«Многие хотят посидеть 5 часов, сходить на 8 перекуров и получить 1000 евро»

В перспективе 5-6 лет Латвия перестанет быть страной дешёвой рабочей силы, а разрыв между Латвией и Латгалией в ближайшие годы уменьшится, - такого мнения придерживается руководитель Латгальского центра предпринимателей Владислав Станкевич. В рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» он рассказал Русскому TVNET о возможностях предпринимательства, «силе диплома» местного университета, развитии экспортирующих предприятий и о том, что проблема безработицы зачастую заключается не в отсутствии рабочих мест, а нашей исторической проблемой мышления - привычке ждать, когда что-нибудь «упадет с неба».

По мнению руководителя Латгальского центра предпринимателей Владислава Станкевича, сегодня в средних школах, и, возможно, даже в детских садах необходимо ввести дополнительные предметы, которые бы в облегченной форме развивали в детях и молодых людях предпринимательское мышление.

«Никто просто так, на честном слове, не даст вам 150-200 тысяч евро»

Для тех, кто в себе эту «коммерческую жилку» уже обнаружил, в городе есть несколько программ финансирования и поддержки начинающего бизнеса - работающий на территории всей Латвии бизнес-инкубатор, который дает возможность не только получить финансирование своей идеи, но и сделать проще «краеугольные камни», которые рано или поздно возникают на пути любого молодого предпринимателя - с законодательством, с бухгалтерией, с налогооблажением.

Кроме того, в городе уже несколько лет работает программа «Импульс», которая позволяет получить небольшую сумму на реализацию бизнеса, не стоит забывать и о государственной программе Altum, - рассказывает Станкевич.

«Возможности в большей или меньшей степени есть - понятно, что никто просто так, на честном слове, не даст вам 150-200 тысяч, потому что любой начинающий бизнес несет за собой определённые риски

- есть люди, которые в плане бизнеса гениальны и с любым количеством денег найдут возможность заработать и развиться, но среднестатистический человек, скорее всего, эти деньги потеряет», - комментирует он.

По словам руководителя Латгальского центра предпринимателей, оценивать, насколько эффективно работают предприниматели, получившие городскую поддержку по программе «Импульс», достаточно сложно.

«Все зависит от бизнес-идеи, понято, что за 10 тысяч евро не построишь большую бизнес-империю. Однако сейчас много платформ, которые позволяют выходить на международные рынки - например, тот же ebay для тех, то занимается рукоделием... Сейчас многие латгальские предприниматели пытаются «заявить о себе» на базе Facebook».

Комментируя информацию о том, что некоторые победители программы «Импульс» расходовали полученные средства нерационально, о чём не так давно писали определённые городские издания, Станкевич отмечает:

«Понятно, что там, где есть финансирование, периодически появляются определенные интересы - кто-то хочет продолжить дело, другие - просто забрать деньги. Но это происходит в любых самоуправлениях, и Латгалия здесь ничем не отличается. Чем активней мы будем поддерживать бизнес-идеи, тем больше вероятность того, что какая-то из них превратится, скажем, в бренд Madara».

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

«Когда-нибудь Латвия перестанет быть страной дешёвой рабочей силы»

"Скорее всего, в перспективе 5-6 лет мы перестанем быть страной дешевой рабочей силы.

Недавно я читал интересную статью о том, что датские производители взволнованы уменьшением количества приезжих рабочих именно из Восточной Европы - в этих странах стала увеличиваться заработная плата. Это происходит и в Латвии - недавно прозвучало мнение, что в перспективе двух лет зарплата обычного продавца-кассира может составить 1000 евро.

Кроме того, уже сейчас многие производители говорят, что они ощущают нехватку местной рабочей силы - соответственно, для того, чтобы привлечь работников, они будут вынуждены поднимать зарплаты. Если говорить о ситуации на примере наших соседей, то уже сейчас в Эстонии нет особой разницы между порядком зарплат, например, в Таллине и Тарту - я думаю, что со временем эти показатели выровняются и по всей Латвии. Если это произойдет, я думаю, что Латгалия ощутит приток рабочей силы - как за счет жителей регионов, которые уже сейчас приезжают в Даугавпилс, так и за счет тех, кто решит вернуться в родной город из-за рубежа.

Думаю, также можно прогнозировать приток людей с опытом и деньгами, которые захотят работать здесь - возможно, это даже будут те же северные страны, которые в связи с нехваткой рабочей силы начнут принимать решения об открытии своего производства в странах Балтии.

Надо понимать, что мы живем не в пустыне, а в ЕС - перед нами всегда будут как определенные возможности, так и передвижения рабочей силы".

- Предприниматели испытывают нехватку кадров, но в тоже время многие жители Даугавпилса, да и Латвии в целом жалуются, что не могут найти достойное рабочее место...

- Это проблема уровня зарплат, образования и возможности человека работать на определенном производстве. У нас много швейных производств, предприятий занимающихся металообработкой, но работа там достаточно тяжелая.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- То есть, говоря обывательским языком, владельцы таких предприятий хотят найти работников, которые за низкие зарплаты должны выполнять тяжелую рутинную работу?

- Частично эта проблема заключается в порядке зарплат. Безусловно, тем, кто своим сотрудникам платит больше, у кого технически более правильно налажено производство, работников найти проще.

Людям, желающим найти рабочее место, в свою очередь, нужно не ждать, когда что-нибудь «упадет с неба», надо искать, интересоваться, - я считаю, что рабочих мест достаточно.

Возможно, кто-то хочет получать больше и в связи с этим рассматривает возможность уехать за границу - но там тоже не все так сладко.

Несколько недель назад были горячие дискуссии о работе латвийцев на плантации шампиньонов - с одной стороны мы увидели, что там можно заработать хорошие деньги, однако реакция и рассказы работников свидетельствую о том, что сделать это невероятно тяжело. Невозможно получать зарплату просто так! Надо понимать, что Западная Европа имеет длительную историю капитализма, а капиталисты деньги просто так не раздают.

У нас есть еще определенная проблема мышления, связанная с нашим историческим прошлым - мы считаем, что нам что-то обязаны, и все должно доставаться просто так. Из серии - «посидел на заводе 5 часов, сходил на 7-8 перекуров и получил 1000 евро».

Уже сейчас на определенных предприятиях есть жесткий план - полчаса на обед, один перерыв на перекур или кофе. Многих такой график не устраивает, потому что они хотят выходить курить каждый час. Если говорить на примере тех же грибных плантаций - в ответ на жалобы сотрудников представитель ирландской фирмы сказал, что восточноевропейские работники слишком избалованы.

- А если говорить о высококвалифициорованной рабочей силе. Молодые люди, закончившие Даугавпилсский университет, являются конкурентоспособными? Учебное заведение даёт необходимую базу?

- Образование очень важно, но многое зависит и от индивидуальных способностей человека. Если у тебя есть диплом и необходимые, например, для продаж данные - ты продашь, если предрасположенности к этому у тебя нет - ты не сможешь этого сделать. Если говорить о программировании, то здесь нужно быть математиком, понимать, как это работает - конечно, определенные люди могут стать выдающимися программистами и без образования, но это отдельные случаи.

Говоря о «силе диплома ДУ», думаю, что любой диплом имеет силу - образование, в первую очередь, меняет понятие об окружающем мире. Хорошую базу дает как Даугавпилсский университет, так и Резекненская академия.

Для потенциального работника сейчас открыты все рынки - если выпускник ВУЗа захочет работать в Даугавпилсе, он найдет работу здесь, если он захочет переехать в Ригу - сможет трудоустроиться и там.

- От многих даугавпилсских молодых людей я слышала о том, что найти работу по специальности, возможно, отчасти от завышенных ожиданий, очень сложно. Сейчас многие из них вынуждены работать не по специальности - зачастую в сфере обслуживания.

- Думаю, около 80% выпускников изначально идут работать не по специальности. Здесь важно не только образование как таковое, но и представление о том, где молодой человек хочет работать, желание постепенно к этому идти. Одна работа, вторая... Если возвращаться к предпринимательской деятельности - то помимо образования у человека, желающего начать свое дело, должен быть опыт - сначала лучше поработать в конкретной сфере, «потренироваться на чужих деньгах».

Основная масса людей, которые около 35 лет начинали заниматься каким-то бизнесом, лет с 15 уже пытались что-то делать - например, приторговывал газетами, у них уже с юности были склонности к предпринимательству.

Чем раньше человек попробует себя в бизнесе, тем больше вероятность, что к 30 годам он уже сможет открыть что-то серьёзное.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- А как Вы можете охарактеризовать среду для предпринимательства в Даугавпилсе?

- Смотря, с чем сравнивать. Если сравнивать с Ригой, то, конечно, даугавпилсским предприятиям, ориентированным на местный рынок, приходится тяжелее. Если компания работает на экспорт, то здесь абсолютно не важно, где ты находишься. В Даугавпилсе производство дешевле - даже исходя из арендной платы помещений, стоимости бухгалтерских и юридических услуг. Ну а если говорить о парикмахерской или автосервисе, то понятно, что в Риге выжить легче.

Я считаю, что наше будущее за теми предприятиями, которые занимаются экспортом - у них есть потенциал роста. Будет ли такой потенциал у предприятий, ориентированных на местный рынок, сказать сложно.

Хотя если сравнивать Даугавпилс сейчас и 4 года назад, то мы видим, что здесь открылось большое количество ресторанов, гостиниц - в городе есть определенное движение, к нам приезжают туристы, по городу видно, что доходы людей растут.

- Многие даугавпилсские, да и латвийские предприниматели жалуются на то, что контролирующие структуры, будь то СГД, ПВС или Центр госязыка не консультируют и не информируют их, а изначально возлагают на себя функции карателей.

- Да, такое действительно есть! Думаю, здесь нужны какие-то «рычаги давления» со стороны государства. Хотя, по моим наблюдениям, данная ситуация за последние 5 лет всё же улучшилась. Но, согласитесь, порядок должен быть везде - особенно там, где идёт речь о ветеринарно-санитарных правилах. Конечно, хотелось бы, чтобы представители контролирующих структур сначала приходили и объясняли, относились лояльный - ведь

малые предприятия это в какой-то степени дрожжи, из которых может вырасти что-то большое.

- В начале прошлого года в Даугавпилсе побывал президент Латвии Раймонд Вейонис, который во время своего визита пообещал, что новая стратегия налоговой политики будет стимулировать предпринимательскую деятельность и уменьшит социальное неравенство жителей. Даугавпилсские предприниматели уже почувствовали какие-либо изменения?

- Посмотрим, как работает уже принятая налоговая реформа, думаю о то, как все изменения работают на практике, можно будет оценить, через полгода поговорив с предпринимателями.

Сейчас латгальским предприятиям с банками «говорить» намного сложнее, чем рижским - в Риге другая стоимость недвижимость, проще получить кредит.

В Латгалии у недвижимости практически нет стоимости, поэтому предприятиям развиваться достаточно тяжело. Если местные предприятия будут тратить меньше денег на уплату налога на прибыль, у них появится возможность быстрее купить дополнительное оборудование.

- Есть ли какое-то определенное направление, в котором, на Ваш взгляд, может развиваться Даугавпилс?

- Придерживаюсь точки зрения, что для Даугавпилса актуальна металлообработка и машиностроение. Если это работает, не нужно выдумывать что-то новое. Это направление, в котором город уже развивается, должно поддерживаться как со стороны самоуправления, так и со стороны государства.

- Но государство то, судя по всему, Латгалию пока поддерживает не очень охотно...

- Конечно, хотелось бы больших возможностей для Латгалии. Например, стоимость энергоресурсов у нас точно такая же, как и в столице, в этом плане предприятиям в Риге развиваться намного проще, но опять же - у нас немного дешевле рабочая сила. Я приверженец того, что мы должны поддерживать то, что работает на данный момент.

- А что на счет сельского хозяйства, фермерства, домашнего производства? Развивается ли регион в этом направлении?

- В Латгалии много сильных сельскохозяйственных предприятий - их хорошо поддерживает Министерство земледелия. Сельское хозяйство живет, развивается, и я думаю, будет жить. Но здесь важно учитывать, что сельское хозяйство не создает столько рабочих мест, сколько создает производство - на таком предприятии может работать 10-15 человек, в то время как среднее деревообрабатывающее предприятие обеспечивает 50 рабочих мест.

В сельском хозяйстве все относительно хорошо - понятно, есть какие-то кризисы, минусы и плюсы, но нужно учитывать и то, что значительная часть бюджета европейского союза тратится на развитие этой отрасли. Именно поэтому я считаю, что сейчас в большей мере поддержка нужна производствам.

- Вопрос, который в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы задаем всем - каким, на Ваш взгляд, будет Даугавпилс через 12 лет, в 2030 году?

- Я бы хотел, чтобы он был на уровне Риги - и по количеству жителей, и по инфраструктуре.

Утопия? Если мы не будем ни к чему стремиться, то все будет утопией! Думаю, в 2030 году Даугавпилс будет развитым городом с определенными предприятиями, в том числе экспортирующими, которые обеспечат необходимое количество рабочих мест.

Разрыв между всей Латвией и Латгалией уменьшится, и произойдет это не в 2030, а уже через 3-4 года. Чем активней будет улучшаться наша экономическая ситуация, тем быстрее, и тем больше когда-то уехавших жителей города вернутся назад.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах и вам есть чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.