ЛКРД и ЛССП выступают за повышение средней заработной платы

Необходимо укреплять конкурентоспособность народного хозяйства Латвии как предпосылку для повышения средней заработной платы, говорится в заявлении для СМИ Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) и Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП).

Руководители обеих организаций во время состоявшейся сегодня встречи были единодушны, что одной из важнейших задач следующего года будет работа над новой стратегией налоговой политики с целью укрепления экономики. Это будет способствовать повышению средней заработной платы и улучшению социального обеспечения работников.

Президент ЛКРД во время встречи с новым председателем ЛССП Эгилом Балдзенсом подчеркнул, что нужно активно укреплять роль социальных партнеров и на местном, и на международном уровне.

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В свою очередь Балдзенс отметил, что важно, чтобы правительство и Сейм при принятии решений учитывали актуальные интересы работников и членов профсоюзов, что будет способствовать росту конкурентоспособности народного хозяйства Латвии и благосостояния работников.