналист не подписывается под каждой своей статьей. Среду СМИ Даугавпилса превратили в орудие сведения счётов.

- Насколько нам известно, большинство политиков так между собой и разговаривают. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть некоторые записи заседаний Даугавпилсской думы, послушать какие эпитеты они используют...

- Да, как раз недавно был некрасивый случай - один депутат другого отправил к проктологу... Что было бы в Риге после такого, даже придумать страшно. Надо держать себя в руках!

- Получается, что депутаты не боятся прессы, ни во что ее не ставят, и пресса с этой ситуацией ничего сделать не может?

- Это не свовсем так. К сожалению, депутатами и мэрами становятся не самые достойные люди. То же самое происходит и в СМИ. Но в городе то живут абсолютно нормальные люди! Мне звонят люди с разными вопросами, я стараюсь помочь. Некоторые проблемы решаю даже не в рамках публикаций, а просто так. Получается, что люди не обращаются со своими проблемами к политикам. Выводы очевидны!

- Газета «Динабург» больше не выходит, вместо нее вы издаете ежемесячные бесплатные газеты, на портале Вы работаете один. Как Вы монетезируете свою работу? За счет рекламодателей? Жить-то надо на что-то.

- Да, была такая газета «Динабург», которой недавно исполнилось 100 лет. У меня была большая редакция, в которую я вложил много денег, там была и студия, газета выходила по четвергам еженедельно. Потом у меня образовалась задолженность за коммунальные услуги ПЖКХ, помещение не было приватизировано и мне пришлось его просто отдать.

Роман Самарин FOTO: Ieva Lūka / LETA

С рекламой в последнее время стало совсем не очень.

Тут не может быть никаких тайн - «у кого-то есть какие-то политические предпочтения, назовем их условно «социал-демократами», они ни за какие деньги не будут сотрудничать ни с правами, ни с левыми».

Да, мы делали бесплатную газету, на спонсорские деньги и за счёт рекламы. Она выходила раз в месяц. От начала до конца эту газету делали два человека - я занимался всеми материалами, а мой сын, который тогда был депутатом, а сейчас является руководителем ПЖКХ, эту газету верстал.

- А вы своим СМИ помогали ему стать депутатом?

- Да, конечно, а что тут скрывать? Когда Александр шел в думу от партии «Согласие», ему удалось вскрыть, как на теплосетях были разворованы миллионы латов. В январе этого года в Даугавпилсе был госконтроль, который цифра-в-цифру подтвердил подсчеты. (Речь идет о расследовании Александра Самарина, которое он проводил пять лет назад. Будучи депутатом Даугавпилсской думы, политик обнаружил, что за неполных два года на предприятие «Теплосетей» не были поставлены около 57 000 МВт, что в переводе на латы составляет более 1 миллиона. Подобное, по мнению Самарина, стало возможно из-за несоблюдения соглашений и махинациями между самоуправлений и частными компаниями - прим.ред.).

- От некоторых горожан мы слышали, что они возлагали надежды на Элксниньша. Мол, что-то поменяется, новый человек - свежие идеи. Но получилось так, как получилось... (по итогам муниципальных выборов кресло мэра Даугавпилса занял Андрей Элксниньш из «Согласия», однако спустя несколько месяцев, после «переворота» в Даугавпилсской думе, был отстранен, - прим.ред.). Как вы думаете, будут ли происходить глобальные изменения в городе на протяжении ближайших 4 лет?

- Мне иногда задают вопрос «Как вы можете критиковать то одних, то других...» Хотят поддеть, что я двуличный. Но ведь это моя работа как журналиста - критиковать местную власть, рассказывая о том, что они делают неправильно. Сейчас с Эйгимом у меня ровные отношения, и я могу сказать, что

наш город развивается не благодаря чему-то, а вопреки. У нас нет достойной смены уходящим политикам, я уверен, что глобально ничего не поменяется.

Людей же не обманешь - если что-то будет меняться, это сразу будет заметно.

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Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.