«Единство»: отказ от соцвзносов почувствуют на себе пенсионеры

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Отказ от введения минимальных социальных взносов для микропредприятий уже через несколько лет могут почувствовать латвийские пенсионеры. Об этом в интервью радио Baltkom заявил заместитель председателя парламентской фракции партии «Единство» Эдвард Смилтенс.

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«Министр благосостояния уже говорил о том, что если сейчас ничего не сделать, то через несколько лет пенсионеров станет больше, а налогоплательщиков – меньше. Это означает, что в социальные бюджет нужно будет вносить больше денег. Поэтому отказ от соцвзносов заставит нас потом принимать очень сложные решения», - сказал он.

По словам Смилтенса,

правительству надо было заранее проработать Закон о введении минимальных социальных взносов для микропредприятий.

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Напомним, Сейм вчера в окончательном чтении принял поправки к закону о государственном социальном страховании, предусматривающие отказ от введения минимальных социальных взносов с 2017 года.

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За принятие поправок проголосовали 87 депутатов, против - ни одного, в депутат «Единства» Солвита Аболтиня в голосовании не участвовала.

Депутаты также поручили правительству до 1 мая 2017 года разработать и подать в Сейм поправки к законам, устанавливающие размеры услуг соцстрахования для социально застрахованных лиц с объектом низких обязательных взносов.



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