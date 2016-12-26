Латвия решила тратить больше бюджетных средств на оборону и полицию

Наибольший рост в бюджете Латвии следующего года приходится на оборону и поддержание общественного порядка. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Оборонный бюджет в следующем году вырастет на 27,9% — с 352 млн до 450 млн евро, а бюджет общественного порядка на 18,2% — с 495 млн до 585 млн евро.

Планируется увеличение расходов на рост боевых возможностей Национальных вооруженных сил (НВС), перевооружение Земессардзе, а также траты на рекрутирование, обеспечение и вооружение НВС.

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Кроме того, будет увеличено финансирование борьбы с терроризмом и траты на Полицию безопасности.