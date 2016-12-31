ТОП-7: важнейшие события и тенденции в экономике Латвии

Что там у нас с экономикой? В Кабинете Министров зажгли рождественскую елочку и подводят итоги года
 
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Ресторанный бизнес на подъеме, строительство в упадке

Что там у нас с экономикой? В Кабинете Министров зажгли рождественскую елочку и подводят итоги года. Фото: Зане Битере/ LETA

Конец года - пора итогов и прогнозов. Еще в январе латвийской экономике предрекали в 2016 году ощутимый рост, опережающий в наших мечтах темпы развития многих и многих стран-членов ЕС. Но увы, 3,3 процента роста ВВП страны, казавшиеся экспертам вполне реальными в январе, в конце декабря уже выглядят абсолютной фантастикой. Итак, с чем же пришла к финишу-2016 экономика Латвии?

Оптимизм ожиданий был во многом связан с надеждами на евро-деньги, застрявшие на брюссельских счетах - мол, вот-вот прольются они на счета тех, кто их осваивать. И тогда... как за-ра-бо-таем! Бумажной подготовительной работы переделано много, но во многих отраслях пока, увы... Перерыв в освоении фондов ЕС вновь затягивается.

Соответственно, давно уже снижен и прогноз роста ВВП, ведь Латвия прочно сидит «на игле» европейского финансирования. Идет финансовый поток из фондов ЕС - денги осваиваются и экономика растет, нет его - и царит застой в ожидании когда снова пойдут транши. Так и в 2016 году, ожидания начала года оказались завышенными и в ноябре-декабре больше чем на 1,4 — 1,5 процентов роста ВВП мало кто из экономистов расчитывает.

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Рост благосостояния латвийцев до уровня богатых европейцев тоже откладывается. Опросы населения в канун Нового года показывают, что 72 процента сограждан в новом году хотят больше денег. И лишь потом в списке сокровенных желаний латвийцев упоминаются здоровье, путешествия и т.д. Правительство тоже хочет больше денег - полученных в качестве налогов и прочих поборов с населения - и в рвении их получить и просто, и быстро наша власть чуть было не села в лужу... Предновогодняя история с налогообложением малого бизнеса еще у всех на устах.

Итоги года каждый подводит по-своему. И список важнейших событий в экономике страны, сколько его не составляй, будет разным, в зависимости от приоритетов. Русский TVNET предлагает читателям свой - разумеется, тоже субъективный - вариант важнейших событий и тенденций в экономике Латвии в 2016 году.

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Ресторанный бизнес на подъеме, строительство в упадке

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