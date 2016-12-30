Провозглашены принятые поправки к налоговым законам

В последний рабочий день года президент Раймонд Вейонис провозгласил принятые Сеймом 20 декабря поправки к законам о микропредприятиях и о социальных взносах, которые вступят в силу в следующем году.

Поправки предусматривают, что в будущем году налог с микропредприятий вырастет до 15%, с оборотом до 7000 евро - до 12%. При этом требование минимальных социальных взносов отменено.

С 2017 года 70,4% поступлений от налога с микропредприятий будут направлены на обязательные взносы социального страхования, с 2018 года - 80%.

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Вторые поправки предусматривают, что режим налога с микропредриятий будет действовать еще год после того, как вступит в силу новое регулирование малого бизнеса. Закон больше не предусматривает, что статус микропредприятия можно получить до 30 июня 2017 года и что до 15 декабря 2018 года микропредприятия должны зарегистрироваться как плательщики подоходного налога с населения или налога на прибыль предприятий.

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Также предусмотрен отказ от списка отраслей, в которых могут работать микропредприятия.

Правительству поручено до 1 июня 2017 года подать в Сейм законопроекты о новом специализированном упрощенном режиме для малого бизнеса.