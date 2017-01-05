КРОУ выдала «Conexus Baltic Grid» лицензии на передачу и хранение природного газа

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) постановила сегодня выдать вновь учрежденному «Conexus Baltic Grid» лицензии на передачу природного газа по Латвии и хранение газа в Инчукалнском подземном газохранилище.

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Таким образом, услуги передачи и хранения, которые ранее оказывало АО «Латвияс газе» (ЛГ), будет обеспечивать «Conexus Baltic Grid». Лицензии выданы на 20 лет - по 4 января 2037 года.

Также КРОУ приняла решение аннулировать лицензии ЛГ на передачу и хранение природного газа.

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КРОУ пришла к выводу, что в распоряжении «Conexus Baltic Grid» имеются все активы для обеспечения услуг передачи и хранения. До момента, пока КРОУ не примет новые тариф на передачу и хранение газа, «Conexus Baltic Grid» будет оказывать услуги по тарифам, установленным для ЛГ.

«Conexus Baltic Grid» было учреждено в декабре.

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