В Латвии на каждого жителя тратится значительно меньше денежных средств, чем в Эстонии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В Латвии на каждого жителя тратится значительно меньше государственных средств, чем в Эстонии - 4500 евро в Латвии и 6200 евро в Эстонии, говорится в исследовании сотрудника Латвийского института внешней политики Алдиса Аустерса «Государственные бюджеты Латвии и Эстонии: не всегда меньше означает меньше».

Как отмечается в исследовании, согласно данным 2015 года, хотя Латвия с точки зрения численности населения и внутреннего валового продукта больше Эстонии, консолидированный государственный бюджет Латвии составил 9 млрд евро, Эстонии - 8,1 млрд евро.

Если рассматривать показатели на душу населения, то в Латвии на одного жителя тратится намного меньше государственных средств, чем в Эстонии. В Латвии это 4500 евро, в Эстонии - 6200 евро. Диспропорция между государствами становится еще сильнее, если сравнивать основные государственные бюджеты.

Например, в 2015 году в основном государственном бюджете Латвии было 5,5 млрд евро, Эстонии - 7 млрд евро.

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В Латвии консолидированный бюджет больше, чем в Эстонии, но консолидированный бюджет правительства, который включает в себя основной и специальный бюджеты, в Латвии меньше, чем в Эстонии, потому что в Латвии больше бюджеты самоуправлений.

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Исследователь напоминает, что после восстановления независимости динамика экономического развития Латвии и Эстонии была разной, между странами существуют различия в производительности и конкурентоспособности народного хозяйства.

В Латвии намного слабее дисциплина взимания налогов, сильнее теневая экономика. Налоговая система Латвии более регрессивна, чем в Эстонии, и, несмотря на более низкое налоговое бремя, в Латвии налоговая система менее дружественна для развития, говорится в исследовании.

Также в Латвии намного ниже доверие общества правительству и другим государственным органам, что отрицательно сказывается на готовности общества принять более высокую налоговую нагрузку.

«Гипотетически, если бы Латвия соответствовала Эстонии с точки зрения экономического развития и правительство было бы столь же эффективным с точки зрения взимания налогов, консолидированный совокупный бюджет Латвии в следующем году составил бы 14,4 млрд евро вместо планируемых 10,2 млрд», - говорит автор исследования.


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