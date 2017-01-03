Правительство задумалось о приобретении акций «Conexus Baltic Grid»

Арвилс Ашераденс
 

Арвилс Ашераденс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Правительство в ближайшие недели планирует рассмотреть вопрос о приобретении акций нового оператора системы передачи и хранения газа «Conexus Baltic Grid».

Министр экономики Арвил Ашераденс сообщил агентству ЛЕТА, что это вопрос недели или двух. В настоящий момент Минэкономики свою работу завершило, информация направлена на согласование другим министерствам.

«Как только вопрос будет на столе у премьера, он решит, когда мы рассмотрим его на заседании правительства», - сказал Ашераденс.

Реклама

Консалтинговая компания «Deloitte Latvia» по поручению Минэкономики рассмотрела три варианта действий с акциями «Conexus Baltic Grid» - государство не станет их приобретать, будет акционером меньшинства или приобретет контрольный пакет.

Минэкономики пока не комментирует, какой из вариантов будет предложен правительству. Ашераденс лишь отметил, что будет выбран вариант, способствующий созданию единого газового рынка Балтии. На вопрос о том, означает ли это, что приобрести акции «Conexus Baltic Grid» будет предложено и остальным странам Балтии, министр не ответил.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках Hi-Tech

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках

Наталья Ветлицкая рассказала об изнанке российского шоу-бизнеса Showbiz

Наталья Ветлицкая рассказала об изнанке российского шоу-бизнеса

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти Wo&Men

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти

В Китае изобрели уникальный способ борьбы со списыванием в школе Hi-Tech

В Китае изобрели уникальный способ борьбы со списыванием в школе

Наталья Фриске поделилась редким семейным видео Wo&Men

Наталья Фриске поделилась редким семейным видео

Правительство

Топливо

TVNET спрашивает

В новом году я планирую: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 