Правительство задумалось о приобретении акций «Conexus Baltic Grid»

Правительство в ближайшие недели планирует рассмотреть вопрос о приобретении акций нового оператора системы передачи и хранения газа «Conexus Baltic Grid».

Министр экономики Арвил Ашераденс сообщил агентству ЛЕТА, что это вопрос недели или двух. В настоящий момент Минэкономики свою работу завершило, информация направлена на согласование другим министерствам.

«Как только вопрос будет на столе у премьера, он решит, когда мы рассмотрим его на заседании правительства», - сказал Ашераденс.

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Консалтинговая компания «Deloitte Latvia» по поручению Минэкономики рассмотрела три варианта действий с акциями «Conexus Baltic Grid» - государство не станет их приобретать, будет акционером меньшинства или приобретет контрольный пакет.

Минэкономики пока не комментирует, какой из вариантов будет предложен правительству. Ашераденс лишь отметил, что будет выбран вариант, способствующий созданию единого газового рынка Балтии. На вопрос о том, означает ли это, что приобрести акции «Conexus Baltic Grid» будет предложено и остальным странам Балтии, министр не ответил.