Молодые - уезжают, людей 50+ брать не хотят. Кто будет работать в Даугавпилсе?

«В том количестве безработных, которое наблюдается в нашем регионе, помимо всех прочих причин, есть еще и историческая. Дело в том, что Даугавпилс всегда был индустриальным городом, поэтому большая часть людей, которые долгое время не могут найти работу, это те, кто получил когда-то узкпрофильную специальность, а теперь им очень сложно интегрироваться», считает глава Даугавпилсского филиала Государственного агентства занятости (ГАЗ). «Другое дело — мотивация, желание безработного устроится, а также страх переквалифицироваться, овладеть новой профессией и выйти на рынок труда с совершенно другими навыками». В рамках проекта Русского TVNET «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы поговорили с Юрате Корнутяк о недобросовестных работодателях, популярных в Даугавпилсе профессиях и о том, нужны ли городу трудовые мигранты.

- У нас уже несколько лет наблюдается тенденция: одни кричат, что нет работы, другие - не хватает рабочих рук.

- Я бы не сказала, что это тенденция. Всегда будут работодатели, которые ищут более квалифицированных сотрудников и, может быть, квалификация нынешних безработных не совсем соответствует их требованиям. Работодатель, хочет привлечь хорошего и обученного специалиста, предлагая минимальную зарплату или чуть выше. Людей просто не устраивают такие деньги, вот они и говорят, что «работы нет».

Это, наверное, одна из самых важных несостыковок, которая останавливает одних и затрудняет деятельность других.

Другое дело — мотивация, желание безработного устроиться, а также страх переквалифицироваться, овладеть новой профессией и выйти на рынок труда с совершенно другими навыками. Для человека, который долгое время занимался одним и тем же, это огромный стресс. Но мы стараемся исправить эту ситуацию, всячески помочь таким людям. Разрабатываем различные программы, предлагаем практику у самих работодателей, следим, какие профессии более актуальны сейчас и в перспективе. Поэтому, мне кажется, сегодня меньше слышно таких историй.

- Насколько эти программы востребованы? Пользуются ли популярностью у местного населения?

- Все зависит, конечно, от программы, но бывает, к сожалению, что людей не хватает. Как правило, предложений больше, чем спроса. Но мы всегда стараемся работать в соответствии с требованиями рынка, поэтому сейчас более популярны производственные направления, например, металлообработка.

Спросом пользуются мероприятия повышения конкурентоспособности - это лекции, семинары и индивидуальные консультации. Иностранные языки и латышский язык актуальны всегда.

Плюс ко всему,

всем известно, что есть такая категория безработных, которые записываются куда угодно, лишь бы не потерять «драгоценный» статус.

Поэтому наш агент всегда оценивает необходимость тех или иных курсов для человека.

- Как работать с такими людьми, которые и вовсе не хотят трудоустроиться?

- У любого безработного есть определенные обязанностить - он должен самостоятельно искать работу, помимо того, что ему предлагают в агентстве, а после отчитываться перед агентом. Любую информацию мы можем проверить и, в случае чего, вранье всегда всплывет.

Когда агент предлагает подходящую работу для конкретного человека, а он постоянно отказывается, тот может оценить возможность сохранения статус безработного и снять его с учета.

Но не нужно нас воспринимать, как «карателей», у нас нет цели отобрать статус, просто работа должна быть обоюдной.

У нас очень большой спектр услуг для всех категорий, главное своевременно информировать общество. Возможно не все знают, но мы предоставляем консультации не только тем, кто зарегистрирован в качестве безработного, любой желающий может обратиться. Вот, например, есть программа по мобильности трудоустроенных, когда агентство 4 месяца оплачивает расходы на транспорт или бензин. При определенных условиях, конечно.

- А откуда брать эту информацию?

Мы сотрудничаем со СМИ, с самоуправлением, рассылаем актуальную информацию, но самое простое - зайти на наш сайт.

- Если вернуться к теме работодателей, которые хотят высококвалифицированных специалистов за маленькие деньги, получается, что нужно «взращивать» не только соответствующих работников, но и «адекватных начальников»?

- Конечно! Агентство занятости активно работает и с работодателями, у нас есть целый ряд мероприятий, которые мы ежегодно осуществляем: сотрудничаем с недавно появившимися на рынке труда предприятиями, проводим информационные дни, где рассказываем, как можем помочь найти работников или обсуждаем любые другие вопросы. Также работодатель может воспользоваться программой по субсидированной занятости или взять молодого специалиста на практику. Такими возможностями активно пользуются крупные предприятия, а множество общественных организаций берут к себе молодежь в качестве социальных менторов или помощников. Иными словами, мы являемся посредником между работниками и работодателями, и наша связь очень тесная.

Главное, что всегда тормозит этот процесс - недостаток информации.

- А как происходит отсортировка недобросовестных работодателей? Таких ведь тоже не мало…

- Если говорить о приеме не работу, мы не можем влиять на работодателя и заставить его взять кого-то конкретно. Тем не менее, наш агент вправе прийти на собеседование и принять участие в отборе. Например, если безработный подходит по всем критериям, а его почему-то не берут, наш сотрудник попытается выяснить причины. Но это в том случае, если все происходит через агентство трудовой занятости. Когда человек самостоятельно пытается найти работу, регулировать эти отношения намного сложнее.

А вот что касается последующего периода, за счет того, что многие программы финансируются из еврофондов, у нас очень строгий контроль за выполнением договора, который мы заключаем с обеими сторонами. Наши специалисты проверяют, ходит ли человек на работу, в то же время работодателю необходимо ежемесячно отчитываться по зарплатам и другим обязательствам, которые согласно договору на него возлагаются. Поэтому все рано или поздно всплывает наружу.

- Насколько жители вообще доверяют агентству занятости? Мне кажется, у многих сложился стереотип, что здесь можно найти лишь низкоквалифицированную работу. А вот, например, инженера вы сможете устроить?

- Как правило, люди которые имеют высокую профессиональную квалификацию и опыт, дольше 6 месяцев в агентстве занятости не числятся, при условии, что их специальность востребована на рынке труда. Мы стараемся обеспечить человека той работой, которую он хочет и заслуживает. Думаю, могу сказать, что люди нам доверяют. Особенно молодежь: приходят, спрашивают, как встать на учет, какие курсы лучше пройти.

- Кстати, о молодеже. В рамках проекта мы общались с с представителями самых разных профессий, многие из которых отмечали, что современные молодые люди хотят «все и сразу», ничего особо для этого не делая. А вы как считаете?

- Я тут не так часто работаю с молодежью, все-таки среди них небольшой процент безработных. Но, думаю, что все это влияние европейских зарплат, о которых нам постоянно рассказывают уехавшие за границу друзья, родственники, знакомые. В публичном пространстве также можно найти кучу историй, когда человек за рубежом занимается низкоквалифицированным трудом, но получает сумасшедшие деньги. Особенно тяжело приспособиться тем, кто возвращается сюда. Они начинают сравнивать, но у нас в стране своя социально-экономическая ситуация, другой уровень жизни - многие этого не понимают и не учитывают. Опять мы сталкиваемся с проблемой отсутствия информации или же ее искаженности и субъективного восприятия.

- Если вернуться к безработным, кто в зоне повышенного риска?

- В меньшей степени те, кто долгое время находится без работы. В большей - люди с инвалидностью, с различными зависимостями и те, кому за 50. Стоит сказать, что это характерно конкретно для нашего региона - в Риге этот процент немного ниже. Тут еще важную роль играет наша история - Даугавпилс всегда был индустриальным городом, поэтому большая часть наших безработных, как правило, это те, кто получил когда-то узкопрофильную специальность, а теперь им очень сложно интегрироваться.

- Получается, молодые - уезжают, а людей старшего возраста брать не хотят. Кто же в Даугавпилсе работать будет?

- Мы сейчас разрабатываем новый проект, который направлен как раз на то, чтобы помочь работодателям сохранять работников предпенсионного возраста. Так как, к сожалению, мы видим по нашей демографической ситуации, что у нас все идет к тому, что общество стареет.

- Что делать молодым ребятам, которые хотят остаться в городе? На кого пойти учится, чтобы не пришлось уезжать в итоге? Можете ли сделать приблизительный прогноз, какие специальности могут быть актуальны в Даугавпилсе через 5-10 лет?

- Сказать буквально сложно. Но мы видим, что происходит модернизация производства, ведь мы живем в век информационных технологий. Все это требует от работников специальных знаний и навыков, и мы должны быть готовы к тому, что ручной труд будут постепенно пересматриваться.

Пока развивается предпринимательская деятельность, всегда нужны будут и экономисты, и юристы.

Также мы слышим, что медицинских работников не хватает.

У нас, кстати, есть общеобразовательная программа, которая направлена на выявление потенциала и желаний человека. Всегда можно обратиться и получить необходимую консультацию, прежде чем идти получать высшее образование.

- С айтишниками понятно, а что делать гуманитариям?

- Ну, школы и садики останутся. Плюс, по личным наблюдениям, востребованы переводчики и просто люди со знаниями иностранных языков. Взять, например, те же СМИ - мы не живем в информационном вакууме, и на каждую позицию и мнение найдутся свои медиа. Так что, думаю, эта область тоже будет развиваться.

- Как правило, одни идут туда, куда хочется, например, осваивают творческие специальности, а в итоге не могут найти работу, ибо данные профессии не востребованы. Другие, «куда мама посоветовала» - в юристы, экономисты и т.д. Они также не могут найти работу, ведь рынок труда переполнен данными направлениями. Как найти эту золотую середину?

- Для начала всегда нужно определиться, где человек себя вообще видит. Я вам так скажу, серьезные профессии, которые всегда актуальны, требуют множества сил, энергии и времени, а молодежь сейчас хочет быстрее начать самостоятельную жизнь, зарабатывать, чтобы почувствовать себя свободным.

- Часто слышу мнение работников в сфере набора персонала, мол многие люди, имея высшее образование и неплохие навыки, «спотыкаются» на том, что просто не умеют преподносить себя на собеседовании: не знают что можно говорить, а что - нет, как выглядеть, элементарно, как писать CV.

- Насколько я знаю, подобным занимаются в университете, поэтому те, кто получал высшее образование, данными навыками должны обладать. Мы также предоставляем различные мероприятия повышения конкурентоспособности - трудовое право, эмоциональная интеллигентность, составление CV и письма-заявки, ведение переговоров. Другой вопрос, не каждый считает, что это важно, хотя пословица «По одежке встречают, по уму провожают» актуальна и сегодня.

- Нужны ли городу трудовые мигранты?

- Пока у нас такое количество безработных, пока мы не проведем всю полноценную работу с ними, и не сделаем все возможное, чтобы интегрировать их на рынок труда - я не вижу необходимости в «насильном» ввозе рабочей силы. Если это естественный процесс, когда, например, люди сами переезжают сюда, создают семьи, возвращаются к родне - это другое. Но специально привозить по 30-50 работников - я считаю что у нас достаточно крепкий потенциал безработных, нужно лишь правильно с ним работать.

- Почему эта тема стала такой актуальной за последний год?

Это связано с большим оттоком людей за границу в период кризиса. Особенно рабочего класса, например, строителей. А сейчас, когда множество проектов осуществляется за европейские деньги, этих рук стало не хватать.

- Традиционный вопрос: Даугавпилсской думой создана стратегия развития, согласно которой через 13 лет город должен стать «самым привлекательным местом для жизни и предпринимательства в Восточной Балтии». Как вы считаете, у Даугавпилса есть потенциал?

- Раз самоуправление поставило перед собой такие цели, значит они должны их достигнуть. Будем надеяться на лучшее!

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.