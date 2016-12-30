Либерализация газового рынка в Латвии облегчит бизнес между Литвой и Эстонией

Взоры участников энергетического рынка Литвы в 2017 году обратятся на Латвию, где с апреля будет либерализирован рынок природного газа. До сего времени государственный газовый бизнес монополизировала контролируемая «Газпромом» компания «Латвияс газе» (ЛГ), поэтому литовские предприятия по торговле газом никак не могли на него попасть, говорится в обзоре газового рынка, подготовленном BNS.

Ожидается, что с весны следующего года эти предприятия смогут начать торговать газом и в Латвии. Однако эксперты прогнозируют, что это не будет стремительный процесс, так как латвийским потребителям необходимо вначале приспособиться и научиться поведению на свободном рынке. Кроме того, латвийские предприятия также будут стремиться занять часть рынка, в связи с чем ожидается ожесточённая конкурентная борьба.

ЛГ до апреля 2017 года обладает монопольным правом на газоснабжение страны. В апреле газовый рынок будет либерализирован, поэтому прогнозируется, что открытие рынка объёмом примерно 1,3 млрд кубометров и упрощение правил торговли позволит расширить круг клиентов и предприятиям Литвы.

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Доминикас Тучкус, член правления литовского энергетического холдинга «Lietuvos energija», предприятия которого активно стремятся к работе в Латвии, сказал BNS, что активизировать газовый рынок должны чёткие правила.

«Я думаю, что это оживит рынок только по одной причине - будут чёткие правила по использованию инфраструктуры Латвии.

Одно дело - Инчукалнское газохранилище, другое - передаточная система. И, что ещё важнее, оператор инфраструктуры будет более мотивирован реагировать на потребности рынка», - отметил он.

Либерализация газового рынка Латвии облегчит торговлю газом между Литвой и Эстонией. Однако консультант комитета по европейским делам парламента Латвии, эксперт по вопросам энергетики Рейнис Аболтиньш утверждает, что это только начало создания общего рынка, и на резкие перемены надеяться нельзя.

«Было бы чересчур оптимистично и наивно рассчитывать, что рынок начнёт функционировать в полную силу. (...) Это будет переходный период, он может затянуться на два года, пока все игроки на рынке полностью поймут детали и особенности», - подчеркнул Аболтиньш.

Литовские компании, по его мнению, получат возможность войти на рынок Латвии,

но предприятия этой страны также захотят закрепиться на формирующемся рынке. «Вижу, что ситуация становится такой же, как и на рынке электроэнергии. Я имею в виду, что рынок становится открытым», - сказал эксперт.

Получить пользу от открывающегося рынка Латвии надеется и компания «Klaipedos nafta», которая рассчитывает, что хотя бы часть потребителей из соседних государств станет приобретать газ через СПГ-терминал. Однако оператор терминала считает, что 2017 год, вероятно, будет периодом опробования новой системы.

«Мы чувствуем заинтересованность компаний Латвии и Эстонии начать пользоваться терминалом уже в середине следующего года. Рынок Латвии открывается в середине «газового» года, поэтому первый год будет периодом испытания новых направлений поставок», - сказал BNS директор департамента СПГ-терминала «Klaipedos nafta» Тадас Матулёнис.

Литовская компания «Get Baltic» после открытия рынка Латвии намерена распространить свою деятельность на эту страну и Эстонию. И.о. директора биржи Гинтарас Бузкис утверждает, что планирует к деятельности в соседних государствах приступить во втором или третьем квартале 2017 года. Возможность перевода биржи на другие страны Балтии, по его утверждению, появится после того, как откроется рынок Латвии.

«Это связано напрямую, так как открытие газового рынка Латвии создаст для нас условия ведения торговли и более гибкого транспортирования природного газа из Литвы в Эстонию и наоборот. Инфраструктура между Литвой и Латвией уже имеется, но различаются правила, отсутствует унификация единиц измерения, существуют долгие и неприемлемые сроки для потребителей газа, за какое время надо предупредить, если хочешь транспортировать газ», - сказал Бузкис.

Он также надеется, что между поставщиками газа в странах Балтии увеличится конкуренция.

В 2017 году литовские компании приступят к новому виду деятельности. «Klaipedos nafta» планирует открыть распределительную станцию СПГ, которая будет обеспечивать не подключенные к газовой сети районы. «Litgas» надеется, что должно получить ускорение обеспечение малыми грузами газа пользующихся терминалами в Балтийском море судов. Перемен на рынке можно ожидать и благодаря новым поставщикам газа - летом две партии газа должна доставить в Клайпеду американская компания «Koch Supply & Trading». Ожидается также, какие отношения сложатся у «Газпрома» с государствами Балтии.

Подконтрольные «Lietuvos energija» предприятия по торговле газом «Litgas» и «Lietuvos duju tiekimas» имеют договоры с норвежским нефтегазовым концерном «Statoil», в соответствии с которыми последний продаёт покупателям СПГ в небольших объёмах, а литовские компании в Клайпеде предоставляют услуги по модулированию и балансированию. Первую такую партию планируется перевалить 1-2 января, когда в порт прибудет принадлежащий «Skangass» газовоз «Coral Energy».

Член правления «Lietuvos energija» Доминикас Тучкус надеется, что эта деятельность наберёт обороты, поскольку в следующем годы в Балтийском море должны начать функционировать несколько небольших СПГ-терминалов. В 2016 году в Финляндии начал действовать СПГ-терминал в Пори, планируется, что в 2017 году - начале 2018 года будет завершено строительство терминала в Торнио, а в 2017 году - в Раума.

«Полагаю, что реально начнёт действовать рынок СПГ небольшого объёма, это станет настоящим толчком. И вообще, зашевелится весь этот рынок, когда начнут действовать маленькие терминалы в Балтийском море», - заявил BNS Тучкус.

В следующем году начнёт функционировать и распределительная СПГ-станция в Клайпеде, которая, как ожидается, увеличит использование терминала. «Klaipedos nafta» прогнозирует, что в 2017 году распределительная станция будет действовать на 40% мощности, используя 2 из 5 ёмкостей СПГ, а на полную мощность заработает в 2018 году.

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