Инфографика: смотрите, насколько подорожали продукты в латвийских магазинах

Сахар, кофе, молочные и другие продукты на рубеже этого года в магазинах стали стоять дороже, чем год назад - уверяет Независимое исследование. Эксперты и производители прогнозируют, что цены на продукты могут продолжать расти. Тем не менее, председатель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама не видит основания для возможного повышения цен на продовольствие в ближайшем будущем.

Официальная статистика гласит, что в последние месяцы прошлого года — в октябре и ноябре (данные по декабрю пока не известны) – цены на продукты в Латвии выросли, если их сравнивать с таким же периодом 2015 года. В ноябре 2016 года продовольствие стоило на 2,9% дороже, чем год назад. Самый большой прирост цен был у сливочного масла - 13%, сахара – 12%, уверяют данные Центральной статистики.

Вместо торта, нужно мандарины покупать

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Не нужно быть математиком, чтобы посчитать, что продукты питания в Латвии стали дороже. Об этом говорят и ежедневные покупки.

Год назад пачку масла можно было приобрести, не отдав за него и одного евро, но уже в этом, радуешься, если на полке магазина еще осталось масло за 1,19 евро.

Кроме того, за год значительно выросли цены на сахар: совсем недавно килограмм сахара, цена которого не достигала 70 центов, заставляла покупателей искать более выгодные предложения, но уже сегодня эта цена превышает 1 евро за килограмм. Дешевле сахар можно купить только по акции.

В конце 2015 года и начале 2016 можно было почувствовать, что была возможность гораздо дешевле приобрести персики в сиропе, Гематоген, филе лосося, ананасы, огурцы, медовый пирог, торт Roko.

Прогнозируется дальнейший рост цен

Руководитель отдела Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе в конце года прогнозировала, что в этом году цены могут подняться на молочные продукты, кофе, масло и апельсины, что связано с тенденциями мирового рынка, в свою очередь, в соответствии со спецификой местного рынка, цены могут увеличиться на хлеб. В тоже самое время она указывает, что цены на яйца, рыбу, злаки и мясо должны остаться прежними, а, возможно, даже уменьшиться.

Вице-президент Food Union Нормунд Станевич уверен в увеличении цен на молочные продукты.

«В 2016 году латвийский потребитель мог заметить низкие цены на молочные продукты, однако, уже в 2017 стоит ожидать рост цен»,

- сообщил Станевич агентству LETA.

Он не скрывает, что цены на молочные продукты в магазинах уже выросли, если сравнивать их с летним периодом. «В 2016 году были низкие закупочные цены на молочку, которые сопровождались очень резким скачком - 50-60% с сентября до конца года. Это связано с высокой ценой на основное сырье, что влияет на конечную стоимость продукта», говорит Станевич.

СК не видит основания для повышения цен

Такой прогноз разозлил председателя Совета по конкуренции, котоая уверена « что большая часть общества Латвии понимает и поддерживает фермеров, который больше не желают или не способны продавать молоко по ценам, которые близки или ниже себестоимости. Можно только порадоваться, если некоторые фермеры нашли лучший выход на рынок, где их труд оплачивается надлежащим образом. Но

разве это означает, что латвийские покупатели вынуждены будут платить за продукты питания значительно больше? Мой ответ - нет",

заявляет г-жа Абрама.

Ее уверенность основывается на данных Совета по конкуренции. Так, проведенное в 2016 году исследование динамики изменения цен от свежего молока до конечных продуктов показало, что с ростом расходов на свежее молоко цены переработчиков не всегда растут пропорционально. При этом рынок открыт, и Латвия импортирует значительное количество равноценных латвийским молочных продуктов.

Конкурентное право для того и существует, чтобы в условиях честной и сильной конкуренции потребителям были доступны многообразные товары, включая продовольственные, отметила Абрама.

Она призвала переработчиков не создавать необоснованный ажиотаж и прекратить запугивать население постоянным ростом цен, а больше специализироваться и активнее развивать продукты питания более высокой ценности, чтобы они стали интересными для рынков экспорта, и благодаря растущим объемам производства продукции можно было снизить затраты на переработку.

Цены на акционные продукты в супермаркетах и аптеках

Цены на рубеже 2015/2016 года и на рубеже 2016/2017 года

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