В аэропорту «Рига» в 2016 году обслужено больше пассажиров, чем в 2015

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В международном аэропорту «Рига» в 2016 году обслужено 5,403 млн пассажиров - на 4,7% больше, чем в 2015 году, свидетельствует информация аэропорта.

В том числе в декабре обслужено 403 303 пассажира, что на 5,7% больше, чем в декабре 2015 года.

В прошлом году в аэропорту обслужен 68 061 рейс - примерно столько же, сколько в позапрошлом, в том числе в декабре - 5265 рейсов, что на 1,4% больше, чем в декабре 2015 года.

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Аэропорт в 2016 году обслужил 19 759 тонн грузов, что на 4,8% больше, чем в 2015 году, в том числе в декабре - 1709 тонн (на 11,7% меньше).

В 2015 году Рижский аэропорт обслужил 5,163 млн пассажиров, что на 7,2% больше, чем в 2014 году, 68 078 рейсов и 18 863 тонны грузов.

Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узлем авиасообщения в странах Балтии.


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