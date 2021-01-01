Лётчик: «Директор Даугавпилсского аэропорта не отличит самолет от вертолёта»

Лётчик из Даугавпилса уверен, что городу нужен аэродром. Однако восстановление Даугавпилсского аэропорта, который сегодня заброшен и зарос травой и кустами, по его словам, связано не только с ремонтом покрытия взлетно-посадочной полосы и оснащением системой навигации, но и подготовкой квалифицированных специалистов. «Сейчас уровень образования упал ниже плинтуса. Нет ни летчиков, ни техников, ни авиационных инженеров. А эта категория людей особенная - это не менеджеры, не психологи и прочий люд, которых готовят «как пирожки жарят»», - написал он в редакцию Русского TVNET.

Напомним, во время разговора Русского TVNET с депутатом даугавпилсской думы и оценщиком недвижимости Михаилом Лавреновым, горожанин объяснил, почему считает приобретение Даугавпилсского аэропорта аферой.

"На взлетно-посадочную полосу Даугавпилсского аэропорта садились тяжелейшие самолеты, такие как «Руслан» и ИЛ-76, то есть туда мог спокойно сесть любой Боинг. Эта полоса состояла из двух частей - верхнего и нижнего слоев. Верхний слой бетонных плит был разобран и распродан еще в конце 90-х, начале двухтысячных. С тех пор восстановление аэропорта стоит миллионы - найдется ли такой инвестор? Я сомневаюсь! Он изучит данные по населению, которое, к сожалению, сокращается. Я очень сомневаюсь, что кого-то такое проект заинтересует!"

В ответ на многочисленные дискуссии о будущем Даугавпилсского аэропорта, перспективы развития которого в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы обсуждали как с представителями городской думы, так и со специалистами, своими соображениями с Русским TVNET поделился и даугавпилчанин Валерий Буго, военный летчик бывшей Советской Армии.

"У меня несколько тысяч часов налета, облетал десятки аэродромов в нынешних независимых странах. Прошу вас, больше не пишите больше о аэродроме ничего, не тратьте ни силы ни времени. Это пустая затея.

Во-первых: чтобы возродить аэропорт (я буду говорить о технической составляющей) нужно не только восстановить покрытие. В современных условиях это нереально, нужно оснастить его всей радиотехнической системой ближней и дальней навигации. На языке профессионалов - установить дальний и ближний привод, всю курсо-глиссадную систему, свето-посадочное оборудование.

Во-вторых: необходимо авиационно-техническое обеспечение: хранение топлива, заправка топливом летательных аппаратов. Обязательно наличие мастерских. В третьих: целая система мер по обслуживанию аэродрома, это отдельная песня. Ну, а самое главное это люди! Нас готовили годами.

Сейчас уровень образования упал ниже плинтуса. Нет ни летчиков, ни техников, ни авиационных инженеров. А эта категория людей особенная - это не менеджеры, не психологи и прочий люд, которых готовят «как пирожки жарят».

Недавно был объявлен конкурс на должность директора аэродрома, была утверждена какая-то девушка, но я очень сомневаюсь, что она может отличить самолет от вертолета. Не знаю, по каким критериям её утвердили. Но пока в думе будут править такие порядки, всё будет так нерадостно.

Однако я уверен, что аэродром здесь нужен, он даст толчок в развитии города. А начинать нужно с малого: учебно тренировочного центра по подготовке летного состава.

Почему-то в Литве есть такие, чем дурнее мы? Уверен, что многие предприниматели Латвии подпишутся под эту идею и вложат деньги.

Дважды подавал своё СV на конкурс директора аэропорта, полагая что опыта и знаний вполне хватит. Всё-таки я профессионал, и практик. Если бы представители думы действительно захотели бы изменить ситуацию к лучшему - развивать аэродром, то нашли бы и время и место встретиться со мной. В городе людей с высшим летным образованием всего двое, я и Сергей Гусаров, все остальные дилетанты и демагоги.

Претендентов на данную вакансию было всего несколько. Но под разным предлогом мне отказывали. Поэтому я высказал всего лишь собственное мнение",

- написал он в редакцию Русского TVNET.

О прошлом и будущем Даугавпилсского аэропорта Русский TVNET говорил и с мэром города.

Мэр Даугавпилса Рихард Эйгим: «Конечно, мы хотели бы привлечь инвесторов и на наш злосчастный аэропорт, о котором уже не знаю сколько лет говорится. Проект аэропорта не заморожен - заморожены деньги, которые получал его директор. Когда-то было 700 евро, сейчас - 350. Что касается самого проекта - мы готовы встречаться и разговаривать с инвесторами. Если бы сейчас кто-то пришел, мы бы с удовольствием продали этот аэропорт за ту остаточную сумму, которую нам сегодня нужно платить по кредиту. Осталось где-то 600 тыс., плюс еще 1,5 млн, которые мы вложили, - т.е. за 2 миллиона мы готовы этот аэропорт отдать и забыть про него. Это бы позволило вернуть те деньги, которые мы в своё время вложили в Даугавпилсский аэропорт. Наша задача - за 4 года постараться решить этот действительно больной вопрос. Правда, пока не известно, удастся ли».

Экс-мэр Даугавпилса Янис Лачплесис: «Я думаю, что на сегодняшний день на аэропорте стоит пауза на привлечение городских или государственных денег. Европейских программ на региональные аэропорты нет, на городские деньги на сегодняшний день развивать аэропорт руководство не готово. Есть третий путь - может появиться частный инвестор. Насколько я знаю, время от времени появляются частные лица, которые интересуются развитием аэропорта».

Даугавпилсский международный аэропорт расположен в поселке Лоцики, в 12 километрах от центра Даугавпилса. Инфраструктура аэропорта представляет собой две взлетно-посадочные полосы — 1000 и 2500 метров и здания, оставшиеся от бывшей советской военно-воздушной базы.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

Содержание аэропорта и выплаты по кредиту для Даугавпилса составляют 140 тысяч евро в год.

С кредитными обязательствами самоуправлению предстоит рассчитываться до 2021 года. За 20 лет судьба этой огромной площадки с потенциалом стать «окном в соседние страны» так и не решилась - не удалось найти ни покупателей, ни инвесторов.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.