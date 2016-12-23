Lido прогнозирует острую конкуренцию на рынке общественного питания

Рита Аузиня
 

Рита Аузиня. Фото: Ieva Čīka / LETA

В следующем году на рынке общественного питания в Латвии сохранится острая конкуренция, а местные предприятия продолжат работу наряду с известными иностранными сетями, заявила агентству ЛЕТА председатель правления предприятия общественного питания АО «Lido» Рита Аузиня.

Она добавила, что по этой причине латвийские предприятия должны обеспечивать привлекательное предложение по конкурентоспособной цене, а также неизменно высокое качество.

Положителен тот факт, что в последние годы жители Латвии все чаще выбирают здоровые и качественные продукты. «Мы удовлетворены тем, что в обществе активизируются дискуссии о качестве общественного питания, и люди делают умный, основанный на информации выбор», - сказала она.

Аузиня напомнила, что в декабре «Lido» издало книгу о калорийности разных продуктов и содержании в них питательных веществ, которую можно получить в ресторанах «Lido». «Надеемся, нашему примеру последуют и другие предприятия, и уже вскоре доступность информации станет нормой», - сказала руководитель компании.

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