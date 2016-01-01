Зарплаты и «выгорание» в больнице или Как привлечь врачей и пациентов в Даугавпилс

В то время, как многие уехавшие за рубеж горожане время от времени возвращаются в родной Даугавпилс для того, чтобы посетить врачей и получить различные медицинские услуги, часть жителей самоуправления, по их словам, по возможности стараются обращаться к специалистам в других городах. Глава Латгальской региональной больницы Рейнис Йокстс, в свою очередь, подчеркивает - это не массовая тенденция, а администрация больницы и самоуправление делают все возможное для того, чтобы улучшить качество и увеличить количество предоставляемых медицинских услуг, а также найти решения проблемы нехватки специалистов. Об этом, перспективах развития медицинского туризма во втором по величине городе Латвии, поддержке резидентов, порядке зарплат и синдроме выгорания медицинских работников и будущем города - в интервью Русского TVNET в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны».

Каждый из нас время от времени обращается к врачам, поэтому тема медицины, качества данных услуг, а также их своевременного оказания, актуальна для каждого. Во втором по величине городе находится Даугавпилсская региональная больница - четвертая по величине в Латвии.

О Даугавпилсской региональной больнице на государственном уровне чаще всего говорят в свете программы привлечения молодых специалистов - в городе уже много лет не хватает врачей отдельных специальностей.

Для их привлечения самоуправление реализует специальную программу, оказывая им поддержку. По словам администрации, горожанам также доступны некоторые уникальные медицинские услуги, с помощью которых самоуправление планирует привлечь в больницу так называемых «медицинских туристов» - граждан других стран.

Тем не менее, некоторые даугавпилчане, с которыми Русский TVNET пообщался в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны», - как обычные жители, так и экс-мэр второго по величине города Латвии Андрей Элксниньш («Согласие») рассказали, что не удовлетворены работой медицинского учреждения. Особенно в свете того, что с 1 февраля 2018 года здесь увеличилась стоимость отдельных платных услуг - в среднем цены для пациентов, которые хотят получить медицинскую услугу без направления врача, поднялись на 30%, но есть и повышение на 100%.

Что происходит в медицинском учреждении и каковы перспективы его развития - в интервью с членом правления Даугавпилсской региональной больницы и депутата городской думы от «Латгальской партии» Рейнисом Йокстом.

- Какое количество пациентов в месяц обслуживает больница?

- В среднем 24 тысячи пациентов в год, это около 2 тысяч пациентов в месяц.

- Эти показатели меняются из года в год или они стабильны?

- В последние годы количество пациентов примерно одинаково, без особых изменений. Но здесь нужно учитывать и статистический показатель - количество жителей в городе уменьшается, однако уменьшается именно за счет молодых людей, а вот количество пожилых людей увеличивается, и в будущем эта тенденция продолжится.

С годами среди пациентов нашей больницы все больше больных с хроническими заболеваниями.

- Получается, больница является одним из «главных доказательств», что население Даугавпилса стареет?

- Не только больница, есть и другие показатели, однако, то, что пожилых людей становится больше - бесспорно.

- А что выделяет Даугавпилсскую региональную больницу среди других латвийских больниц? Есть ли в вашем медицинском учреждение уникальное оборудование?

- Даугавпилсская больница - одна из главных больниц Латгальского региона. У нас есть уникальные медицинские услуги, которых нет в других медицинских учреждениях - например, инвазивная кардиология, которая в Латвии помимо нас есть только в Лиепае и Риге. Есть и онкологическая помощь - химиотерапия, лучевая терапия, есть отделение гемодиализа - сама большая в регионе «искусственная почка». Кроме того в нашей больнице лечат инфекционные заболевания и туберкулез.

В любую больницу может обратиться любой человек, даже тот, кто не задекларирован в самоуправлении, сюда его может привезти «скорая» - у нас есть больные со всех регионов, но самый большой процент - это пациенты из Даугавпилса, Краславы, Прейльского края.

- Некоторые из тех, с кем мы общались в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны», говорили, что даугавпилчане, когда-то уехавшие за границу, периодически возвращаются в город для того, чтобы получить медицинские услуги - сходить к зубному, посетить других специалистов. Как считаете Вы - стоит ли самоуправлению работать как раз в этом направлении - сделать так, чтобы многие целенаправленно приезжали в Даугавпилс за лечением и оздоровлением?

- Конечно, чем больше мы можем оказать услуг любой категории людей, тем лучше.

Думаю, пока мы мало используем возможности, которые нам дает географическое положение Даугавпилса, а именно то, что он граничит с Литвой.

Для жителей литовских городов, находящихся у границы Латвии, Даугавпилсская региональная больница является ближайшей больницей. Не зря у нас есть проект с литовскими коллегами, одним из пунктов которого является как раз таки привлечение пациентов для оказания медицинских услуг.

- Литовцы уже ездят лечиться в Даугавпилс или пока этот проект находится лишь на стадии «задумки»?

- Они есть, но нам хотелось бы больше - это один из моментов, который помог бы больнице развиваться.

- У Даугавпилсской думы есть стратегия развития города до 2030 года - что в этом плане говориться о больнице?

- Одно из направлений - как раз таки развитие медицинского туризма. Здесь надо использовать возможность привлечения пациентов не только из Литвы, но и из других стран. С Белоруссией, например, есть некие сложности в виду визового режима, но я думаю, что это тоже решаемо. Кроме того, нужно сделать так, чтобы наш город в целом был симпатичен для таких туристов.

- Возвращаясь к информации, которую мы получили от местных. В то время, как многие возвращаются в город для того, чтобы получить медицинские услуги (потому что в Даугавпилсе лечиться дешевле, чем в той же Англии), некоторые местные рассказали, что те, у кого есть возможность, едут рожать в Прейли, ложатся на операции в Ригу. Вы можете как-то это прокомментировать?

- Вам не повезло - вам давали информацию люди, которые так считают. Это не массовое явление. Конечно, коллеги из Прейли много чего делают по родовспоможению, спасибо им за это.

Количество родов в нашей больнице по годам примерно одинаковое. Сейчас есть небольшая тенденция к уменьшению, но здесь надо смотреть, сколько у нас в городе осталось молодых людей.

У нас большие планы и по родовспоможению, и по развитию ухода за новорожденными - самый большой проект, который у нас есть по европейским фондам - это развитие неонатального центра - помощь «тяжелым» новорожденным детям с патологиями. Мы развиваем другие услуги, думаем не только о лечении - у нас уже год работает «Мамина школа».

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Даугавпилчанки, желающие посетить «Школу матерей» платят за эти занятия?

- Нет, эта программа бесплатная.

- Специалистов в больнице хватает?

- В настоящее время не хватает.

Сейчас у нас большие сложности с тем, чтобы обеспечивать неотложную помощь 24 часа в сутки - нам помогают доктора из других регионов. Но перспективы у нас, думаю, очень хорошие - у самоуправления есть большая программа по привлечению специалистов.

Благодаря этой программе, в последние годы у нас появилось более 40 резидентов, которые заключили с нами договор, согласно которому, молодые врачи, окончив резидентуру, должны проработать в нашей больнице как минимум пять лет.

Также заключено более 10 договоров со студентами, которые еще только учатся в университете - потом они поступают в резидентуру, затем - будут работать в нашей региональной больнице. Каждый год в больницу будет привлекаться всё большее число медиков - в этом и следующем году - по 8 специалистов, а в 2020 - около 15.

Для нас привлечение молодых сотрудников очень важно - сегодня в больнице не только не хватает специалистов, но и большая часть работающих врачей в возрасте после 50 - это хорошие годы, но рано или поздно на их место кто-то должен будет придти.

- На каких условиях молодых специалистов-медиков привлекают в Даугавпилс?

- У резидентов есть две возможности. Первая - если он попадает на бюджетные места по государственной программе, где обучение в резидентуре оплачивает государство, то у него есть возможность получать стипендию - дополнительные 220 евро к зарплате резидента.

- Порядок этой зарплаты - около 600 евро?

- Сейчас уже больше - где-то 700-800. Плюс дополнительная стипендия 220 евро для тех, кто заключил договор с больницей и потом отрабатывает 5 лет в больнице. Если резидент не попадает на бюджетные места, тогда самоуправление берет на себя расходы обучения специалиста - оплачивает университет и также выплачивает дополнительную стипендию в размере 365 евро.

- Изначально, насколько я знаю, речь шла также о предоставлении жилья...

- Этот вопрос также рассматривается - мы используем тот фонд, который есть у самоуправления - смотрим на возможность ремонта квартиры для специалиста и помогаем с жилищем. Также будем обеспечивать квартирами тех приезжих специалистов, которые в этом нуждаются. Есть и те, кто квартиры уже получили.

- Этими квартирами специалисты могут пользоваться только пока работают в Даугавпилсской региональной больнице?

- Да, но

на практике, и это касается не только врачей, но и других специалистов, которых в рамках программ обеспечивают жильем, - делается все, для того чтобы продлить с ними срок договора сотрудничества.

- Как Вы оцениваете, охотно ли резиденты едут в Даугавпилс?

- Едут охотно. На это влияет и то, что сейчас один из учредителей нашей больницы - университет имени Страдиня, потенциал которого огромен - благодаря ему мы становимся базой для обучения молодых специалистов - как врачей, так и медицинских сестер, и в этом направлении, я думаю, мы будем только расти.

- Проблема всей Латвии - низкие зарплаты врачей. Многие специалисты из-за этого уезжают за рубеж - например, в Германию, где порядок зарплат значительно выше. Даугавпилсские медики получают такую же зарплату, как и в столице, или их зарплаты еще ниже?

- Я думаю, зарплаты в разных больницах могут немного отличаться, но они примерно одинаковы.

Проблема того, что многие уезжают за рубеж действительно существует, и я не знаю, когда в Латвии будет возможность обеспечить зарплату сопоставимую окладу медиков в других Западных странах.

Зарплата действительно должна быть больше!

- Сколько в Даугавпилсе получает, например, хирург?

- Зарплата врача состоит из многих «компонентов» - это и дежурства, и ночные смены, и другие доплаты. Я хочу отметить, что в последнее время, после повышения заработных плат, средняя «стоимость врача» для нас, его зарплата до вычета налогов, - более 1500 евро. Усредненная зарплата хирурга - около 1000 евро. Но нужно понимать, что у всех хирургов разная оперативная активность и т.д., нельзя обобщать порядок зарплат.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Есть ли тенденция к росту зарплат медицинского персонала?

- В этом году врачам нашей больницы увеличили зарплаты до 30%. Есть тенденции к их увеличению и в дальнейшем - сейчас мы дошли до крайней точки, где ничего не делать уже нельзя. Зарплата - очень важный момент.

- А каков порядок зарплат администрации вашего медицинского учреждения по сравнению с другими латвийскими больницами?

- Трудно сказать про другие больницы. В нашей больнице административные расходы одни из самых низких.

- Не буду лукавить, я заглянула в Вашу налоговую декларацию, согласно которой в 2016 году на должности члена правления Даугавпилсской региональной больницы Вы заработали 42 тыс. 696 евро. Я решила сравнить ее с зарплатой руководства Рижской Восточной больницы, и узнала, что один из членов правления столичного медицинского учреждения получил в 2016 году практически такую же сумму - 42 тыс. 398 евро...

- Вы видимо посчитали зарплаты вместе с зарплатой, которую я получал также на посту депутата Даугавпилсской думы... (позже Рейнис Йокст подсчитал на калькуляторе и отметил - он действительно заработал такую сумму до вычета налогов на должности члена правления Даугавпилсской региональной больницы - прим.ред.)

- Имеет ли место «выгорание» сотрудников больницы?

- Конечно.

- В больнице есть какие-либо программы поддержки эмоционального состояния медицинских работников?

- К сожалению, специальных программ нет, хотя, наверное, они нужны.

«Синдром выгорания» особенно свойственен тем врачам, которые дежурят. У них очень тяжелая работа, и «выгорание» - это большая проблема. Во многом она будет решаться по мере прихода новых специалистов - нагрузка на тех врачей, которые работают сейчас, со временем уменьшится.

Сейчас многие работают и нормальный рабочий день и сверхурочно. Приход молодых врачей поспособствует решению проблемы дежурств - не будет такой большой нагрузки на определенный контингент врачей. Самое главное сейчас - неотложная скорая помощь. Со временем эти услуги будет оказывать на 30-40 специалистов больше, что позволит снизить нагрузку.

- То есть в будущее Вы смотрите с оптимизмом? Вы не верите в негативный прогноз общественности о том, что в Латгалии никого не останется, потому что «население некому будет лечить»?

- Мой прогноз оптимистичен. Когда мы только начали эту программу, где-то 3 года назад, такого оптимизма еще не было, однако когда она «запустилась», я понял, что это очень хороший фундамент для развития больницы.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.