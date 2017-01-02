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Хотя наибольшее внимание к себе в конце года привлекли перипетии вокруг налога с микропредприятий (НМП), это далеко не единственные налоговые изменения, с которыми латвийцам придется столкнуться в этом году. Часть изменений в налоговой сфере уже вступила в силу с 1 января, а другие еще только предстоят.

Ставка НМП с нового года составляет 15%. Как отмечает Минфин, новый режим для большинства микропредприятий будет выгоднее, потому что налоговое бремя по сравнению с планировавшимся ранее (снижение ставки НМП плюс введение минимальных социальных взносов) уменьшится.

С 2017 года начинает действовать специальный закон для быстрорастущих технологических компаний - стартапов,

которые смогут претендовать на государственную поддержку.

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В целях развития стартапов закон предусматривает введение минимального фиксированного платежа, который работодатель будет вносить за каждого работника в специальный госбюджет социального страхования. Планируется установить для таких предприятий на начальном этапе (в первые пять лет) их деятельности режим, предусматривающий, что предприятие платит за каждого работника фиксированный ежемесячный платеж в размере 252,26 евро с зарплаты не выше 4050 евро в месяц, который будет направлен на уплату обязательных взносов соцстрахования.

С зарплаты выше 4050 евро дополнительно взимается налог солидарности. Фиксированный платеж заменяет подоходный налог с населения и взносы соцстрахования за конкретного работника.

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