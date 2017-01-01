«Есть и хорошие новости - к нам приедет Билан»: экс-мэр Даугавпилса о городе и политике

«Сегодня в Даугавпилсе я вижу в полной красе лозунг: «Нет заводам и пароходам! Фестивали!». Это печально, но, к сожалению, именно в этом направлении мы и идем», - рассказал смещенный с должности градоначальника в результате «переворота» Андрей Элксниньш, который считает, что политическая культура Даугавпилса значительно отличается от политической культуры других самоуправлений. Русский TVNET обсудил с депутатом думы его видение будущего второго по величине города Латвии, причины разногласий в другими членами администрации самоуправления, проблемы медицины и местного информационного пространства, а также то, почему политик считает, что мэр Даугавпилса сменится раньше следующих муниципальных выборов.

В рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» Русский TVNET уже успел пообщаться с мэром второго по величине города Латвии Рихардом Эйгимом («Наша партия»), который рассказал, что для того, чтобы развить город и остановить отток горожан, политикам «нужно закопать топор войны» до следующих выборов; с экс-мэром Янисом Лачплесисом («Латгальская партия»), который поделился своим видением будущего города и прокомментировал отношения с оппозицией, раскритиковав ее за серьёзные ошибки и неумение организовывать работу.

Настало время дать слово Андрею Элксниньшу («Согласие»), который по результатам муниципальных выборов стал мэром Даугавпилса, однако спустя три месяца работы в качестве градоначальника был смещен с занимаемой должности.

- На посту мэра Даугавпилса Вы находились три месяца. Что из проделанного за это время Вы могли бы выделить?

- Решение о том, что самоуправление будет самостоятельно «обхозяйствовать» бытовые отходы - за счет этого тариф сократился в среднем на 5%, решение о развитии теплосетей, решение об отставке руководства Муниципальной полиции, программа ремонта дворов и асфальтирования грунтовых дорог, решение о поддержке социальной службы. Все эти решения остались в силе, и они продолжают в той или иной степени выполняться, конечно, не так хорошо, как хотелось бы.

- Что из запланированного Вы, находясь на посту мэра, реализовать не успели?

- Планов было очень много - в основном они касались развития инфраструктуры самоуправления для создания рабочих мест, развития индустриальных зон - это история с помещениями по адресу ул.Менделеева, 5, которая на сегодняшний день связана с отменой аукциона, в котором победил не тот коммерсант, которого поддерживало самоуправление (результаты аукциона, состоявшегося 16 ноября прошлого года, были аннулированы, хотя победитель был назван - рижская фирма SIA Shine Expert, согласившаяся выполнить все условия Думы – создать не менее 60 новых рабочих мест и внести не менее 700 тыс. евро инвестиций, - прим.ред.).

Это развитие промышленной зоны в Крыжах; введение бесплатного питания в детских садах; создание рабочих мест для того, чтобы молодежь, которая заканчивает школу, не уезжала из города.

- Сейчас Вы не мэр города, а один из 12 депутатов думы. Однако Вы всё равно можете влиять на процессы, происходящие в городе. К Вам прислушиваются?

- Мы (партия «Согласие» - прим.ред.) не просто можем, но и влияем на процессы. Так, например, в средних школах города были введены бесплатные обеды. Конечно, «жизнь» самоуправления основывается на принятом бюджете. И любая идея, инициатива должна быть «подкреплена деньгами».

К сожалению, бюджет на 2018 год не представляет собой не бюджет развития города, а стагнационный бюджет, когда основные средства откладываются на выживание.

Кроме того, по «нашим стопам» пошла и новая администрация - в городе выделяются дополнительные стипендии для медиков, студентов-зубных врачей, мы планируем ввести стипендии для тех студентов, которые хотят стать учителями.

- Вы имеете ввиду тех студентов-медиков, которые проходят резидентуру в городе?

- Да, наша цель - добиться, чтобы они остались работать в самоуправлении, а не уезжали из города.

- Став мэром города, Вы заявили, что не будете продлевать трудовой договор с главным врачом Даугавпилсской региональной больницы Рейнисом Йокстом. Почему?

- Больница работала с самой большой среди всех региональных больниц Латвии задолженностью. Кроме того, я видел необходимость прихода к управлению более молодых специалистов. Нас не устраивает, что самоуправление искусственно перенаправляет часть пациентов в частные медицинские учреждения. Скажем, ты приходишь в больницу, хочешь получить услугу, а тебя ставят в очередь на полгода-восемь месяцев. А в частном медицинском учреждении идентичную услугу можно получить в тот же самый, или на следующий день.

- Но ведь подобное происходит не только в Даугавпилсе...

- Да, это проблема всей Латвии. Если бы я был частным коммерсантом, я бы защищал бизнес, но так как я политик, и жители доверили мне возможность защищать их интересы, основная моя задача - обеспечить эту защиту.

С 1 февраля этого года около 200 из 700 платных услуг нашей больницы были повышены на 30-100%, и это несмотря на дополнительные «вливания» со стороны государства.

Хотя уровень заработной платы, экономическая активность в Даугавпилсе является самой низкой в Латвии.

- А что должно произойти, чтобы ситуация с региональной больницей и медициной в Даугавпилсе улучшилась - достаточно лишь сменить руководство или нужен некий комплекс решений?

- Дело не только в руководстве. Основа проблем региональной больницы заключается в том, что она финансируется со стороны государства, а управляет им самоуправление. Управление и финансирование должно находиться в одних руках.

Самоуправленческая структурная единица не должна быть местом, где мог бы отдышаться тот или иной политик, депутат городской думы.

- То есть сейчас происходит то, что определенные политики пытаются «отдышаться»?

- Это происходит годами. Посмотрите, что произошло сейчас - в больнице был один член правления, стало два члена правления. Возьмите их зарплату, умножьте на 12, получится где-то 50 тысяч в год.

- Согласно налоговой декларации Рейниса Йокста - в прошлом году на должности члена правления Даугавпилсской региональной больницы он заработал 42 тысячи до вычета налогов...

- Плюс доплаты и премии... Если все это умножить на четыре года, то сумма получается достаточно крупной. Эти средства лучше бы направить на лечение и новые технологии.

У нас бывают дни, когда людей с инсультом скорая везет в Резекне или Екабпилс - это ненормально! К сожалению, многие медицинские работники у нас лечатся не в Даугавпилсе, а в Риге - именно из-за проблем качества.

Многие женщины целенаправленно рожают за пределами Даугавпилса - в последнее время для этого используется Екабпилсская больница (Русский TVNET обсудил данные вопросы и с самим Рейнисом Йокстом, который прокомментировал ситуацию, выразив иное мнение. Подробнее - в следующих публикациях, - прим.ред.).

- Хотелось бы поговорить о Вашей коммуникации с другими депутатами Даугавпилсской думы... Просмотрев некоторые видеозаписи, снятые на заседании думы, становится весело. Говоря «весело», я имею ввиду «весело в грустном смысле».

- Кончено, та политическая культура, которая есть в Парламенте и других самоуправлениях, значительно отличается от политической культуры Даугавпилса. Мы («Согласие» - прим.ред.) в какой-то степени ввели новые идеи - прямые трансляции, частые пресс-конференции, увеличение количества приемов для жителей. Конечно же, после этого следовали вопросы депутатов мэру города, его заместителям - потому что политик должен взять на себя ответственность за то, что происходит - он отвечает за каждую яму, за цены на проезд в общественном транспорте и т.д.

Конечно, уровень дебатов в Даугавпилсе показывает, что многие наши оппоненты не держат политический удар, в какой-то степени у них отсутствует аргументация по ряду предложений, или хотя бы интересная качественная дискуссия, которую мы привыкли видеть и по телевизору на предвыборных дебатах, и в любых других госучреждениях.

Из-за нас, оппозиции, самоуправление уже два раза меняло связующие правила городской думы - сначала мэр не отвечает на вопросы, потом он считает, что ему нельзя их задавать. Потом он запрещает дебаты...

- А потом депутаты отправляют друг друга к различным специалистам... (На одном из заседаний Даугавпилсской городской думы 2017 года Игорь Прелатов, вице-мэр, посоветовал обратился к исполнительному директору с просьбой о необходимости проведения медицинских проверок депутатов, посоветовав тем проверить слух. Реагируя на это, Элксниньш предложил тому обратиться к наркологу. Прелатов, в свою очередь, предложил Элксниньшу отправиться к проктологу, - прим.ред.)

- Порой, к сожалению, по-другому люди не понимают. Иногда, конечно, на заседаниях можно и похулиганить, но в общем это, конечно, достаточно прискорбно. К сожалению, очень много времени мы тратим не на то, чтобы работать, готовить предложения, а на то, чтобы выяснять свои споры на уровне Министерства регионального развития, которое все-таки буквально вчера (14 февраля - прим.ред.) в очередной раз дало городской думе «наказ», что всё-таки депутаты городской думы свои вопросы мэру задавать могут.

Иногда администрация злоупотребляет работниками Юридического департамента думы, которым приходится удовлетворять желания правящего руководства «придумай мне какую-нибудь норму или заковырку в законе для того, чтобы я был не при чем, и не за что не отвечал», и департамент эти указания выполняет.

- То есть, грубо говоря, на Ваш взгляд, многие политики тратят свое время на то, чтобы «не за что не нести ответственность» и выяснять «окололичные» отношения?

- Я бы не сказал, что личным отношением является вопрос о размере финансирования на ремонты дворов; вопрос, почему 5 лет обещали поликлинику на Новом Форштадте (микрорайон Даугавпилса - прим.ред.), но так и не предусмотрели финансирование; кто ответственен за то, что на проектировку потратили 30 или 50 тысяч, а в результате ничего не построили. Проблема в том, что те политики, которым ты задаешь эти абсолютно безличностные вопросы касательно развития самоуправления и исполнения обещаний, так реагируют. Мне кажется, такая позиция свойственна «политикам прошлого поколения», которые живут еще в какой-то эйфории, и не понимают, что есть Facebook, Instagram, Twitter, СМИ, которые следят за каждым твоим шагом и показывают, кем ты являешься - человеком слова или человеком дела.

- Мне кажется, даже будучи человеком дела, очень сложно в некоторых даугавпилсских СМИ выглядеть таковым. Почему, например, Вас никогда не похвалит газета «Сейчас»? (Русский TVNET ранее публиковал статью, в которой описывал, как в публикациях газеты «Сейчас» и портала grani.lv прослеживается симпатия к Янису Лачплесису, а в публикациях газеты «Наш город» и портала gorod.lv - симпатия к Андрею Элксниньшу, - прим.ред.).

- Во-первых, я очень рад тому, что некоторые СМИ «бдят» - в какой-то степени это меня дисциплинирует придерживаться своих обещаний, не нарушать правила дорожного движения или что-то еще.

Но в целом пространство масс-медиа Даугавпилса десятилетиями характеризовалось тем, что каждое СМИ было «за кого-то» и «против кого-то».

В основном эта борьба была не между политиками, которые рассказывали о своих идеях и методах их реализации, а между собственниками СМИ, которые поддерживали одного, второго или третьего политика.

Именно по этой причине у нас было предложение, которое мы направляли руководству Латвийского телевидения, в Национальный совет по электронным СМИ - открытие в Даугавпилсе общественного СМИ под названием Латвийское телевидение, что привело бы к тому, что содержание всех местных СМИ стало бы более качественным - как раз таки именно с этой целью и была создана идея транслировать заседания думы, финансового комитета, быть более открытыми. Не надо бояться за решения, которые можно обосновать, даже если их можно назвать «тяжелыми». Должно быть открытое общение с людьми, журналистами - от них не надо убегать, даже если перед тобой стоит журналист СМИ, которое не очень позитивно о тебе отзывается... Кроме того, думаю, сейчас повесить «лапшу на уши» людям уже не так и легко.

- Даугавпилсу характерна ситуация, когда одно и то же событие в разных СМИ освещается по-разному - одна газета критикует какое-либо решение политиков, другая - наоборот. Как вы думаете, такая тенденция не приводит к тому, что у даугавпилчан пропадает доверие как к СМИ, так и к политикам?

- Все зависит от аргументации, способности донести до людей, что же на самом деле произошло. У людей есть возможность сделать свой собственный вывод. Я думаю, что в Даугавпилсе какие-то «негативные кампании» уже не влияют на общественное мнение.

- Хорошо. Если газета «Сейчас» никогда Вас не похвалит, но позитивно напишет о господине Лачплесисе, то ситуация с газетой «Наш город» и порталом gorod.lv обратная - там хвалят Вас и ругают Лачплесиса. С чем это связано?

- Я бы не сказал, что «Наш город» пишет обо мне хорошо или плохо... Мы общаемся и сотрудничаем и сотрудничаем с каждым из СМИ. После заседания думы, мы готовим отчет, информируем либо через Facebook, либо рассылаем пресс-релизы, в которых указано, какие решения были нами приняты. Мне сложно комментировать политику «Наш город».

- Мы общались со многими местными, желая узнать, что думают о «перевороте в думе» они. Некоторые сказали нам, что на Вас горожане возлагали большие надежды. «Приехал молодой, перспективный рижанин», - говорили они.

- Спасибо этим людям. Не соглашусь только с тем, что «приехал рижанин». По сути, [я был как и] многие выпускники даугавпилсских школ, которые буквально этим летом на последних звонках признались, что 90% из них планируют уехать из города для того, чтобы доказать своим родителям, что они могут добиться большего, для того, чтобы получить хорошее образование, для того, чтобы «выбиться».

- Получается, в Даугавпилсе «выбиться» нельзя?

- К сожалению, нет. В последствии я решил вернуться, чтобы сделать этот город и регион лучше.

Ведь у каждого даугавпилчанина, в момент возвращения в родной город ёкает сердце. Ты автоматически настраиваешься на любимую радиоволну - при этом, абсолютно неважно, что там поменялся репертуар, но ты ее слушаешь по привычке. Это может объяснить только даугавпилчанин!

Моё решение вернуться в Даугавпилс связано с разными причинами - в Даугавпилсе я нашел свою любовь, женился на местной девушке. Кроме того, я захотел побороться за изменение политической конъюнктуры, когда у власти на протяжении 20 лет находятся одни и те же люди.

Я закончил школу в 2001 году, и тогда у власти были те же, кто и сейчас.

В 2017 году я решил баллотироваться в мэры Даугавпилса и моими конкурентами были «все те же лица» - они просто поменяли свои политические предпочтения, партии, однако уровень мышления остался все тем же.

- А если возвращаться к вопросу о возложенных надеждах... Вы видели, что люди, живущие в городе, хотят перемен и нового мэра, который городом еще не управлял?

- Мы делали все, для того, чтобы люди этого захотели и увидели, что можно работать по-другому.

- «Делали всё для того, чтобы они захотели». Вы говорите о периоде до или после выборов?

- И до, и после. «До» - это предвыборная программа, встреча с жителями во дворах, борьба с коррупционными схемами на теплосетях, распилом европроектов под «друга-брата-свата» и т.д. «После» - старания не предать как самих себя, так и жителей. Поддержку мы ощутили уже на самом первом этапе, как только начали руководить городом, ну и конечно же в тот момент, когда проходило заседание думы, на котором принималось решение о моей отставке - я не ожидал, что очень много людей придут меня поддержать.

- С момента «переворота» прошло уже почти полгода. Как сейчас вы можете объяснить, почему он вообще произошел?

- Ситуация достаточно банальная. Это был вопрос о покупке земельного участка за 300 тыс. евро... Если бы я тогда подписал тот документ, я бы до сих пор был мэром. Если бы мы для интересов Эйгима купили определенный земельный участок, это в какой-то степени была бы моя плата за сохраненную должность, но тогда мне было бы тяжело с этим работать - я бы ни чем не отличался от тех политиков, против которых я шел на выборы самоуправления, чтобы что-то здесь поменять. Для того, чтобы пришли молодые люди, чтобы самоуправление начало развиваться во многих направлениях - чтобы оно стало не деградирующим регионом, а регионом с перспективами. И я не о чем не жалею.

- Это произойдет? Даугавпилс станет городом с перспективами?

- Все зависит от множества решений - и от нас, и от других нынешних депутатов. Не все депутаты думы - политики с определенной личной заинтересованностью. Есть и те, кто хочет работать.

- Извините, что перебиваю, но это звучит достаточно смешно: «Не все заботятся о личных интересах, все-таки есть кто-то, кто хочет и работать»...

- Действительно, есть и такие, это правда. Не все потеряно в самоуправлении. Да и сами события показали, что город понимает, что происходит - жители хотят, чтобы здесь что-то происходило и менялось. Только по этой причине я не имею права сегодня принимать участие в выборах в Парламент, которые пройдут в этом году.

- То есть Вы не планируете баллотироваться в Сейм?

- Нет, я не планирую участвовать в парламентских выборах, я планирую работать в Даугавпилсской городской думе.

- Вы допускаете, что мэр Даугавпилса сменится до следующих муниципальных выборов?

- Я действительно считаю, что мэр поменяется. Очень интересно наблюдать за определенными политическими позициями в этом плане. Время покажет. То, что происходит сегодня - самое плохое, что может быть для самоуправления. Как для самого города, так для коммуникации с министерствами и привлечения инвестиций.

- Если мы говорим о будущем Даугавпилса. Оно в большей мере зависит от политики самоуправления или от политики государства?

- В первую очередь - от политики самоуправления. О том, что в Даугавпилсе надо открыть какое-либо из министерств, о создании представительств и даже Министерства по развитию Латгалии говорили уже давно... Но до того момента, пока самоуправление не начнет отстаивать свои интересы на государственном уровне - не в плане «придти и выпрашивать», а в плане того, что необходимо готовить качественные проекты, аргументировано защищать свою точку зрения - на уровне профильных министерств, на уровне Ассоциации крупных городов, на уровне Кабинета министров и Парламента, до этого момента ничего не будет. Все остальные самоуправления заботятся о своих интересах - чтобы у них был построен концертный зал, чтобы возводилось новое жилье, спортивные комплексы, это их результат, за который руководителей данных самоуправлений, в каких бы партиях они не состояли, можно лишь похвалить. За что можно похвалить администрацию Даугавпилсского самоуправления?

- Не за что похвалить?

- Я не сказал бы, что совсем не за что.

Есть у нас и хорошие новости - на Дне города у нас будет петь Билан, Дан Балан, мы собираемся построить концертный зал за 15 миллионов - политика сегодня действительно редуцировалась до такого уровня...

был один кандидат на выборах самоуправления, мне очень понравился его лозунг, и сегодня я вижу его в Даугавпилсе в полной красе: «Нет заводам, пароходам! Фестивали!». Это печально, но, к сожалению, именно в этом направлении мы и идем.

Если серьезно, то именно от администрации самоуправления зависит, на какой проект из европейского финансирования мы заявимся, проект какого качества мы подготовим, какие деньги мы не просто попросим, но и «отберём» у другого самоуправления - сделаем так, чтобы получили не «они», а «мы». Необходимо готовиться качественней, у нас должны работать более квалифицированные работники.

Даугавпилса в плане развития должна быть поставлена высокая цель, а не просто так: «поработать до пенсии, а дальше и Бог с ним, что будет с этим городом»...

- В рамках проекта «Даугавпилс: Взгляд со стороны» мы спрашиваем у всех, как они видят город в 2030 году. Вам я хотела бы этот вопрос задать немного по-другому. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями о развитии города в контексте двух сценариев - 1) у «руля города» останутся те депутаты, которые находятся сейчас; 2) поменяется правящая партия и большая часть депутатов даугавпилсской думы.

- Всё это прогнозировать сложно. Однозначно, должны быть реализованы крупные инвестиционные проекты. Без крупного объекта в Даугавпилсе происходить ничего не будет.

Конечно, идея аэропорта достаточно заезженная. Но если сегодня в Комитете развития рассмотрели вопрос о возможном выделении 15 миллионов евро на строительство концертного зала... А те же 15 миллионов стоит и аэропорт...

Если сегодня те деньги, которые у нас есть, мы будем использовать на развитие глобальных индустриальных проектов, то негативный баланс «больше уехало, чем родилось» можно будет остановить - будут рабочие места, город будет сотрудничать с соседними странами.

Конечно, нам хочется большой объект - такой, как концертный зал Gors в Резекне, как концертный зал в Лиепае... но, на мой взгляд, на сегодня эти деньги можно распределить более эффективно.

Возвращаясь к вопросу о Даугавпилсе в 2030 году - нельзя однозначно сказать, каким будет город. Все зависит и от нынешних депутатов, нынешнего состава думы. Может кто-то и прозреет, поймет, что надо что-то менять. Человек, знаете ли, существо доброе, оно все время надеется, что что-то поменяется. Посмотрим!

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.