Премьер и лидер профсоюзов: Латвии нужна система обеспечения роста зарплат

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис и руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) Эгил Балдзенс сегодня во время встречи выразили общее мнение о том, что в Латвии необходимо разработать систему, которая обеспечивала бы повышение зарплат.

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После встречи с лидером профсоюзов премьер сообщил, что они договорились встречаться каждые два месяца, чтобы обсуждать важные для развития страны вопросы, так как повышение благосостояния людей является общей целью правительства и профсоюзов. Кучинскис также призвал ЛССП участвовать в разработке новой налоговой политики и выразил надежду на то, что профсоюзы включатся в борьбу с теневой экономикой.

Премьер-министр подчеркнул, что в стране необходимо создать систему, в рамках которой можно было бы дискутировать о том, как наряду с экономическим ростом обеспечить повышение необлагаемого минимума и минимальной зарплаты. Балдзенс согласился с тем, что сначала необходимо создать прагматичную систему, благодаря которой возможно повышать зарплаты и сделать налоговую политику разумной и социально справедливой.

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«Рост средней оплаты труда и размера минимальной зарплаты возможен только при условии роста конкурентоспособности предприятий и экономики в целом. Конечно, мы можем за счет общего небольшого прироста экономики перераспределить средства для одной отрасли, но правильнее было бы направить общий потенциал на повышение оплаты труда. ЛССП хочет, чтобы ставка подоходного налога с населения на капитал и труд составляла 20%, а ставка налога на прибыль, которая инвестирована в предприятие - 0%. Это социально справедливое решение, которое уменьшит неравенство», - сказал Балдзенс.

Также профсоюзы выступают за то, чтобы люди имели социальные гарантии, и не возникало ситуации, когда государство перераспределяет средства тех, кто платит взносы социального страхования, в пользу тех, кто не платит их в полном объеме. «Мы предлагаем не проводить такое перераспределение, и хотим, чтобы доходы государства возникали автоматически. Нужно идти продуктивным, конструктивным путем, а не просто перераспределять средства», - отметил лидер профсоюзов.

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