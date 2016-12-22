Средняя цена электроэнергии в Латвии в этом году упала на 13%

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Нынешний год на балтийском рынке электроэнергии ознаменовался значительным развитием инфраструктуры, благодаря чему средняя цена электроэнергии в Латвии упала на 13,1%, в Эстонии же наблюдается ее повышение, сообщили агентству ЛETA в ООО «Enefit» - дочернем предприятии эстонской компании «Eesti Energia» в Латвии.

«Последние месяцы этого года снизили первоначальные прогнозы роста цен в 2017 году для договоров о поставке электроэнергии, однако зима без снега и рост цен на нефть создают риск повышения цен на электроэнергию в следующем году. Самые существенные изменения цен в Балтийском регионе в этом году вызвала прокладка нового кабеля «NordBalt», что значительно увеличило доступность более дешевой электроэнергии из Северных стран для Латвии и Литвы. Активно действуя всего полгода, он привел в обеих странах к значительному снижению цен на электроэнергию. В Латвии в 2016 году средняя цена электроэнергии составляет 36,34 евро за мегаватт-час - на 13,2% ниже, чем в 2015 году», - указали на предприятии.

В Эстонии же в 2016 году электроэнергия подорожала - в середине декабря ее средняя цена была на 6,3% выше, чем в прошлом году.

Это объясняется главным образом низкими резервами гидроэнергии в Северных странах. На латвийском и литовском рынках это в целом не сказалось отрицательно, так как в любом случае произведенная в Северных странах энергия была значительно дешевле местной, пояснил председатель правления «Enefit» Янис Бетхерс.

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Так как Латвия и Литва импортируют электроэнергию, большое значение и в дальнейшем будут иметь межсетевые соединения и передающие мощности между соседними странами, чтобы обеспечить стабильные и низкие цены на электроэнергию, отметил он.

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«Enefit» продает электроэнергию на открытом латвийском рынке электроэнергии.


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