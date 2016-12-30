За десять месяцев туристы провели в Латвии на 7% ночей больше

 

Фото: REUTERS/Scanpix

За десять месяцев этого года число проведенных туристами ночей в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов увеличилось на 7% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, составив 3,843 млн ночей, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе число ночей, проведенных иностранными туристами в латвийских гостиницах и других местах ночлега, увеличилось на 5,6% до 2,658 млн.

В целом за десять месяцев этого года в местах размещения туристов было обслужено 2,013 млн гостей, что на 7,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, в том числе число обслуженных иностранных гостей выросло на 6% до 1,378 млн.

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