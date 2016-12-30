Министерство культуры в этом году выплатило премии на сумму 91 860 евро

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В этом году Министерство культуры по результатам ежегодной оценки эффективности работы выплатило 106 сотрудникам премии на общую сумму 91 860 евро до уплаты налогов, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Минкультуры Лита Кокале.

Из средств госбюджета на премии выделено 85 206 евро, из средств технической помощи из фондов ЕС - 7201 евро.

По словам Кокале, в соответствии с оценкой результатов в среднем одному работнику министерства выплачена премия в размере 867 евро до уплаты налогов.

Реклама

Представитель Минкультуры напомнила, что согласно закону работникам госуправления

по итогам ежегодной оценки результатов работы могут быть выплачены премии в размере не более 75% от месячной зарплаты.

92 работникам министерства в этом году выплачены премии за отличную работу - в размере 75% от зарплаты. Остальным сотрудникам, работа которых была оценена на «очень хорошо», выплачены премии в размере 65% от зарплаты, а получившим оценку «хорошо» - в размере 55%.

Еще по этой теме
Работники Сейма не получат премий в конце года

Работники Сейма не получат премий в конце года

Премии работникам Рижской думы увеличат до 2 млн евро

Премии работникам Рижской думы увеличат до 2 млн евро

На премии работникам Госказны планируется выделить почти 300 000 евро

На премии работникам Госказны планируется выделить почти 300 000 евро


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Samsung откажется от разъема для наушников Hi-Tech

СМИ: Samsung откажется от разъема для наушников

Фирма по выпуску гробов шокировала своими творениями Wo&Men

Фирма по выпуску гробов шокировала своими творениями

Билл Гейтс сделал печальный прогноз на 2017 год Hi-Tech

Билл Гейтс сделал печальный прогноз на 2017 год

Известная российская певица больна раком Showbiz

Известная российская певица больна раком

Новый год на Набережной 11 ноября: программа мероприятий Showbiz

Новый год на Набережной 11 ноября: программа мероприятий

Министерства

TVNET спрашивает

Высылка российских дипломатов из США это: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 