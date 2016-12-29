Taxify обязуется соблюдать правила РД и не поднимет цены в новогоднюю ночь

Председатель Рижской думы Нил Ушаков пришел к соглашению с основателем сервиса Taxify Мартином Виллигом, и в эту новогоднюю ночь тариф не будет поднят в 4-7 раз, как было запланировано заранее. Представитель Taxify отмечает, что это стало бы противоречием с действующими правилами.

Нил Ушаков выражает свою благодарность Taxify за быструю реакцию и проявленное уважение к действующим правилам Рижской думы.

«От себя хочу добавить, что я лично согласен с логикой предложения Taxify. Есть предприниматели, которые считают, что, например, в новогоднюю ночь, имеет смысл поднимать разово тарифы, чтобы обеспечить спрос и чтобы дать водителям дополнительный заработок. Такое право у них должно быть.

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И Рижская дума готова искать юридические решения и менять нынешние правила, — говорит мэр Риги, — но пока правила не изменены – соблюдать их должны все».