Достояние Латгалии: как сделать из гетто элитный микрорайон

Даугавпилсская крепость — это и уникальный памятник архитектуры, и «укрепленный идеальный город», и отдельный микрорайон, в котором цены на квартиры сегодня сравнимы с историческим центром. Но несмотря на то, что реализуемые постепенно проекты делают ее все более привлекательной для посещения как самих даугавпилчан, так и туристов, на ее полное восстановление требуются огромные суммы, которыми город не располагает. В рамках проекта Русского TVNET «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы поговорили с управляющим Даугавпилсской крепости Янисом Островскисом и экспертом по вопросам проектов Артемом Махлиным о том, почему крепость так важна для города, почему государство не хочет вкладывать в нее деньги и что будет с «идеальным городом», когда у страны закончатся еврофонды.