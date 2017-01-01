С сегодняшнего дня вырастут тарифы на природный газ для домохозяйств, свидетельствует информация «Латвияс газе».

С потреблением до 500 кубометров в год тариф составит 0,69 евро за кубометр (считая акцизный налог и НДС), что на 3% больше, чем раньше.

Для домохозяйств с потреблением от 500 до 25 000 кубометров тариф вырастет на 8,1% до 0,4 евро за кубометр.

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При этом тариф по-прежнему будет ниже, чем в начале прошлого года, когда он составлял с потреблением 500 евро в год 0,72 евро, с потреблением от 500 до 25 000 кубометров в год - 0,43 евро.

Цена на природный газ привязана к индексу котировки мазута и дизельного горючего на биржах нефтепродуктов и к курсу доллара и евро.

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