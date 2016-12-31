Экономист Банка Латвии: 2017 год для экономики не будет ни блестящим, ни ужасным

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/bellephotos

Следующий год не обещает латвийской экономике ничего блестящего, но при этом и ничего ужасного, считает экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

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Серьезного экономического спада, как в 1991–1993 гг. или в 2008-2010 гг., в 2017 году не ожидается. Наоборот, несмотря на продление торговых санкций и значительную задержку с освоением средств из фондов ЕС в 2016 году, выпуск продукции обрабатывающей промышленности, экспорт товаров и число туристов в Латвии достигли новых исторических высот. К тому же с июля Латвия является полноправной участницей ОЭСР.

Выход Великобритании из ЕС и избрание Дональда Трампа президентом США для Латвии не явлются важнейшими факторами, считает Красноперов.

Достигнет ли Латвия в обозримом будущем уровня жизни западноевропейских стран, в основном зависит от качества образования, здравоохранения, госуправления и среды предпринимательства. «Не Брюссель, Вашингтон или Москва принимают решения о самой подходящей модели финансирования здравоохранения, мотивирующей оплате труда учителей и честной и понятной правовой среде. Все это - результат наших собственых действий или бездействия», - подчеркнул он.

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Аргумент о том, будто Латвия обречена вечно отставать в смысле образования и здравоохранения, так как из-за небольшой плотности населения приходится содержать неэффективную, но необходимую для выживания села инфраструктуру, на его взгляд, не выдерживает критики. В Эстонии и Финляндии плотность населения еще ниже, однако они являются рекордсменами в ЕС по успеваемости школьников. Разговоры о Латвии как о «полупустой стране» экономист считает скорее попыткой придумать оправдание скромным результатам и прикрыть собственное бездействие. В глобальном масштабе между плотностью населения или его численностью в стране и уровнем доходов нет никакой связи, указал он.

Уровень доходов в Латвии постепенно растет, и это печальная новость для отраслей, в которых низкая производительность труда и соответственно низкие зарплаты,

указывает Красноперов. Закономерно, что с улучшением экономической ситуации в стране все меньше людей хотят вручную фасовать шпроты, поясняет он на сайте центробанка «makroekonomika.lv».

Показатель внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии без учета колебаний, вызванных освоением фондов ЕС показывает довольно стабильный темп прироста - около 2% в год. В 2016 году прирост ВВП составил всего 1% из-за перерыва в потоке средств из фондов ЕС. В 2017 году прирост может составить 3%. Этого достаточно для постепенного снижения безработицы, указывает экономист.

По его прогнозам, в следующем году безработица снизится примерно до 9%, а средняя зарплата вырастет на 3-5%. Но этого недостаточно для рывка в экономике. Наоборот - с увеличением темпа роста ВВП с 1% до 3% может возникнуть иллюзия, что рост экономики ускоряется и без структурных реформ. А реальная проблема - низкий долгосрочный рост (около 2%) - никуда не пропадает, а просто скрывается от глаз общества. Тогда эта тема вновь станет актуальной не раньше чем во время следуюбщего цикличного спада.

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