«Дискуссии в городе нет, одни политические реверансы», - так характеризует происходящее в Даугавпилсе один из собеседников Русского TVNET из второго по величине города Латвии. Многие местные уверены - тема политики, противостояния и конфронтации депутатов Думы и отображение этого в местных СМИ интересует исключительно журналистов и самих политиков. Горожанам же, по-большому счету, все равно, кто управляет городом, и что о них пишут, - главное, чтобы самоуправлении развивалось и успешно реализовывало запланированные проекты.

«Даугавпилс очень отличается от других городов Латвии. Например, выборы в Сейм - там представители тех или иных партий конкуренты, у них есть жесткая позиция по отношению друг к другу, но для них это часть работы. Они встречаются на дебатах - как только включаются микрофоны, они начинают нападать друг на друга. Когда микрофоны выключаются, они снова становятся достаточно лояльными, жмут друг другу руки, может даже идут вместе обедать.

Здесь, если война, то война!

Два городских портала - главные конкуренты - коалиция и оппозиция.

Всё, что происходит внутри них - сплошная конфронтация. Иногда для статьи нет никакого новостного повода - берется момент, раздувается и начинается игра «в снежки».

Не скупятся на выражения, но это происходит не только на страницах газет и порталов - даугавпилсские политики и в жизни так себя ведут. Здесь все по-настоящему. Если снимать блокбастер о политике, то обязательно в Даугавпилсе! Он будет мало кому интересен, но очень зрелищным»,

- так о взаимодействии городской власти и «четвертой власти», рассказывает источник из Даугавпилса, пожелавший сохранить анонимность.

О том, как преподносят информацию местные газеты и информационные порталы, Русский TVNET писал в статье «Четвертая власть Даугавпилса: Кто с кем и против кого дружит». Напоминаем, речь шла о том, что,

по оценкам многих экспертов, исход выборов самоуправления и общие настроения в Даугавпилсе задают газеты, телевидение и новостные порталы.

Отображение выборов мэра города летом 2017 года, сопровождаемое политическими распрями, превратившееся в восхваление представителей определенных партий и перечнем недостатков оппозиции, стало тому подтверждением.

В рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы пообщались со многими журналистами и представителями практически всех местных СМИ. Прокомментировать конфронтацию, происходящую как в самой думе, так и на страницах газет и порталов, мы попросили и городских политиков.

Что говорят политики?

Мнения даугавпилсских должностных лиц о влиянии политиков на даугавпилсское информационное пространство разнятся. Так, например, экс-мэр Даугавпилса Янис Лачплесис назвал газету «Наш город» и портал gorod.lv «партийной прессой конкурентов», выразив мнение, что партия «Согласие» «купили» портал, через который проводили свою агитацию.

«Это некоммерческий проект. Они себя не окупают, содержатся только для того, чтобы получать политические дивиденды. Содержание этой газеты, в свою очередь, уже потом компенсируется за счет дивидендов политической власти. Там нет экономики», - прокомментировал он. О портале grani.lv, газетах «Сейчас», «Миллион»и «Latgales laiks» Лачплесис отзывается положительно: «Вот они, по-моему, пытаются делать так, чтобы иметь свою аудиторию и зарабатывать на этом. То, что в Даугавпилсе так много газет, как раз таки и показывает, что многие из них сдержатся чисто как политический проект».

Андрей Элксниньш, также как и Рихард Эйгим, считает, что

пространство масс-медиа Даугавпилса десятилетиями характеризовалось тем, что каждое СМИ было «за кого-то» и «против кого-то».

«В основном эта борьба была не между политиками, которые рассказывали о своих идеях и методах их реализации, а между собственниками СМИ, которые поддерживали одного, второго или третьего политика»,

- так ситуацию в городе прокомментировал экс-мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Мэр Даугавпилса Рихард Эйгим Русскому TVNET ситуацию прокомментировал так: «Это традиции. Эйгим не был и не будет тем человеком, который будет их ломать. Есть руководство, акционеры издания, им виднее, почему они поддерживают тех или иных политиков. Мы же, политики, идем к тем, с кем мы можем заключить договор».

Что говорят журналисты?

«Latgales laiks - газета для латышской диаспоры Даугавпилса, её читают меньше, чем другие местные газеты, однако её поддерживает Дума, газета выигрывает гранты - но это логично, есть смысл «помогать» единственной газете города, пишущей на государственном языке. Некоторые называют её «газетой самоуправления», но изначально она создавалась как коммерческий проект. Газета «Сейчас» принадлежит холдингу Dautkom, который предлагает услуги кабельного телевидения, у которого огромное количество абонентов, у которого своя интернет-связь, и который эту газету делает отчасти для того, чтобы поддержать холдинг и иметь в городе определенное влияние. У них есть деньги. «Автор» газеты «Наш город» изображен на обложке (показывает на фотографию Элксниньша на первой полосе издания - прим.ред.), - тут все понятно, это новая газета, которая пытается под определенным ракурсом отображать все события города», - комментирует местные СМИ компетентный источник, пожелавший остаться анонимным.

Представители редакции портала gorod.lv и газеты «Наш город» рассказали Русскому TVNET, что не ставят перед собой цели «очернения» определенных политических сил. Кроме того, по их словам, такой цели нет и у владельцев данного СМИ - редакция не получает никаких указаний, в каком свете отображать то или иное событие. Более подробные комментарии с их стороны представители редакции просили не публиковать.

Главный редактор газеты «Сейчас» Инна Плавока, в свою очередь, не возражает против публикации разговора с Русским TVNET. «Наверное, политика интересует больше журналистов и самих политиков, а не обычных жителей. Я за то, чтобы человеку давать информацию без каких-либо окрасок.

Человеку свою точку зрения в голову не засунешь. Мне кажется, то, что СМИ настолько влияют на сознание людей - ошибочное мнение.

Мы - не четвертая власть, а информирующий орган, коммуникатор между человеком и властью», - рассказывает она.

Комментируя предвыборную гонку, Плавока рассказывает: "Господин Элксниньш внес много способов ведения предвыборной кампании - с наистрашнейшими обвинениями и прочим. Заговорили о том, кто убил Немцова - оказывается, господин Элксниньш знал, кто это сделал, но по каким-то причинам никому об этом никому не говорил всё это время... (16 апреля 2010 года в подворотне почти в самом центре Даугавпилса был убит вице-мэр города Григорий Немцов. Убийца совершил два выстрела из пистолета и удалился. Найти преступника не смогли до сих пор, - прим.ред.) А что касается нашего портала - да, у нас тоже появлялась различная информация...

Наверное, иногда очень сложно спокойно реагировать, когда тебе в лицо бросают грязью. Наверное, когда-то просто не выдерживали нервы. Мы видим, что людям все эти политические склоки очень не нравятся

- я для себя, как главный редактор, приняла решение, что участвовать в этом мы не будем. Людям это противно, не интересно, я уважаю своего читателя", - прокомментировала ситуацию она.

Роман Самарин, главный редактор портала din.lv о взаимодействии политиков и журналистов рассказывает достаточно категорично: «Каждые выборы у нас происходит одно и тоже.

Возьмем любого мэра - каждое СМИ традиционно лезло в его постель и грязное белье. Один мэр обзывает другого «сволочью» - это все выносится в заголовок.

[..] Среду СМИ Даугавпилса превратили в орудие сведения счётов».

Что говорят местные?

Многие местные жители, с которыми нам удалось пообщаться, жалуются, что им сложно составить объективную картину происходящего в Даугавпилсе. Большая часть из тех, с кем общался Русский TVNET, признаются -

горожане не желают знать, какие споры и конфликты происходят в стенах думы, и кто из депутатов какую должность занимает, - больше всего их интересуют реальные изменения в самоуправлении, повышение заработных плат, создание новых рабочих мест и обеспечение комфортной жизни.

Тем не менее, даже рядовые потребители даугавпилсских СМИ замечают, что издания отображают одно и тоже событие в разном свете - при этом, по-разному отображаются не только политические события, но и более бытовые темы - будь то изменения движения на определенной улице или награждение победителей программы поддержки молодых предпринимателей.

«Многие говорят: «Посмотрим «Грани» - думаем одно, почитаем «Город» - думаем противоположное». У нас всё так и есть - один портал за одного, другой - за другого», - комментируют местные.

«Дискуссии в городе нет, одни политические реверансы. Эта макулатура рассчитана в основном на пенсионеров»,

- добавляет ещё один собеседник, пожелавший остаться анонимным.

По причине различной интерпретации одних и тех же событий молодые даугавпилчане предпочитают либо получать информацию от первоисточников - из социальных сетей политиков и городских деятелей, либо читают те порталы и газеты, политическую позицию которых они разделяют.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.