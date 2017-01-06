В этом году на поддержку спорта выделено почти 50 млн евро

Латвийский национальный совет по спорту (ЛНСС) поддержал предложение Министерства образования и науки по распределению бюджетных средств на спорт в 2017 году, предусматривающее выделение 49,8 млн евро.

По сравнению с 2016 годом государственные функции в сфере спорта будут обеспечены в том же объеме.

Выделены средства на международные спортивные мероприятия, увеличены зарплаты тренеров спортивных школ.

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17,3 млн евро выделены на строительство спортивных сооружений, 3 млн евро - спортивным федерациям и на мероприятия, 1,3 млн евро - на организацию девяти спортивных мероприятий международного уровня, 6,7 млн евро - на спорт высокого класса.