В Латвии начало работать «народное финансирование»

Первая латвийская краудфандинговая платформа в сфере недвижимости Bulkestate.com за неполные три недели работы собрала инвестиции под жилой дом в Риге на ул. Эрнестинес,37. Срок для сбора средств был определен до 31 декабря, и необходимая сумма инвестиций - 60 тыс. евро - была собрана.

Доходность проекта составляла 15% в год. Срок возврата инвестиций – 1 июля 2017 года. Минимальная сумма для инвестиций — 50 евро.

Как показывает статистика, инвесторов этот объект заинтересовал с первого же дня работы интернет платформы.

Всего в проекте приняло участие около 150 инвесторов. Большая часть из них -- жители Латвии.

Реклама

«Жители Латвии на удивление оказались открыты к новым технологиям, – объясняет член правления LP Private Property Игорь Пунтусс. - Мы видим большие перспективы краудфандинговой платфоры Bulkestate.com по развитию рынка недвижимости Латвии. Уже в ближайшие дни мы представим ряд новых и интересных инвестиционных проектов, которые могут заинтересовать еще больший круг инвесторов».

«На сегодня альтернативы услугам коллективного финансирования в Латвии нет,

— отмечает партнер BDO Latvia Вита Либерте. — Большая часть интернет-платформ работает с потребительскими кредитами, а не занимается развитием рынка недвижимости. В свою очередь коллективное финансирование недвижимости открывает дорогу на рынок широкому кругу желающих, и это не только крупные финансовые игроки, как мы наблюдаем сегодня.

Это означает, что появляется возможность принять участие в проектах с прибыльностью 10-15% в год и у тех людей, которые готовы вложить несколько сотен евро. К примеру, если участник платформы Bulkestate.com инвестирует 300 евро, то он может заработать от 30 до 45 евро».

Как уже сообщалось, 2 декабря в Латвии начала свою работу первая краудфандинговая платформа в сфере недвижимости – Bulkestate.com Партнерами инновационного проекта выступают BDO Latvia и Ober Haus Real Estate Latvia.