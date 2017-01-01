Директор школы: когда дома говорят, что «здесь» все плохо, а «там» - хорошо, ребенок уезжает

«Количество учащихся в школах сегодня, кажется, нигде не увеличивается. В нашем городе так точно!», считает директор одной из даугавпилсских средних школ. О такой тенденции можно судить по набору первоклассников: если пару лет назад в 10-ой школе набирали в среднем по три первых класса по 27 учеников, то в 2017 только два класса по 25. Что же будет в этом году - остается только ждать. Однако демографическая ситуация не единственная проблема, с которой современным педагогам Даугавпилса приходится сталкиваться в своей ежедневной работе, ведь есть куда более глобальные задачи, которые, к сожалению, не помогают решать ни государство, ни даже сами родители. В рамках проекта Русский TVNET «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы поговорили с директором одной из даугавпилсских средних школ о том, чего хочет современная молодежь, о переходе среднего образования на латышский язык и почему так важно учителям и родителям работать в тандеме.

«Почему всех так Даугавпилс интересует? Город, как город. Дети у нас хорошие, воспитанные, как и везде. Да и проблемы те же, что и в стране в целом» - начинаем разговор, сидя у директора в кабинете. Сална Валия - преподаватель латышского языка, когда-то приехала сюда учиться из Сигулды, и захотела остаться. «Город очень понравился! Правда, тогда никому тут не нужен был учитель латышского. А вот сейчас латышскую речь можно слышать гораздо чаще, видимо, из регионов люди начали приезжать, а значит, работу предлагают. Возможности появились», - рассуждает женщина, отмечая, что, к сожалению, основной поток школьников после окончания учебы по-прежнему уезжает из города. «Едут в Ригу поступать, а возвращаться хотят далеко не все. Кого куда тянет, к какой среде, к каким масштабам и возможностям. Кому-то нужно, чтобы культурная жизнь кипела вокруг, кому-то важнее спокойствие и уют. За границу многие едут. Там, конечно, часто учебная программа в разы интереснее, чем то, что наши ВУЗы предлагают. Но вот, чего они хотят в целом от жизни, для меня до сих пор остается загадкой».

О том, чего хотят современные школьники: странные причинно-следственные связи

Современную молодежь принято ругать. За то, что они не читают, не учатся, ни к чему не стремятся, часами сидят перед компьютером, не уважают старших. В этом есть доля истины, считает директор даугавпилсской средней школы, но причинное «зерно» посеяно куда глубже, чем кажется на первый взгляд: «Одни говорят, что современное поколение технические гении, другие - молодежь хочет все и сразу, и ничего для этого не делать. Я считаю, что одно другому не мешает - в них удивительно сочетаются обе реалии. Да, сегодня все молодые на ТЫ с технологиями, что, конечно, в современном мире очень хорошо. Но за этим стоит абсолютная потеря понимания реальности.

Вот к примеру, есть у меня один ученик, который хочет стать хирургом. Здорово! Но у него четверка по химии, пятерка по биологии, короче говоря, учится средне. Я у него спрашиваю, почему ты не уделяешь больше внимания предметам, которые являются основой твоей будущей профессии? А он мне: «Так я все-равно на бюджет не попаду. Чего стараться?» Вы понимаете, о чем я? У них причинно-следственные связи какие-то странные.

С другой стороны, для того, чтобы молодежь знала, что хочет в будущем, им эти возможности должны быть предоставлены. А у нас даже практику в университетах нужно самим искать. Вот, думаете, это мотивирует, укрепляет любовь к профессии. Я уверена, что нет!

Кем они хотят стать? Я, правда, не знаю. Точно не директором школы!

Об этом можно судить по активности на «день теней». Первое время еще им было интересно, чем же занимается директор школы, а сейчас все… В науку тоже идти не хотят. У них один ответ - и куда я с этой профессией пойду!?. Понимаете, дело ведь еще и в формировании ребенка, которым должны заниматься родители. А у нас ведь как, родители считают, что самое большое свое дело они уже сделали - родили. На этом их миссия заканчивается! Дальше - разбирайтесь сами».

Об отношениях с родителями: фальшивая самодостаточность - сплошь и рядом

В формировании сознания детей, немаловажную роль играет не только учитель, но и семья, ведь именно родители создают для ребенка ту модель жизни, в которой он вынужден существовать. В связи с этим, работа педагогов должна проходить в тандеме с родителями. Однако до сих пор проблема тесного сотрудничества семьи и школы остается нерешенной. «Понимаете,мы не можем учить их вещам, которые радикально отличаются от того, что они слышат дома. Мы, конечно, рассказываем, что хорошо, а что плохо, где правда, а где вымысел, но что толку, если дома говорят по-другому? Ведь дети растут в самых разных условиях, например,

если родители говорят, что здесь все плохо, а «там» хорошо, дети не настолько сильны, чтобы противиться этому мнению.

Что в итоге? Конечно, эта мысль оседает в голове и они уезжают!

Второй момент - это отношение к школе в целом. Смотрите, 50% родителей сами в детстве школу не любили, и учились «абы как». Единицы из этого списка c возрастом поняли, что были не правы, но ведь основная масса до сих пор считает школу скучным местом, а учителей занудами и, возможно, не самыми успешными людьми. И, поверьте мне,

не у всех хватает воспитания и мозгов не говорить об этом при детях.

Фальшивая самодостаточность - сплошь и рядом. Человек, который живет в антисанитарных условиях, которым занимаются социальные службы, он чуть ли не ногой открывает дверь в кабинет директора и начинает «права качать». А знаете, что самое страшное в таких случаях? Когда рядом стоит ребенок и ты видишь, что ему стыдно за папу или маму. Многие из них ведь все понимают!

Конечно, нельзя всех под одну гребенку. Есть много замечательных, добросердечных и надежных родителей, на которых всегда можно положиться", - рассказывает директор школы.

О переходе к обучению с 6-ти лет: дело не в возрасте, а среде обитания

В одном из интервью с заведующей детского сада, проходящее в рамках нашего проекта, мы уже затрагивали тему установления возраста посещения школы с шести лет. Марите Григорьева тогда выразила опасение, что дети психологически и социально не готовы к таким переменам и к каждому ребенку нужен индивидуальный подход в таких решениях. Директор средней школы такое мнение поддерживает, отмечая, что куда важнее не то, сколько ребенку лет, а в какой среде он обитает. «По-моему, это все просто разговор, ради разговора. Никто не будет вкладывать деньги в инфраструктуру, чтобы школа соответствовала тем требованиям, что выдвигает Министерство образования. Да и зачем, если вся эта база есть в детских садах.

Возможно, для государства правильнее, чтобы дети раньше взрослели и становились экономически выгодными для страны. Но по-человечески, здесь все очень индивидуально: кто-то и с 8 лет не может начать учиться толком, а кто-то уже в шесть способнее второклассников.

Все зависит не от возраста, а от того, в какой среде ребенок растет».

О переходе среднего образования на латышский язык: кто, если не мы?

Кажется, самая нашумевшая и больная для многих тема, перехода школ нацменьшинств полностью на государственный язык, не вызывает у директора школы никаких опасений. Она твердо уверена, что подобная реформа уже давно состоялась: «Ну, покажите мне хоть одну школу, где не соблюдается это процентное соотношение 60/40. Оно уже годами улеглось... Вариантов нет, мы должны подготовить детей для учебы в ВУЗах на государственном языке.

Чтобы быть более-менее конкурентоспособными в стране, они должны знать латышский язык.

Особенно в тех семьях, где родители говорят только на русском - кто им еще это даст, если не школа? А что касается преподавателей, я считаю, если человек хочет работать, он приложит все усилия, чтобы заинтересовать работодателя. Более того, те учителя, которые языка не знают совсем, это в основном люди предпенсионного возраста. Поэтому, я не вижу проблем. Умные, образованные люди, по крайней мере то, что касается его предмета, все могут, и все делают. А в школе должны работать именно такие».

О проблеме с кадрами: смотрят как на динозавров

С переходом школ нацменьшинств на латышский язык, есть опасения, что учебные заведения столкнутся с нехваткой кадров, которая остро ощущается и сейчас. Сегодня много говорится и о зарплатах учителей, и о компетенции, и об отношении к профессии в целом. «У нас кадров хватает. У меня замечательные коллеги, они идут в ногу со временем. Молодые, конечно, почти не приходят работать. C другой стороны, их брать - куда старых девать? Это я о проблеме системы в целом. Тем более пенсия - не болезнь. Многие продолжают работать, дети их любят, они профессионалы в своем деле. Но

я прекрасно понимаю, что чувствует ученик, когда ему о современных технологиях рассказывает преподаватель возраста его бабушки, например.

То, что касается конкретного предмета, да, они слушают педагога, но когда речь идет о каких-то бытовых вопросах, чувствуется сразу взгляд с ухмылкой, мол, что вы мне тут рассказываете. Порой, конечно, они на нас как на динозавров смотрят, хотя мы тоже «не лыком шиты» и во всем разбираемся. Но дети нас не воспринимают. Эта самодостаточность современной молодежи, она не терпит вообще каких-либо авторитетов», - рассказывает Сална Валия.

О качестве образования: все сетуют на содержание, а по форме - бардак

Если верить статистике прошлых лет, то почти треть жителей Латвии уверены, чтов стране ухудшилось качество образования, о чем свидетельствуют результаты опроса «Латвийский барометр Baltic International Bank». Кроме того, респонденты все хуже оценивают соответствие молодых специалистов требованиям рынка труда. Так, например, почти половина опрошенных полагают, что квалификация молодых специалистов является неудовлетворительной, а система образования в Латвии не реагирует на текущий спрос на рынке труда. Если говорить конкретно о среднем образовании, здесь директор школы твердо уверена, что « все у нас с образованием нормально, было бы желание.Хороший ученик возьмет столько, сколько ему нужно. Другой вопрос в том, с какими комментариями потом принимают ВУЗы: к сожалению, часто приходится слышать, мол вот, приходят, ничего не знают. Считаю, что в этом случае наши коллеги поступают не очень правильно.

Меня больше пугает то, что

сидят министры в своих кабинетах и, совершенно не понимая сути проблем, решают, как должно быть. А нас никто не слышит!

Вот взять, хотя бы, к примеру, требования Минздрава по поводу питания. Они посчитали что физиологически самое благоприятное время для приема пищи это 11 часов утра, теперь мы не можем кормить детей раньше указанного времени. Вы подумайте, у ребенка в 8 начинаются уроки. Это значит, что он встал в семь часов, а то и раньше, и хорошо, если дома ему удалось позавтракать. И он вынужден ходить по школе голодным до 11 утра, потому что так решили чиновники. Абсурд! Вторая история - перемена должна быть не меньше 30 минут. Зачем? Они и так все успевают сделать, а в итоге, просто взяли и растянули учебный день на лишние 40-45 минут.

При этом, все сетуют на содержание образования, а по форме - бардак".

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.













