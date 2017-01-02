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Рост зарплат и повышение цен в этом году могут способствовать инфляции. Каждый, кто в последние месяцы регулярно посещал продуктовые магазины, заметил, что продовольствие становится все дороже.

О том, что цены растут, свидетельствуют и вывески на АЗС и стоимость различных услуг. Статистика беспристрастно указывает на то, что стоимость жизни стала быстро дорожать.

Конъюнктура цен меняется резко - если летом 2016 года еще была дефляция и индекс потребительских цен в годовом выражении уменьшился на полпроцента, то уже в ноябре годовая инфляция достигла 1,3%.

Эксперты склонны думать, что инфляция будет усиливаться и далее.

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По мнению экономиста Райты Карните, основное влияние на инфляцию в 2017 году, вероятно, окажут цены энергоресурсов. «Цены на нефть уже в течение длительного времени сохраняются на низком уровне. В настоящее время предпринимаются большие усилия для того, чтобы их повысить. Если это удастся, будут расти цены на энергоресурсы и в Латвии», - отмечает она, добавляя, что в этом случае рост цен может затронуть и другие отрасли народного хозяйства.

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