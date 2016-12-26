Реализация маркированного дизельного топлива сократилась на 11,4%

 

Фото: REUTERS/Scanpix

За десять месяцев этого года реализация маркированного дизельного топлива составила 29 790 тонн, что на 3 817 тонн или 11,4% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД) об обороте акцизных товаров.

Уменьшение объема реализации наблюдается у юридических лиц, которые используют дизельное топливо в качестве топлива для отопления или получения теплоэнергии в процессе производства продукции - сокращение составило 2 125 тонн или 12,1%. Также уменьшилась реализация дизтоплива для судов - на 1739 тонн или 16,6%.

На 76 тонн или 2,3% снизился объем реализации дизельного топлива для использования в свободных портах и свободных зонах.

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Объем реализации маркированного дизельного топлива для физических лиц в этом году за десять месяцев по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 123 тонны или 5,4%.

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Спрос на маркированное дизельное топливо зависит и от климатических условий, и от выбора потребителей в пользу других видов топлива, отмечает СГД.


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