Кредиторы АО «КВВ Лиепаяс металургс» не возражают против разработанного администратором предприятия Гунтаром Корсом плана продажи собственности производства.

«План предусматривает, что приоритетом является продажа завода в целом. Если продать завод в целом не удастся, то сначала придется продавать ту часть собственности, в которой нет непосредственной необходимости для обеспечения производства. Такое задание поручено и оценщикам производства – они должны оценить собственность предприятия в целом, а также предусмотреть возможность раздела собственности», – пояснил администратор.

Он также указал, что оценка возможной стоимости «КВВ Лиепаяс металургс», вероятнее всего, будет готова в середине января, так как объем работы очень большой.

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После того, как оценка будет завершена и у кредиторов возражений не будет, можно будет приступить к осуществлению плана продажи собственности.