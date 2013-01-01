Как расшевелить Даугавпилс: «Бесит, когда говорят, что все плохо»

Пустая центральная улица второго по величине города, пессимистичные настроения, массовый отъезд за рубеж и затухающий регион... Так, по словам местных, Даугавпилс выглядит в латвийских новостных сводках. Две даугавпилчанки, Лена и Ника, уже несколько лет пытаются, как они сами говорят, «не бороться, а сотрудничать с этими ветряными мельницами», рассказывая о городе и его жителях лишь с позитивной стороны. В разговоре с Русским TVNET они рассказали об амбициях местной молодежи и способах их реализации; путях развития региона и возвращении тех, кто когда-то уехал за границу; особенности мышления и поведения даугавпилчан, а также тенденции, когда горожане, сами того не подозревая, дискредитируют свою родину...

Елена Деделе и Вероника Кирсанова уже более двух лет занимаются «Солянкой» - медиа-проектом с позитивными новостями. В его основе лежит непохожесть на классические даугавпилсские СМИ, которая заключается в отсутствии криминала, политики и скандалов - «кликабельных» тем, которые зачастую «делают» повестку дня и статистику посещений большинства изданий.

Есть ли клики без «Вчера вечером сожитель зарубил женщину топором»

Проект был задуман как блог и как хобби, а не как способ заработать, поэтому даугавпилчанки могли позволить себе освещать лишь те темы, которые, прежде всего, интересны им самим.

"Одной из наших целей было рассказать городу о молодых людях , которые пытаются что-то делать. Ни одно городское СМИ не напишет о местной девушке, которая, например, делает подсвечники, а мы хотели рассказать и делали это. Наша аудитория - молодые люби в возрасте от 18 до 35 лет, 85% из них живут в Даугавпилсе, остальные читают нас из Риги, Норвегии, Дании, Англии - в общем из стран, куда уехали «наши», до сих пор с интересом следящие за жизнью города.

Обходясь без криминала, без скандалов, без политики, без новостей о том, что «женщину зарубили топором» , мы пытаемся дойти до сути в разговоре с человеком, найти в нем какую-то изюминку - то, что иногда не делают другие местные журналисты, в силу того, что обрабатывая большой поток новостей, они просто физически не могут себе позволить пить чай и разговаривать с человеком два часа.

Изначально у нас не было цели монетизировать наш проект, но для того, чтобы покрывать некоторые издержки, мы участвуем в грантах. Есть несколько рекламодателей".

Комментируя мнение многих представителей традиционных СМИ о том, что в городе сложно выживать, потому что найти потенциальных рекламодателей - не самая легкая задача в сравнительно небольшом городе, создатели «Солянки» отмечают, что здесь все дело в продукции, которую ты предлагаешь.

«Основные каналы - городские СМИ пишут практически об одном и том же. Хотя, например, сейчас gorod.lv вносит новый формат - они запустили видео-проекты. Мы, в свою очередь, предлагаем альтернативу, но так как мы это делали «в темпе хобби», умеренно, обращали больше внимания на то, что интересует нас, наше развитие было постепенным. Недавно мы выиграли определенную сумму в программе Baltic Media Accelerator, что позволит нам развиваться быстрее».

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

О людях на примере... интервью

В рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» у нас создается впечатление, что многие местные порой боятся сказать «что-то не то» и по этой причине нередко отказываются от комментариев вовсе, поэтому я попросила прокомментировать эту ситуацию Лену и Нику.

"С нами общаются вполне открыто, может, потому что нас уже знают. Но да, все-таки такие особенности менталитета местных есть - это абсолютно нормально, люди, живя в среде местных СМИ, и, возможно, по опыту некоторых критических комментариев, привыкли думать, что, если они дадут интервью, это все будет перевернуто против них.

У нас же из-за того, что мы позиционируем себя как позитивное пространство и отправляем интервью на согласование, нет такой проблемы. Конечно, было несколько человек, которые отказывались что-либо рассказывать, но это их право".

Негатив о городе «нагнетается»

"Многие из тех, кто уехал, почему-то со временем говорят о городе негатив, хотя до этого у них все было замечательно - они здесь выросли, здесь осталась их семья, друзья, счастливые детские моменты, школа, замечательный зубной врач. Любимая тема многих - пустующая улица Ригас, которая на самом то деле не такая уж и пустая! Почему-то пешеходную улицу города многие фотографируют именно в дождь, - логично, что в такую погоду по ней не будут неспешно прогуливаться горожане.

На человека, набравшего в Google «Даугавпилс», сразу обрушатся статьи про убийства и депрессивный регион, в котором все закрывается. При этом эти статьи могут быть устаревшими, датированными вообще каким-нибудь 2013 годом.

Но это то, что читается, котируется и оптимизируется в поисковой системе.

Думаю, чтобы изменить эту тенденцию, самоуправлению следует больше вкладываться в маркетинг, - рассказывать о том, что здесь не просто «не так уж и плохо», а «очень даже хорошо». Мне очень нравился лозунг «Город возможностей», которым когда-то называли Даугавпилс.

Иногда мы сами портим образ своего города, даже не задумываясь об этом. Приведу пример - ко мне в гости приехал друг из Франции. Мы пошли с ним в бар, где каждый из моих знакомых в течении вечера задал один и тот же вопрос: «Что ты здесь забыл?».

Выходит, что люди, живущие здесь, сами того не осознавая, высмеивают туристов, приезжающих в город.

У некоторых есть стеснение, но с другой стороны есть люди, которые, пожив, например, в столице, возвращаются в Даугавпилс - среди моих знакомых есть несколько таких примеров", - рассказывает Лена.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

Амбиции местных: «Платите мне 800 евро»

"Я сталкивалась с ситуациями, когда "зеленый" человек без опыта работы приходит и говорит: «Эй, платите мне 800 евро». Для того, чтобы доказать, что он заслуживает конкурентоспособную зарплату, ему предлагают проявить себя во время испытательного срока. Но он не согласен работать за меньшие деньги, он лучше уедет куда-либо.

Мне очень нравится тема добровольческой работы во время того, как ты учишься в школе или университете - в таком случае, в момент получения диплома у тебя уже есть опыт, ты можешь что-то дать работодателю и просить конкурентоспособную зарплату.

Я помню, как я начинала делать мероприятие «Лавка», в ходе которого предприниматели и различные деятели в неформальной обстановке делились своим опытом...

Мне все говорили: «Зачем ты его делаешь, это же никому не нужно», и только потом, раза с четвертого, когда на наши дискуссии начало приходить 50-100 человек, мне сказали, что всё-таки я молодец.

Потом мы начали блог, который не приносил денег, но дал нам уйму "правильных знакомств" - и вот, вуаля, в твоём CV уже есть два узнаваемых проекта, которые о тебе говорят".

Как «расшевелить» Даугавпилс

"Они раздражаются, бесятся, что ничего не происходит, но сами ничего не делают. Позитивные изменения есть - за последние 2-3 года мышление многих людей начало меняться. Думаю, на это мог повлиять тот опыт, который они переняли за границей - люди стали смелее, начали куда-то выходить, для этого появились возможности.

Над тем, чтобы «расшевелить» Даугавпилс активно работает наш Туристический информационный центр. Там трудятся очень талантливые сотрудники, которые понимают, что и как надо делать для того, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону - благодаря им посещаемость города увеличивается.

Насколько я знаю, они хотели добиться, чтобы туристы в городе оставались не на одну ночь, а, как минимум, на две. Они рекламируют Центр Марка Ротко, активно пиарят Дроболитейный завод. В городе появился аттракцион «Тарзан», Музей шмаковки - это, конечно, шутка, но, если ты выпил, значит, не можешь сесть за руль и уехать из города.

Городу не хватает музыкальных фестивалей. За подобными мероприятиями многие местные ездят в литовский Зарасай - я даже завидую им - как ни приедешь, там то ралли, то концерты, да даже на пляж хочется ехать именно туда - там музыка, игры, оборудованная территория. Кажется, что иногда там можно встретить больше знакомых, чем на нашем даугавпилсском пляже на Стропском озере. Хотя сейчас там делают променад и облагораживают территории, и это должно позитивно сказаться на образе города.

Очень нравится парк, который разбили за новым корпусом Даугавпилсского университета.

Город начинает пробуждаться - работая в бизнес-инкубаторе я вижу, как люди приходят не с тухлыми идеями об открытии очередного автосервиса или парикмахерской, а с проектами, имеющими добавленную стоимость, они задумываются о том, что хотят производить продукт, который можно продавать не только на локальном рынке, но и экспортировать".

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

От идеи к её развитию

Реализовать идеи даугавпилчанам помогает Даугавпилсский бизнес-инкубатор для творческой индустрии (один из 15 бизнес-инкубаторов, которые открываются по всей Латвии при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития - прим.ред.).

О его работе Елена рассказывает следующее: "У нас есть "прединкубационный период", когда в течении шести месяцев даугавпилчанин, желающий начать свое дело может получать консультации от специалистов, посещать различные семинары. Грубо говоря, весь этот период тебя ведут к тому, чтобы ты как юридическое лицо был готов к дальнейшей самостоятельной работе.

Есть другая система, мы называем ее «инкубационным режимом», в рамках которого можно получить софинансирование на услуги бухгалтера, маркетинг, разработку страницы и т.д.

В городе, при поддержке Даугавпилсской думы, работает программа «Импульс», в рамках которой были поддержаны десятки проектов. Понятно, что дума не может давать деньги «налево и направо» и абы кому, но возможности получить финансирование и поддержку есть, спасибо им за это.

Кроме того, всегда остается возможность заинтересовать частных спонсоров, презентовав им свою идеи. Помимо этого в Латвии есть множество программ и фондов поддержки..."

«Улучшить картинку»: Городу нужны люди. Как их вернуть?

По мнению создателей медиа-проекта, над этим вопросом самоуправления должно работать вместе с горожанами.

"Это, конечно, хорошо, что дума реновирует Дом культуры или школы... Однако детей больше не становится, и здесь, кажется, надо смотреть на эффективность данных вложений. Должна быть создана некая общая стратегия. Все начинается с людей, которым тоже надо не бояться заявлять о себе, идти в думу со своими предложениями, быть более активными. Сейчас же к представителям самоуправления идут единицы - у кого-то просто нет идей, кто-то боится, другие просто не верят в то, что их услышат и помогут.



Возможно, некоторые недостаточно проинформированы о текущих возможностях для реализации своих идей и участия в жизни города, но представители думы ведь тоже не могут стучаться в каждую дверь для того, чтобы рассказывать о том, где горожане могут реализовать свой потенциал".

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

Ника рассказывает, что не исключает возможности, что в силу некоторых обстоятельств, возможно, будет вынуждена покинуть Даугавпилс. «Однако я буду поддерживать связь с городом и регулярно сюда возвращаться», - добавляет она.

Лена называет себя счастливым человеком, которому комфортно в Даугавпилсе даже при наличии опыта жизни в других странах, которые принято называть более благополучными.

"Я провела некоторое время в США, ездила по программе Erasmus, путешествовала. Если будет надо, я могу уехать, набраться опыта, но все равно вернусь домой.

Самый главный фактор для меня - эмоциональная привязанность, ну и еще я такой человек, которому хочется внести свою лепту в развитие Даугавпилса, сделать что-то для города, "улучшить картинку". Меня бесит, что все говорят: "В городе всё плохо".

Возвращаясь к тому же французу, у которого все спрашивали «Что ты здесь забыл?»... Несмотря на это, он сказал, что в городе живут просто замечательные люди.

[..]

Странно, что многие даугавпилчане считают, что работать на фабрике за границей нормально, а на даугавпилсском производстве - «фу». В это же время я вижу большое количество молодых амбициозных людей, которые порой развиваются из-за того, что кто-то где-то считает, что мы бежим «позади паровоза». Я очень люблю свой город и хочу, чтобы здесь не только остались мои дети, но и чтобы они были не единственными ребятами в группе детского сада. Все должно идти с низов - мы сами должны понимать, что хотим сохранить свой человеческий ресурс".

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах и вам есть чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.