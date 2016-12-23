Латвия отправляет на экспорт все больше леса

Латвия за десять месяцев этого года экспортировала лесной продукции на 1,732 млрд. евро, что на 2,1% больше, чем за соответствующий период 2015 года, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

Древесины и изделий из нее за десять месяцев экспортировано на 1,48 млрд. евро, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Экспорт древесины и изделий из нее составил 85,4% (год назад - 85,1%) общего объема экспорта лесной продукции.

Экспорт пиломатериалов составил 492,259 млн евро (-1,8%) или 28,4% общего объема экспорта лесной продукции. Экспорт топливной древесины сохранился на уровне предыдущего - 227,564 млн евро или 13,1% общего объема экспорта. Фанеры экспортировано на 178,625 млн евро (+11,3%), что составляет 10,3% общего объема экспорта, древесностружечных плит - на 132,309 млн евро (+12,2%) или 7,6% общего объема. Круглых лесоматериалов экспортировано на 107,365 млн евро (-16,7%), что составляет 6,2% общего объема экспорта.

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Экспорт деревянной мебели за 10 месяцев текущего года вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,4% и составил 110,414 млн евро или 6,4% общего объема экспорта лесной продукции. Экспорт бумаги, картона и изделий из них составил 91,296 млн евро (-5,7%) или 5,3% общего объема. Деревянных строительных конструкций и игрушек экспортировано на 38,833 млн евро (+9,6%), что составляет 2,2% общего объема экспорта.

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Больше всего лесной продукции в январе-октябре было экспортировано в Великобританию (19,4%), Швецию (10,1%) и Германию (10%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт в Великобританию вырос на 3,3% и составил 336,119 млн евро, в Швецию - на 11,4% до 174,38 млн евро, в Германию - на 0,7% до 173,778 млн евро.

В 2015 году за десять месяцев Латвия экспортировала лесной продукции на сумму 1,696 млрд. евро.