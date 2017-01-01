Проблемы ЖКХ везде одинаковы: одни жильцы чуть ли не плачут, другим все равно

Жилищный фонд Даугавпилса, да и всей Латвии, не молодеет. А это значит, что уже сейчас большинству жителей стоит задумываться о его реновации, ведь с каждым годом её стоимость будет лишь увеличиваться. Однако во втором по величине городе Латвии, как и по всей стране, многие жители не готовы к дорогостоящей процедуре, а старшие по дому сталкиваются со сложностью собрать необходимое для принятия важного решения количества жильцов - ведь многие из тех, кто готов платить за капитальный ремонт своей даугавпилсской недвижимости, давно находятся за рубежом. О том, как утепление домов влияет на коммунальные счета, и почему данную проблему нужно решать именно сейчас, о софинансировании самоуправления, долгах горожан и других актуальных проблемах второго по величине города Русский TVNET поговорил с руководителем Даугавпилсского жилищно-коммунального хозяйства.

В интервью экс-мэр Даугавпилса Янис Лачплесис рассказал Русскому TVNET, что во втором по величине городе Латвии по сравнению с другими самоуправлениями более дешевые коммунальные услуги как для предпринимателей, так и для тех, кто является рабочей силой на их предприятиях. «Это то, что город и может сделать — обеспечить более низкие цены на то, что мы «продаём» предпринимателям — воду, канализацию, отопление...», - рассказал он в интервью в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны».

Этот и другие вопросы, которые волнуют каждого жителя города, мы решили обсудить с членом правления ПЖКХ, бывшим депутатом городской думы Александром Самариным.

О стоимости коммунальных услуг во втором по величине городе Латвии

Сравнивать цены в Даугавпилсе и других самоуправлениях, по словам Самарина, некорректно и неправильно. «Здесь нужно принимать во внимание ряд факторов - как у кого устроена система. Насколько я знаю, в Лиепае дворники устроены как индивидуальные коммерсанты - у них там все по-другому. С отоплением всё просто - смотрим на цену за мегаватт-час. На сегодняшний день она составляет около 50 евро», - комментирует представитель ПЖКХ.

Говорить о том, сколько в городе стоит отопить квартиру, к примеру, площадью 50 квадратных метров, также сложно, потому, что на неё влияет то, сколько тепла потребляет дом.

«Это зависит от того, была ли проведена реновация, в каком состоянии дом. Два с виду одинаковых здания могут потреблять совершенно разное количество мегаватт.

Средняя стоимость отопления за декабрь 2017 года составляла 1 евро 35 центов за квадратный метр, при этом в домах, которые были утеплены, данная сумма составляла от 45 до 70 евроцентов», - рассказывает Самарин.

Об утеплении жилищного фонда

В ходе разговора с оценщиком недвижимости и депутатом Даугавпилсской думы Михаилом Лавреновым Русский TVNET обсудил проблему износа жилищного фонда и того, что большинство горожан не спешат проводить процедуры его реновации и утепления.

«Многие дома уже прожили свой срок и, по большому счету, фактически должны быть либо снесены, либо там должны полностью заменить все коммуникации, чего, к сожалению, не происходит», - высказался тогда депутат думы.

Александр Самарин, в свою очередь, смотрит на ситуацию более оптимистично: «Мне кажется, что сегодня в Даугавпилсе одна из самых лучших программ по софинансированию — в основном это касается частичного утепления — крыши, замены окон, дверей. Сейчас добавляются новые пункты — торцевые стены, все, что связано с утеплением труб и т.д».

Процесс полной или частичной реновации дома начинается с того, что жильцы на общем собрании принимают решение о данной процедуре, разрабатывают проект. 30% затрат компенсирует городская дума, остальные 70% стоимости ремонтных работ покрывают сами жители.

«Горожане охотней принимают решение о частичном утеплении, например, о замене окон в подъезде — в данном случае речь идет о нескольких тысячах евро, которые они могут выплатить за один год. Увидев результат, они, как правило, готовы на ремонт крыши, стен и т.д. В 2017 году мы подали в думу 65 заявлений на софинансирование ремонта окон и дверей, 23 на утепление крыши, 5 - на утепление чердака».

Нужно понимать, что реновация жилищного фонда - абсолютно добровольное мероприятие, которое зависит лишь от желания самих жильцов. Городская дума лишь создает условия, а ПЖКХ, как обслуживающая организация, принимает участие в собраниях жильцов, пытаясь стимулировать их принимать решения о проведении ремонтных работ.

«Если мы говорим о крупном доме, то полная реновация может стоить более 400 тыс. евро, в небольших домах — 150 тыс. Все очень индивидуально.

Нужно принимать во внимание ряд факторов - что именно нужно делать, сколько дому лет, нужна ли замена всех коммуникаций, стояков, проводился ли ремонт ранее. О конкретных суммах говорить сложно. Но нужно понимать, что, реновировав дом, его жильцы в первую очередь экономят. Так, например, недавно мы подсчитали, что с учетом цены меговатта за 2017 год, в 2010 году в доме по адресу ул. Кандавас, 4 цена одного мегаватта до реновации составила бы 1 евро 86 центов, а в 2017 - всего 76 центов. Конечно, сюда нужно добавить сумму по кредиту - 40 центов за квадратный метр, однако в итоге жители этого дома остаются в плюсе. Это не настолько страшно, как кажется на первый взгляд».

Дома стареют, а люди не торопятся их ремонтировать

Самарин комментирует: Людям необходимо понимать, что поучаствовав в программе утепления, ремонта и реновации, они получают не только жилище, где тепло и приятно находиться, но и продлевают жизнь постройки, увеличивают стоимость квартиры.

«Даже если крыша дома сегодня не находится в аварийном состоянии, нужно понимать, что отремонтировать её сегодня будет стоить дешевле, чем через несколько лет. Ведь когда наступит аварийная ситуация, мы будем вынуждены заставить ремонтировать жилье принудительно»,

- рассказывает представитель ПЖКХ.

По словам Самарина, в городе уже сейчас есть проблемы — особенно это касается балконов в многоквартирных домах:

"В городе есть около 100 домов, в которых нами констатированы глобальные проблемы с балконами, однако люди, опять же, неохотно соглашаются на ремонт. Жители первых этажей не хотят платить, потому что балконов у них нет, жители вторых этажей считают, что балконы им не так уж и нужны.

А ремонт балконов является достаточно дорогостоящей процедурой — для этого нужны вышки и т.д. Думаю, на будущее мы будем закладывать определенную сумму, чтобы в случае необходимости самим их ремонтировать.

Ещё пример - в городе много собраний о необходимом ремонте крыши, на которых собираются лишь жители квартир, находящихся на 5 этаже - они чуть ли не плачут, ведь у них дома холодно, а жильцов первого-второго-третьего этажей это не волнует".

Несмотря на то, что со временем мышление людей меняется, нежелание даугавпилчан вкладывать средства в ремонт жилищного фонда, по мнению Самарина, во многом обусловлено пост-советским мышлением.

"Тогда людей ничто не волновало, они практически ничего не платили за коммунальные услуги. Сегодня же мы пришли к частной собственности, за которую жильцы должны не только сами платить, но и за которой следует ухаживать.

Конечно, потихоньку сознание людей меняется, но не так быстро, как хотелось бы.

В одном доме сегодня есть инициативная группа, старший по дому, во втором доме такого человека нет. Один дом радикально меняется, другой стоит. Будут идти годы, и в итоге людям, живущим во втором доме, придется платить намного больше. Сегодня программа софинансирования есть, но надо понимать, что она тоже не вечна — городская дума приняла такая правила и законы, но сколько эта программа продлится — никто не знает. Программа Altum также закончится через 4 года. Они планируют утеплить около 1000 домов по всей Латвии. Следует учитывать, что 250 заявок уже принято! Что будет через 4 года, не знает никто, поэтому надо пользоваться такой возможностью сейчас".

О должниках

Задолженность даугавпилчан по коммунальным платежам составляет около 1 млн 800 тыс. евро.

«За прошлый год мы подали 160 прошений в суд, взыскали около 210 тыс. евро. При этом мы стараемся входить в положение — мы не частная лавочка, а предприятие самоуправления.

Если человек к нам приходит и просит разбить долг по месяцам, мы идем ему на встречу. В прошлом году мы подписали порядка 90 таких соглашений. Также мы получили 670 заявлений от людей, которые попросили не начислять им пенни за уже накопившиеся долги - в таких случаях мы тоже идем на встречу»,

- рассказывает член правления ПЖКХ.

О проблемах города

Помимо жилого фонда, который, увы, с годами лучше не становится, и недостаточной активности жителей, Александр Самарин выделяет и другие проблемы:

"Во-первых, мы хотим привить даугавпилчанам понимание, что частью их собственности является весь дом, а не только их квартира. Когда течет крыша, болеть голова должна не только у жителей верхних этажей, но и у жителей первого и второго этажей. Это касается и балконов, и лифтов. Также как и проблемы с подвалами должны волновать не только жителей первого этажа. Но это проблема всей Латвии, не только Даугавпилса.

Во-вторых, сегодня актуальна проблема с проектировщиками в Даугавпилсе - таких специалистов не хватает, в следствии чего выросла цена на проекты.

Перед тем, как пойти на полную реновацию, жильцам дома надо заказать проект — сегодня его цена может превышать 20 тыс. евро. Ситуация выглядит так: люди еще не знают, пойдут ли они на полную реновацию и не знают её стоимость, однако уже должны заплатить за проект внушительную сумму.

Да, дума оплатит 80% стоимости проектировки, но только при том условии, что дом пойдет на полную реновацию.

В-третьих, есть определенные проблемы, которые наблюдаются по всей Латвии, — люди уезжают, а это влияет на то, что оставшимся жильцами сложно собрать кворум, т.е. 51% жильцов.

В октябре и ноябре я проводил собрания по микрорайонам города, на которые мы приглашали всех старших по дому. Они рассказали, о своей главной «головной боли» — в таких условиях сложно довести до конца любой вопрос, просто потому, что на собрании не хватает людей — кто-то свою квартиру сдает, кто-то уехал в Англию, и т.д. Хотя, я думаю, что те, кто сейчас живет за границей, как раз-таки и не против оплатить ремонт и имеют такую возможность, однако они просто не могут участвовать в процессе, потому как физически находятся в другом месте.

Тем, кто уезжает, мы предлагаем написать доверенность на своего родственника, квартиросъемщика, старшего по дому, согласно которой тот может голосовать на собрании жильцов.

В думаю, если бы люди чаще общались между собой, оговаривали свои проблемы, ситуация была бы более позитивной".

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.