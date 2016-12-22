Предприятие «Conexus Baltic Grid» возглавит Калвитис

Учрежденное сегодня в Риге предприятие «Conexus Baltic Grid» возглавит председатель правления АО «Латвияс газе» (ЛГ) Айгар Калвитис, свидетельствует информация на сайте ЛГ.

На учредительном собрании, состоявшемся сегодня, были избраны члены совета «Conexus Baltic Grid». Затем совет собрался на первое заседание и постановил, что в правлении новой компании будут работать нынешние члены правления ЛГ - Калвитис, Себастиан Греблингхоф, Зане Котане, Гинта Фрейберга и Денис Емельянов.

Председателем правления избран Калвитис, его заместителями - Греблингхоф и Емельянов.

Еще по этой теме

В связи с учреждением АО «Conexus Baltic Grid» АО «Латвияс газе» (ЛГ) сегодня подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) новый проект тарифов на услуги системы распределения природного газа, сообщила агентству ЛЕТА представитель компании Даце Балтабола.

Юридически проект тарифов подало предприятие ЛГ, но фактически он относится к «Conexus Baltic Grid», пояснила она.

После утверждения новых тарифов они станут обязательными для всех торговцев природным газом и пользователей системы, которые захотят начать или продолжить поставку природного газа латвийским потребителям, а также тех, кто захочет использовать подземное газохранилище или газораспределительную систему «Conexus Baltic Grid» для поставки природного газа в/из других стран.

Проект тарифов, поданный в КРОУ, предусматривает, что для конечного потребителя стоимость природного газа повысится на 4%. Главная причина повышения - сокращение объемов распределяемого газа на 46% по отношению к предыдущему периоду расчета тарифов.

Как сообщалось, в Риге сегодня учреждено АО «Conexus Baltic Grid», которому «Латвияс газе» передаст функции хранения и передачи природного газа.

На учредительном собрании присутствовали более 100 человек, в том числе акционеры «Латвияс газе» и новой компании, руководство «Латвияс газе» и журналисты.

Явившиеся на собрание акционеры представляли почти 98% основного капитала предприятия. Решение об учреждении «Conexus Baltic Grid» было принято голосами 99,98% собравшихся, против были 0,02%.

Как сообщил руководитель «Латвияс газе» Айгар Калвитис, предприятие начнет фактическую работу после того, как будет занесено в коммерческий регистр, что планируется сделать в начале января.

Цель новой компании - стать лидером в Балтийском регионе.

Калвитис добавил, что до конца следующего года «Conexus Baltic Grid» предстоит продать новым хозяевам, что не относится к акционерам меньшинства и финансовому инвестору «Marguerite Fund».

Крупнейшими владельцами «Conexus Baltic Grid» являются «Газпром» (34,1% долей капитала), «Marguerite Fund» (29,1%), немецкая компания «Uniper Ruhrgas International GmbH» («Uniper»,18,3%) и «Itera Latvija» (16%).

Основной капитал учрежденной компании составляет 39,786 млн евро.