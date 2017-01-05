Строительная компания «Merks» начинает строить проект «Гайльэзера нами»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Строительная компания «Merks» начинает в Риге, в Межциемсе, реализацию многоквартирного жилого проекта «Гайльэзера нами», говорится в сообщении дочернего предприятия «Merko Ehitus» Таллинской бирже.

В проекте предусмотрено шесть многоквартирных зданий на 192 квартиры. Они будут находиться между улицами Лидума, Гайльэзера и Гипократа.

На первом этапе проекта до конца текущего года планируется возвести три девятиэтажных дома на 96 квартир.

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«Merko Ehitus» полностью принадлежит учрежденная в 1996 году латвийская строительная компания «Merks».


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