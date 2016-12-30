За год фермеры получили поддержку на сумму 510 млн евро

От государства и Европейского союза фермерам в этом году доступна поддержка на общую сумму 540 млн евро, из которых выплачено 95% или 510 млн. Платежи еще будут производиться и в последние дни года, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве земледелия.

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Большая часть финансирования выплачена в рамках системы прямых платежей - к 1 декабря их объем составил 282,066 млн евро, в свою очередь сумма платежей за площадь составила 220,657 млн евро.

Согласно данным Минземледелия, государственные субсидии фермерам в этом году составили 8,6 млн евро.

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Производителям молока для уменьшения последствий российского эмбарго и нестабильности глобального рынка поддержка выплачивалась дважды - летом выплачена государственная поддержка на сумму 6,2 млн евро, а в ноябре - поддержка ЕС на сумму 9,8 млн евро. Осенью также выплачена поддержка производителям зерна в размере 6 млн евро, чтобы уменьшить влияние неблагоприятных для уборки урожая обстоятельств и падения рыночных цен.

В рамках программы развития села в этом году успешно реализованы все меры поддержки. В течение всего года фермерам была доступна поддержка для различных инвестиционных проектов.

Также земледельцам предлагалась специальная программа кредитования в сотрудничестве с «Финансовым учреждением развития «Altum«». Суммы кредитов для производителей сельскохозяйственной продукции составили от 7000 евро до 1 млн евро, а для кооперативных обществ - до 2,85 млн евро.

Фермеры могли использовать также помощь для погашения кредитных процентов, гарантии «Altum» для банковских кредитов, льготы по акцизному налогу на топливо, помощь в виде частичного погашения расходов на страховые полисы и др. виды поддержки.

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