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Достояние Латгалии: как сделать из гетто элитный микрорайон

Екатерина Кулеш/ Русский TVNET
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Фото: Mārtiņš Otto/TVNET

Даугавпилсская крепость — это и уникальный памятник архитектуры, и «укрепленный идеальный город», и отдельный микрорайон, в котором цены на квартиры сегодня сравнимы с историческим центром. Но несмотря на то, что реализуемые постепенно проекты делают ее все более привлекательной для посещения как самих даугавпилчан, так и туристов, на ее полное восстановление требуются огромные суммы, которыми город не располагает. В рамках проекта Русского TVNET «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы поговорили с управляющим Даугавпилсской крепости Янисом Островскисом и экспертом по вопросам проектов Артемом Махлиным о том, почему крепость так важна для города, почему государство не хочет вкладывать в нее деньги и что будет с «идеальным городом», когда у страны закончатся еврофонды.

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Тяжелое наследие для Латвии: почему крепость так важна для города?
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Кому принадлежит крепость и почему страна не хочет вкладывать в нее деньги?
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Из гетто в элитный микрорайон: сколько стоит квартира в крепости?
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Туристы: основная масса - латвийцы; потенциальный рынок - Литва
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Что будет «завтра»: мы не можем рассчитывать только на туристов
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