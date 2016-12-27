В 2017 году в Латвии прогнозируют инфляцию

В будущем году в Латвии ожидается инфляция – в этом прогнозе банковские аналитики едины. Рост цен по мнению экономистов может местами достичь 3%. Причина — изменившиеся тенденции на мировых сырьевых рынках, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Время низких цен закончилось. Если в нынешнем году по итогам года инфляции приближается к нулю, то в будущем году рост цен, по мнению банковских аналитиков, будет выше 2%. Основное влияние на изменение цен окажут тенденции на мировых сырьевых рынках. Как поясняет экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис, последнее решение стран ОПЕК снизить объем добычи нефти вызвало повышение ее стоимости, что повлечет за собой дальнейший рост цен на многие другие товары.

Экономист не исключает небольшого роста цен и на газ для потребителей, также из за открытия ранка в апреле.

По-крайней мере, до тех пор, пока на рынок не придут несколько поставщиков.

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Гайшпуйтис также прогнозирует в будущем году рост цен на продукты, в особенности — на молочные. Уже сейчас в Европе из-за возросшего спроса постепенно растут закупочные цены на молоко.



В свою очередь экономист DNB Петерис Страутиньш отмечает, что в последние несколько лет отсутствию инфляции способствовало снижение цен на товары, в то время как услуги в Латвии продолжали дорожать, невзирая на то, что происходит на мировых рынках.

Экономисты прогнозируют дальнейшее повышение зарплат, впрочем, рост этот, весьма фрагментарный, в силу слабого экономического развития страны. И тем не менее, цены на услуги растут, чтобы обеспечить рост зарплат.

Среди других внутренних факторов способствующих росту цен экономисты упоминают решения правительства в области налогов.

По словам экономиста Банка Латвии Дайны Паулы, непредсказуемость налоговой политики вынуждает инвесторов закладывать будущие риски в цену своей продукции.

«Латвийская налоговая система, к сожалению, достаточно переменчива. Например, с будущего года будет повышен налог на природные ресурсы, и мы также знаем, что были довольно долгие дискуссии по налогу для микропредприятий и минимальным социальным взносам. Может быть, эти два налога, которые я упомянула, напрямую и не отображаются в ценах. Но в тоже время, вся эта изменчивая налоговая политика затрудняет деятельность предприятий, заставляет переносить планы инвестиций и одновременно закладывать в цену, возросшие риски», — прокомментировала Паула.

Отметим, что Банк Латвии более сдержан в прогнозах инфляции на будущий год. По его расчетам, рост цен составит 1.6%.

Более подробные комментарии и прогнозы опрошенных экспертов слушайте в записи сюжета.