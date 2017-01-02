Премии в госуправлении: все больше и больше

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В последние годы расходы на премии в государственном управлении ощутимо выросли, пишет Latvijas avīze.

По данным Государственного контроля, в 2013 году министерства и другие государственные учреждения в общей сложности потратили на эти цели 11,1 млн евро, в 2015 году - уже более 18 млн евро. Продолжилась ли эта тенденция и в 2016 году? Об этом мы узнаем в ближайшие месяцы, когда Госконтроль завершит аудиты.

Большинство опрошенных министерств и госучреждений утверждают, что, по крайней мере в декабре, никаких бонусов работникам не выплачивали. Нет практики выплат сотрудникам годовых премий и денежных поощрений и в Сейме, а для депутатов закон вообще не предусматривает такой возможности.

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Тем не менее, некоторые государственные учреждения на Рождество порадовали своих работников мотивационными выплатами.

Например, Министерство экономики в декабре поощрило мотивационными выплатами в размере 20-30% от месячной зарплаты 31 работника, а трем сотрудникам выплачены премии в размере 70-100% от месячной зарплаты.

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