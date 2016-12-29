«Latvijas Balzams»: правительству важно стимулировать местных производителей-экспортеров

Правительству Латвии в дальнейшем важно стимулировать местных производителей-экспортеров, потому что реализация продукции за границей является для латвийских производителей одной из возможностей для роста, сказал агентству ЛЕТА председатель правления предприятия по производству алкогольных напитков «Latvijas Balzams» Интарс Гейданс.

«Одна из наиболее реальных для латвийских производителей возможностей роста - за счет экспортного рынка. Это означает производить продукты, конкурентоспособные с точки зрения цены и качества. Поэтому важно стимулировать местного производителя-экспортера», - сказал он.

Это важно и для малых предприятий, и для крупных налогоплательщиков, каким является «Latvijas Balzams».

По мнению Гейданса, одним из способов стимулировать производителей могло бы стать введение нулевой ставки налога на реинвестированную прибыль, в том числе на инвестиции в повышение энергоэффективности.

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Также он выразил надежду, что коммуникация правительства с отраслью по специфическим вопросам законодательства станет более активной, что поможет не допускать ошибок и не тратить времени на неплодотворные дискуссии. Глава предприятия отметил, что в последнее время коммуникация правительства с отраслью улучшается.